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Ферстаппен выиграл последнюю квалификацию сезона, Перес - второй

Гонщики «Ред Булл» стартуют с первой линии (25-й раз в своей истории и первый раз в этом сезоне), следом две «Феррари» и два «Мерседеса».
Ферстаппен выиграл последнюю квалификацию сезона, Перес - второй
19 ноября 2022 18:33
автор: Александр Евграфов
автор фото: fia.com

В сезоне 2022 года осталась одна гоночная сессия. Собственно, заключительная гонка чемпионата, которая призвана дать ответы на те вопросы, которые остались еще в этом первенстве.

Прежде всего – кто станет вице-чемпионом? Определенно, есть некоторое дежавю, хоть и не в таком накале. В прошлом году с одинаковым количеством очков пришли соискатели чемпионского титула – Хэмилтон и Ферстаппен. В этом году у соискателей вице-чемпионства – Переса и Леклера по 290 очков. И кто финиширует выше, тот и станет вторым в общем зачете (у Расселла хоть и есть теоретические шансы, но всерьез их уже рассматривать сложно).

В третьей сессии свободных заездов гонщики «Ред Булл» показали, что намерены закончить сезон победным дублем в личном первенстве. Оба пилота заняли первые два места в протоколе. Доктор Марко прямо сказал в одном из интервью, что в этот уик-энд команда целиком работает на Переса. В квалификации преимущество «Ред Булл» повторилось. Лучшее время в первом сегменте у Ферстаппена, во втором у Переса.

«Большая тройка» в действии

Итоги третьего сегмента ярко проиллюстрировали расклад сил этого сезона. Первая линия у пилотов «Ред Булл». Ферстаппен подтвердил чемпионское реноме и завоевал поул – седьмой в сезоне. Второе время у Переса. Тем не менее, первый ряд стартового поля у «Ред Булл» впервые в этом сезоне, несмотря на всю его успешность (и 25-й раз за всю историю команды).

Следом на стартовом поле расположатся две «Феррари»: Леклера и Сайнса. Третий ряд у «Мерседес» - Хэмилтон и Расселл. Норрис стал лучшим среди остальных – у него седьмое время. Эстебан Окон на «Альпин» - восьмой. Две уходящие фигуры из «Формулы-1» замкнули десятку лучших – Феттель и Риккардо.

Квалификация для Феттеля сложилась драматично. В первом сегменте на быстром круге ему пришлось обгонять сразу четыре машины, которые готовились к своей попытке, а в последнем повороте немец уперся в «Ред Булл». Во втором сегменте в двух своих попытках на быстром круге в последнем повороте четырехкратный чемпион мира вновь упирался… в «Ред Булл». От чего даже по радио сказал: «Как это возможно? В третий раз!».

Но ему критиковать «Ред Булл» можно, он уже без 58 кругов – бывший пилот «Формулы-1». А вот Риккардо вполне может вернуться в этот самый «Ред Булл». В качестве пилота по развитию. Доктор Марко сначала сказал, что контракт с австралийцем есть, затем опроверг. Затем руководитель команды Кристиан Хорнер подтвердил наличие контракта. Обычное дело для «Формулы-1», когда хочется сказать, но этого делать нельзя напрямую. И никто вроде официально не говорил, но все уже всё знают.

Сила внушения босса

Риккардо в своей 44-й и последней гонке за «Макларен» постарается принести очки. Но если говорить прямо, то без сходов пилотов впереди переломить борьбу с «Альпин» вряд ли возможно.

В «Альпин» пилоты команды узнали волшебную силу внушения босса. В Абу-Даби исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси рассказал, что пригрозил Алонсо и Окону увольнением после инцидента в Бразилии. На пресс-конференции он рассказал, что после субботнего происшествия призвал обоих пилотов быть взрослыми и не ухудшать положение команды.

В спринтерской гонке Алонсо и Окон дважды допустили контакты между собой и повредили машины настолько, что стартовали 16-м и 17-м. При том, что прямые конкуренты в борьбе за 4-е место в Кубке конструкторов – пилоты «Макларен» были гораздо выше. Но в гонке оба «Макларена» сошли, а пилоты «Альпин» смогли заработать очки. Сейчас между командами 19 очков в пользу французского коллектива.

Противостояние в квалификациях

И немного цифр. Внутрикомандное соперничество в квалификациях интересно своими фактами. В «Уильямс» Албон 19 раз квалифицировался быстрее своего напарника Николаса Латифи (один раз Албона заменял де Вриз). Больше разгром только в «Макларен», где Норрис 20 раз оказывался выше на стартовой решетке Риккардо.

В других командах счет выглядит так.

«Альфа Ромео»: Боттас – Чжоу 15:7

«Хаас»: Магнуссен – Шумахер – 16:6

«Альфа Таури»: Гасли-Цунода – 12:10

«Астон Мартин»: Стролл – Феттель – 7:13 (Феттель пропускал два этапа, его заменял Нико Хюлькенберг).

«Альпин»: Алонсо Окон – 12:10

«Мерседес»: Хэмилтон – Расселл – 13:9

«Феррари»: Леклер – Сайнс – 15:7

«Ред Булл»: Ферстаппен – Перес – 18:4.

источник: «Советский спорт»
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