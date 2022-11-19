Есть у этого чемпионата мира уже герой номер один. Это Инфантино

Чемпионат мира стартует завтра. Многое уже вызывает сейчас справедливый резонанс. Иногда заслуженный, иногда карикатурно выпяченный теми, кто резонирует. Это нормально. Так всегда происходит перед началом праздника. Кто его благостно ждёт? Ну, кроме маленьких детей. Хозяйка судорожно пересчитывает бокалы, переживает, успеет ли «подойти» вся еда, не подгорит ли чего, в последний момент видит, что не хватит хлеба, посылает в соседний магазин мужа, который намеревался втихаря тяпнуть пятьдесят граммов в соседней комнате и теперь вынужден недовольно одеваться и плестись куда-то. При этом на празднике жизни присутствует ещё тёща, которая ничего не делает, кроме замечаний и суждений и с которой все вынуждены хотя бы внешне считаться. А за 20 минут до застолья она вдруг вспоминает, что у неё не очень работает телевизор и срочно просит кого-то заняться проблемой - чинить срочно ТВ или показать на пульте, какую кнопку она не так нажала.

Вот абсолютно любой оргкомитет любого крупного мегатурнира - тем и занят в последние дни: суета, ложки, хватит ли водки и перпендикулярное начальство сверху.

За два дня до старта шейхи вдруг объявляют: мы тут решили, что не должно быть никакого алкоголя на трибунах во время матчей. То есть и алкогольного пива тоже.

Как так, спрашивается? Заряжены контракты на конские десятки миллионов, все давно завезено, подготовлено, все договоры год назад с ФИФА подписаны, деньги потрачены.

Не будет, потому что мы тут сами решаем, где что пить. Безалкогольное - ок. Алкоголь - нет. Мы передумали.

Скандал? Форменный. Но ФИФА идёт на попятную. Чуть ниже поясню - почему.

Праздник футбола не отменить. Надо перешагнуть через предстартовые дни, когда нет ничего кроме скандалов, а дальше мы будем только счёт обсуждать, игру, футболистов, судей и т.п.

Очень хотелось макнуть перо в чернильницу и начать вслед за тоннами «прогрессивного человечества» бухтеть: давайте чемпионаты мира проводить только в развитых и цивилизованных футбольных странах. Зачем нужен был чемпионат мира в ЮАР, где у каждого из нас отбирали на улице ноуты и мобильники?

Я в глубине души давно считаю, что, например, все чемпионаты мира по хоккею надо играть только в Канаде, все Олимпиады проводить в Америке - всем будет шоу, заработок и радость! Но ведь у спорта всегда были и другие задачи. Спорт - он для всех.

Джанни Инфантино - очень крутой. Он нашёл сейчас очень правильные слова:

- Сегодня я испытываю сильные эмоции. Сегодня я чувствую себя катарцем, арабом, африканцем, геем, инвалидом, трудящимся-мигрантом.

На эти слова обратили внимание многие. А в нашем обществе, конечно, похихикали… Кое-кто даже счёл список неполным и попросил главу ФМЫА почувствовать себя ещё и сборной России по футболу.

Но были и ещё важные слова, которые произнёс господин Инфантино:

- Я думаю, что за то, что мы, европейцы, делали в течение 3 тысяч лет по всему миру, мы должны извиняться в течение следующих 3 тысяч лет, прежде чем начинать давать людям уроки

Другими словами - президент FIFA на главном турнире признал колониальную политику, на которой была построена экономика западных стран.

Главные слова уже прозвучали. Потому и из пива скандал раздувать не нужно. Пейте перед телевизором.