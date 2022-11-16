Жанг проведет реванш, но с кем?

Среди претендентов все передрались друг с другом и не по одному разу. Вариантов немного — Карла Эспарза и Роуз Намаюнас. UFC могут организовать незамедлительный реванш между действующей и экс-чемпионкой, что в духе организации. Бой Жанг и Эспарзы сложно назвать конкурентным и в реванше сейчас нет никакого смысла. Итог будет идентичным. Остается Роуз Намаюнас, которая дважды побеждала Вейли Жанг, но уступила Карле Эспарза в одну калитку. Проблема в том, что она проиграла свой последний бой и не должна драться за титул.

Ситуация весьма странная. Есть еще несколько человек, например Джессика Андраде, но и она дралась с чемпионкой.

Претендентский бой

Дана Уайт может организовать поединок между Карлой Эспарза и Роуз Намаюнас, а победительница выйдет на Вейли Жанг. Вариант неплохой, но у Жанг получится большой перерыв между боями и это неправильно. Около года, если не больше. Нет, китаянка может и отдохнуть, но зачем ей это? Еще одним вариантом, пока претендентки будут выяснять отношения, является Аманда Лемос, которая идет на серии из двух побед и не дралась с китаянкой. Возможно, что именно она и станет следующей претенденткой. Этот бой будет сложно назвать конкурентным, но Вейли Жанг не будет простаивать.

В минимальный вес UFC требуется свежая кровь, а то там остались одни реванши.