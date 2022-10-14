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Кирилл Воронин и Татьяна Косенко: «Кубок Кремля — один из самых мощных источников нашей мотивации»

22 октября в Государственном Кремлевском Дворце пройдет турнир «Кубок Кремля — гордость России!» по спортивным бальным танцам. Организатор — президент Российского Танцевального Союза (РТС), заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Генеральный партнер мероприятия — «Газпромбанк» (АО).
Кирилл Воронин и Татьяна Косенко: «Кубок Кремля — один из самых мощных источников нашей мотивации»
14 октября 2022 17:06
автор: Анастасия Лукачи

В преддверии долгожданного события «Советский Спорт» поговорил с участниками турнира по латиноамериканским танцам среди профессионалов Кириллом Ворониным и Татьяной Косенко. Они рассказали о своем участии в чемпионате Европы 2022 в Португалии, о том, почему не попали на английские турниры и о многом другом.

«Не важно, где ты танцуешь, главное, чтобы ты мог продолжать свое развитие»

Кирилл: После апрельского Кубка Кремля нам удалось станцевать только на чемпионате Европы 2022 в Португалии. К сожалению, больше нигде не смогли выступить. Поездка на чемпионат оказалась прекрасной. Было непросто туда доехать, и из всех российских дуэтов это только у нас получилось. Мы очень рады, что смогли представлять Россию в далеком городе Портимао на берегу океана. К тому же мы ни разу до этого не были в Португалии, и впечатления от этой страны остались самые замечательные.

Татьяна: К чемпионату Европы мы старались готовиться все лето. Поэтому своим танцем на турнире и всем, что связано с подготовкой мы остались довольны. Конечно, чуть-чуть присутствовал небольшой стресс из-за всех этих событий, которые происходят в мире. Но мы придерживаемся мнения, что спорт должен быть вне политики, поэтому старались на это не обращать внимание по мере возможности.

Кирилл: Мы очень хотели станцевать легендарный турнир в Англии Blackpool Dance Festival, но, к сожалению, не смогли в связи со сложностями получения визы.

Татьяна: Многие профессиональные пары стремятся попасть на престижные турниры Англии. Но пока условия получения визы и перелета туда осложнены. Но мы стараемся не зацикливаться на этом, будем дальше тренироваться, готовиться, работать над своей формой.

Кирилл: Пока ни для кого из наших друзей танцоров сложное время не послужило поводом потерять мотивацию для дальнейшего развития. Некоторые пары решили сменить страну, которую представляют, но мы не осуждаем их, так как каждый выбирает свой путь. Не важно, где ты танцуешь, главное, чтобы ты мог продолжать себя реализовывать как танцор, как артист, как личность.

«Хотелось бы больше танцевать турниров»

Кирилл: За счет того, что освободились дни, которые раньше занимали турниры и дорога до них и обратно, появилось свободное время, которое мы теперь используем для саморазвития. Сейчас выделили побольше часов на дополнительные тренировочные занятия фитнесом, тренажерный зал — разнообразные занятия пилатесом, стрейчинги, а также фламенко.

Татьяна: Конечно, нам хотелось бы больше соревнований. Но сейчас за неимением такой возможности мы готовимся так, чтобы с первого тура включиться сразу.

«Такой красивый турнир в России — это настоящий подарок нашим танцорам»

Кирилл: «Кубок Кремля – Гордость России!» — это долгожданный турнир. Мы его очень ждем и готовимся. Это очень приятно, что Станислав Попов изыскивает возможность проводить ежегодно этот турнир, несмотря на все сложности последних двух лет. Он находит варианты, как организовать это событие для танцевальных пар. Мы ему очень за это благодарны и с нетерпением ждем Кубок Кремля. Мне кажется, что на данный момент это один из самых мощных источников нашей мотивации!

«Наслаждайтесь моментом!»

Татьяна: Мы хотим пожелать зрителям и участникам Кубка Кремля погрузиться полноценно в атмосферу этого великолепного события. Сделайте для себя праздник в первую очередь! Всем мы в этот вечер желаем забыть обо всех событиях и неприятностях, которые происходят за стенами танцевального зала. Наслаждайтесь моментом! И, как говорит Станислав Попов, танцуйте и будьте счастливы!

источник: «Советский спорт»
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Кирилл Воронин и Татьяна Косенко: «Кубок Кремля — один из самых мощных источников нашей мотивации»
Кирилл Воронин и Татьяна Косенко: «Кубок Кремля — один из самых мощных источников нашей мотивации»
22 октября в Государственном Кремлевском Дворце пройдет турнир «Кубок Кремля — гордость России!» по спортивным бальным танцам. Организатор — президент Российского Танцевального Союза (РТС), заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Генеральный партнер мероприятия — «Газпромбанк» (АО).
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