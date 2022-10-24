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У России новый супервратарь! Его смог пробить только лучший бомбардир НХЛ. Да и то при игре 5 на 3

Отгул Шестеркина обернулся, по обыкновению, разгромом «Рейнджерс» – 1:5 от вроде как скромного «Коламбуса». Но когда в воротах Тарасов, то и «колумбы» способны покорить «Медисон Сквер Гарден».
У России новый супервратарь! Его смог пробить только лучший бомбардир НХЛ. Да и то при игре 5 на 3
24 октября 2022 11:02
автор: Виталий Славин
автор фото: Соцсети

1989 год. Владислав Третьяк – первый русский игрок в Зале славы НХЛ.

2004. Николай Хабибулин – первый русский вратарь-обладатель Кубка Стэнли («Тампа»).

2007. Илья Брызгалов – второй русский вратарь-обладатель Кубка Стэнли («Анахайм»).

2013. Сергей Бобровский – первый русский вратарь с «Везина Трофи» как лучший голкипер сезона («Коламбус»).

2017. Сергей Бобровский – первый русский вратарь с двумя «Везина Трофи» («Коламбус»).

2019. Андрей Василевский – второй русский вратарь с «Везина Трофи» («Тампа»).

2020. Андрей Василевский – третий русский вратарь-обладатель Кубка Стэнли («Тампа»).

2021. Андрей Василевский – первый русский вратарь двукратный обладатель Кубка Стэнли («Тампа»)

2021. Андрей Василевский – первый русский вратарь MVP плей-офф («Тампа»).

2022. Игорь Шестеркин – третий русский вратарь с «Везина Трофи» («Рейнджерс»).

24.10.2022. Даниил Тарасов – первая победа в НХЛ русского вратаря «Коламбуса» (5:1 с «Рейнджерс»).

- Знаете, я не собираюсь здесь сейчас говорить о командной игре, я скажу о себе, - самокритично начал спич на пресс-конференции 37-летний словацкий голкипер «Рейнджерс» Ярослав Галак, еще в 2015 году участвовавший в Матче звезд НХЛ. – Этот молодой парень в противоположных воротах только что меня полностью переиграл. Вторая шайба пролетела в ворота сквозь меня. При третьем голе я очень поздно среагировал. Я должен быть лучше и планирую это сделать в следующих турах. Надеюсь, что в будущем смогу помочь ребятам одержать несколько побед и подняться в таблице. Сегодня был не мой день…

Это точно, Ярослав. Двух первых звезд у матча априори быть не может. Если вы, уважаемый пан, отразили лишь 16 бросков, то ваш 23-летний оппонент – все 30. За что сибиряка заслуженно назвали лучшим игроком встречи, в которой Даниил с седьмой попытки одержал первую победу в НХЛ! Да какую яркую – красивую и безоговорочную на самой крутой концертно-спортивной площадке мира!

Пробил Тарасова на 39-й минуте уже при счете 0:3 лишь топ-бомбардир чемпионата за секунду (!) до выхода четвертого игрока гостей. Артемий Панарин воспользовался жуткой ошибкой нападающего Нюквиста. Швед при игре 3 на 5 в запаре не глядя выкидывал шайбу из своей зоны и попал прямо на крюк Хлебушку. Уралец продвинулся вперед и со среднего пятака попросту расстрелял соотечественника. Есть четвертый гол и 12-е очко с единоличным лидерством в споре самых результативных. У второго в этом списке Валерия Ничушкина – 11 (6+5) баллов.

Казалось, в третьем периоде ньюйоркцы разовьют успех. Куда там! Русский гигант по-прежнему на редкость спокойно и надежно отводил все угрозы, чем вдохновил партнеров еще на пару зуботычин на 55-й минуте – две шайбы в течение 44 секунд заставили расстроенных зрителей потянуться к выходу. Жерар Галлан под занавес даже не стал снимать Галака, тем самым досрочно подписав полную капитуляцию перед Тарасовым!

- Данила продемонстрировал выдающуюся игру, - восхищается тренер «мундиров» Брэд Ларсен. - Он был чрезвычайно спокоен. Совершил непростые сейвы, которые в его исполнении выглядели простыми.

Предельно точная/сочная характеристика! В этом и есть сила мастера. Минимализм! Ни единого лишнего движения. Незаметными усилиями сложные вещи делать простыми. Именно это прежде всего выделяет на общем фоне тех же Шестеркина и Василевского.

А еще я бы отметил провидческий дар американских телевизионщиков вместе с симпатией к российским стражам ворот. По ходу второго матча «колумбов» в сезоне, когда 15 октября принимали «Тампу», на экран вывели стоп-кадр – Тарасов против Василевского с прелюбопытной подписью:

Даниил Тарасов («Коламбус»)

Страна: Россия

Место рождения: Новокузнецк

Андрей Василевский («Тампа»)

Страна: Россия

Место рождения: Тюмень.

Да, заметили, что оба родом из Сибири. Да, реноме нашей вратарской школы в НХЛ ныне настолько высокое, что в штате Огайо молодого новичка из Кузни сразу не стесняются сравнивать с двукратным обладателем Кубка Стэнли, признанным самым ценным игроком плей-офф-2021.

И не зря! Сегодня в Большом яблоке Даниил уже начал отрабатывать щедрые авансы.

Вот только заокеанские эксперты забыли упомянуть важнейшую деталь. Оба сибиряка – представители славных вратарских династий. Потому один появился на свет в Новокузнецке, где выступал «Металлург» Вадима Тарасова, выпускника знаменитой казахстанской Устинки, а второй – в Тюмени, где базировался «Рубин» Андрея Василевского, воспитанника «Салавата Юлаева». Оба становились призерами чемпионата России.

Чтоб, как положено, закольцевать текст, упомянем, что Тарасова-старшего, как и Третьяка, задрафтовал «Монреаль». Однако в НХЛ им сыграть так и не удалось. Отец теперь наставляет сына, а «Коламбус» видит в нем будущее клуба. Иначе не стал бы минувшим летом всего после четырех матчей россиянина в НХЛ заключать трехлетний контракт на 3,15 млн долларов!

Теперь все в руках новокузнечанина. Так держать, Даниил!

источник: «Советский спорт»
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У России новый супервратарь! Его смог пробить только лучший бомбардир НХЛ. Да и то при игре 5 на 3
У России новый супервратарь! Его смог пробить только лучший бомбардир НХЛ. Да и то при игре 5 на 3
Отгул Шестеркина обернулся, по обыкновению, разгромом «Рейнджерс» – 1:5 от вроде как скромного «Коламбуса». Но когда в воротах Тарасов, то и «колумбы» способны покорить «Медисон Сквер Гарден».
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