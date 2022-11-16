Что можно ждать от «конфликта» Емельяненко с Карелиным и есть ли он?

С чего все началось?

«ММА может научить смешивать водку с пивом. Но возникают плохо прогнозируемые последствия – немного пропорции не соотнес, и тебе уже дурно. То, что это не вид спорта, я в этом убежден. Как можно смешать дзюдоиста с классиком, борца вольного стиля с представителем тяжелой атлетики?», — сказал Карелин.

Позднее прославленный спортсмен заявил, что его слова были вырваны из контекста.

Федор Емельяненко ответил:

«Не понимаю, почему люди из спортивного сообщества позволяют себе дискредитировать ММА — вид спорта, официально признанный в нашей стране и во всем мире, тем более сравнивать его с алкоголем, — заявил Емельяненко ТАСС. — Сейчас, как никогда, важно, чтобы спортсмены, защищающие честь нашей страны, были единым целым, а не разделялись на достойных или нет, по чьему-то мнению. Александр Александрович посещал наше мероприятие, даже участвовал в открытии чемпионата России в Омске и мог сам убедиться, что у нас нет поединков боксера против неподготовленного тяжелоатлета или блогера».

Игра не стоит свеч

Несколько лет назад Федерация спортивной борьбы проявляла интерес к любительскому ММА, но потом его потеряла. Хочется пояснить, что есть одно ММА — профессиональное, а любительское направление имеет минимальную аудиторию. Именно о любителях говорит Федор. Казалось, что у данного направления была перспектива и даже туманные Олимпийские шансы, но все сошло на нет. Олимпиада абсолютно не нужна ММА и наоборот.

Весь мир интересует профессиональное ММА. Данный «конфликт» не стоит выеденного яйца, особенно в нынешнее время, вызывая лишь скептическую улыбку.