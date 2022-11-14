Игры на мостиках: командная тактика раздувает конфликты

Ферстаппен vs Перес: месть чемпиона

Последние круги гонки в Бразилии еще раз показали правоту доктора Марко, который сказал в 2013 году после инцидента в Малайзии между Феттелем и Уэббером: «В «Формуле-1» считают очки, а не друзей». Серхио Перес теперь вполне может это подтвердить.

Перес ведет борьбу за второе место в чемпионате с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером. Перед бразильской гонкой мексиканец опережал монегаска на пять очков. В какой-то момент, когда Леклер после столкновения с Норрисом откатился далеко назад, казалось, что финиш в призовой тройке фактически делает Переса вице-чемпионом. Но гонки – это всегда непредсказуемость. Ситуация изменилась, и вскоре уже Леклер ехал четвертым, а Перес сдавал позицию за позицией, не в силах бороться, находясь на изношенных шинах.

Мексиканца на последних кругах гонки попросили пропустить вперед Ферстаппена, чтобы тот смог обогнать Леклера и облегчить борьбу мексиканцу за титул вице-чемпиона. Перес сделал это. В команде пообещали, что если ничего не получится, то Макс вернет позицию. А на последнем круге Макс просто проехал под клетчатый флаг, отобрав у напарника такие нужные очки за шестое место. При этом сказал по радио, что у него были на то причины. После гонки объясняться он тоже отказался.

Голландский журналист Том Коронел в качестве версии выдвинул следующее, что это была месть со стороны Ферстаппена Пересу за аварию в квалификации на Гран-при Монако. Там мексиканец, будучи на третьей позиции, в финальной попытке разбил машину, чем перечеркнул шансы всех пилотов улучшить результат. Коронель, ссылаясь на Йоса Ферстаппена, заявил, что Перес, выигравший ту гонку, потом похвастался, что сделал это специально, чтобы не пустить вперед Макса.

Стоит отметить, что Перес, празднуя победу в Монако, изрядно перебрал. Дело дошло даже до семейного скандала, но об этом чуть позже. В обсуждениях звучали намеки, что информация об этом всплыла именно, когда Перес спьяну рассказал это Хорнеру и Марко.

Доказательств этому, конечно же, нет. Совершить умышленную аварию – это грозит немалой дисквалификацией, а надо ли это «Ред Буллу» сейчас, когда только утих скандал с превышением допустимого бюджета? Да и телеметрия в Монако показывает, что Перес проходил тот злополучный поворот как обычно. Монако не прощает ошибок. С другой стороны Михаэль Шумахер в свое время то же «промахнулся» мимо точки торможения во время квалификации и вышел на поул, которого был лишен. Мог ли Перес сделать это? Какой бы не был ответ, конспирологи всегда могут обосновать обратное.

Масла в огонь подлила мать Макса Ферстаппена, Софи Кумпен, заявившая, что в вечер победы Перес еще и изменил жене. Потом пост правда был удален, но осадок остался. Причем довольно немаленький. Такие откровения не оправдывают и без того некрасивый поступок Макса. Тем более, вопрос решается на трассе, а не в постели Серхио с его женой или Макса с Келли Пике.

Перес в долгу не остался, бросив с досады, что Макс стал двукратным чемпионом благодаря ему – тоже эмоции. Вряд ли возможно считать, что Макс одержал все 14 побед в сезоне лишь благодаря Пересу.

Так или иначе, мексиканец лишился важных очков перед финальной гонкой в Абу-Даби, а Ферстаппен показал себя мелочным, вздорным ребенком, но никак не двукратным чемпионом мира и зрелым пилотом. Тем более, что очки Ферстаппену уже не нужны, он и так выиграл титул досрочно.

Леклер vs Сайнс: команда боялась рискнуть

«Феррари» еще во время квалификации в пятницу выбрала весь запас «недоразумений» на этап. Поставить Леклеру свежий «софт» и забыть про это, затем отправить монегаска единственным на промежуточной резине на сухую трассу, перечислить несколько планов и не понять какого же придерживаются. К чести Скудерии в воскресенье все прошло гладко. Шины не путали, пит-стопы проходили гладко. И благодаря умелой стратегии Сайнса все же вывели на третье место, а Леклер ехал четвертым. Почему не наоборот? Руководитель «Феррари» объяснил это тем, что просить Сайнса пропустить Леклера было слишком рискованно. Сзади, всего в секунде ехал Алонсо, а опытный испанец мог воспользоваться шансом. Плюс Сайнсу светил штраф за обгон Цуноды в режиме машины безопасности. Руководители гонки не разобрались был ли Цунода круговым или нет, можно было его обгонять или нет. И пока шло разбирательство, гонка ехала. И Сайнсу светил штраф. А если бы он был назначен, то тогда Карлос потерял бы еще и четвертое место. В «Феррари» решили не рисковать. Чем расстроили Леклера, о чем он и сказал в комментариях, что ему есть о чем поговорить с командой (помимо ошибок в квалификации). И пусть здесь картина не такая драматичная как в «Ред Булл», но в душе Леклера все эти командные ошибки копятся и могут однажды либо привести к эмоциональному взрыву, либо сломать пилота.

Титул вице-чемпиона гонщики не особо любят (их, вице-чемпионов, вообще мало кто запоминает). Но тут дело принципа. Счет перед финальным Гран-при равный. У Переса и у Леклера по 290 очков. У обоих осадок от командных игр на мостике. И от действий напарников тоже. И оба хотят хоть как-то подсластить себе окончание сезона.