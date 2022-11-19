Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-22?

Получить «Золотую бутсу» на чемпионате мира - мечта любого форварда, но лишь лучшие из лучших добираются до этой награды. На ЧМ в России её уверенно взял английский нападающий Харри Кейн, а до него в разное время победителями становились Христо Стоичков, Марио Кемпес, Гарринча, Герд Мюллер, Роналдо и другие легенды футбола. В 1994 году в эту компанию сенсационно затесался даже Олег Саленко, но всё же, чаще всего, лучшими бомбардирами становятся более очевидные фигуры. В данной статье мы попробуем предугадать, кто станет в один ряд с Саленко после ЧМ-22.

Харри Кейн

Ещё ни одному футболисту в истории не удавалось получать «Золотую бутсу» дважды, но не назвать Харри претендентом было бы глупо. Спустя четыре года Кейн не разучился забивать, а напротив, только нарастил темп и прибавил в результативности за сборную Англии.

Нет никаких сомнений, что с первого же матча Гарри Саутгейт поставит центрфорварда «Тоттенхэма» в основу, а учитывая группу Англии с Ираном, США и Уэльсом, уже в этих матчах Кейн может рассчитывать на несколько голов. Примечательно, что даже если бомбардир забьет только три гола, то он опередит Уэйна Руни в списке лучших голеадоров в истории сборной Англии.

Киллиан Мбаппе

Мбаппе к 23-м годам забил за сборную Франции забил 28 голов, в том числе 4 из которых пришлись на ЧМ-2018.

В текущем сезоне форвард «ПСЖ» пребывает в сумасшедшей форме: 19 голов и 5 голевых передач в 20 матчах. В структуре Дидье Дешама, вероятнее всего, Мбаппе будет занимать левую бровку атаки, но это ничуть не снижает его голевые амбиции.

Карим Бензема

А в центре атаки у сборной Франции наверняка выйдет лучший игрок прошлого сезона Карим Бензема. В сезоне 2022/23 Карим не столь ярок, но зная его, можно с уверенностью сказать, что он как никто другой умеет включаться в самые нужные моменты, что в очередной раз подтвердил плей-офф прошлого года Лиги чемпионов.

Важно, что Бензема подойдет к турниру без усталости, ведь он не играл за «Реал» в последних матчах. 34-летний, заряженный, мотивированный, хорошо себя чувствующий Бензема при поддержке не менее классных партнеров может стать лучшим бомбардиром. ЧМ в России Карим пропустил, но в 2014-м, сыграв всего 5 матчей, он отметился 3 голами и 2 голевыми передачами, хотя был далеко от нынешней лучшей формы в своей карьере.

Неймар

Наибольшее количество раз лучшими бомбардирами мундиалей были признаны бразильцы - аж 5 раз! Однако последний раз приходится аж на 2002-й год, в котором Роналдо забил 8 голов.

С тех пор у Бразилии возникали периодические проблемы с центрфорвардами, а на домашнем ЧМ даже пришлось мучиться в нападении с Фредом, Жо и Бернардо. В 2018-м году ситуация улучшилась, а к 2022-му подросли ещё некоторые новые игроки, но главная надежда до сих пор связаны с Неймаром.

Вингер «ПСЖ» нормально провёл два предыдущих чемпионата мира, но этого слишком мало, чтобы стать такой же легендой Бразилии, как многие другие футболисты прошлых поколений. Если Неймар забьет хотя бы 2 гола, то догонит Пеле по количеству голов за сборную, а если ещё и станет лучшим бомбардиром турнира по итогу, то тогда все вопросы о его нереализованных амбициях будут сняты.

Неймар находится в невероятной форме и, кажется, к 30 годам он стал более зрелым и рациональным, чем раньше. В текущем сезоне он забил 15 голов и отдал 12 голевых передач в 20 матчах. ЧМ может стать вишенкой на торте для завершения удачного года.

Лионель Месси

Пока вечный конкурент в лице Криштиану Роналду всё чаще фигурирует в различных скандалах, Лионель Месси просто продолжает выполнять свою работу, причём очень и очень ярко. После первого адаптационного года во Франции аргентинец пришёл в себя и стал показывать лучший футбол: 12 голов и 14 голевых в 19 матчах.

ЧМ в России завершился для него провально, ведь Аргентина выбыла на стадии 1/8 финала, а сам Лионель забил всего 1 гол, но турнир в Катаре должен получиться совершенно другим. Аргентина не просто так называется одним из главных фаворитов турнира, а 35-летний Месси для которого этот мундиаль станет последним в карьере, в последний раз попытается выиграть долгожданный чемпионат мира.