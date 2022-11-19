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Семь сборных провели замены перед самым стартом ЧМ-22. Из-за травм вылетели звезды футбола

Аргентина и Франция пострадали больше остальных.
Семь сборных провели замены перед самым стартом ЧМ-22. Из-за травм вылетели звезды футбола
19 ноября 2022 20:03
автор: Никита Шмытов

Ближе к чемпионату мира-2022 каждый болельщик из страны-участницы с нетерпением ждёт финальную заявку от главного тренера с игроками, которые отправятся в Катар. Однако несмотря на всеобщее ощущение футбольного праздника, есть и те, для которого вся подготовка и старания идут насмарку, а предстоящий турнир превращается только в боль и слёзы. Я говорю о тех игроках, которые получили повреждения буквально за несколько дней до старта ЧМ.

К счастью для тренеров, ФИФА позволяет менять травмировавшихся игроков. Уже семь сборных вынужденно поменяли заявки. Одной из них является Сенегал, который окончательного остался без Садио Мане, а что у других?

Аргентина

Николас Гонсалес - Анхель Корреа

Хоакин Корреа - Тьяго Альмада

Николас Гонсалес изначально вызывался в сборную авансом и с надеждой на то, что он выздоровеет, но игрок «Фиорентины» не успел восстановиться, из-за чего свой шанс получит Анхель Корреа.

Однако среди двух Корреа путаться не придётся, ведь из состава выбыл Хоакин (он не является братом Анхелю), получивший травму на тренировке. Вместо него вызван 21-летний Тьяго Альмада из американского чемпионата, сделавший 5+7 в 22 матчах сезона.

Франция

Преснель Кимпембе - Алекс Дисаси

Кристофер Нкунку - Рандаль Коло-Муани

Свободное место - Маркус Тюрам

Две замены Аргентины - это уже большой удар для главного тренера Аргентина, но даже ему лучше, чем Дидье Дешаму, который потерял аж сразу троих игроков и, в отличие от Гонсалеса с Корреа, они могли играть решающую роль на чемпионате.

Франция, возможно, имеет лучший выбор среди игроков, ведь каждый год в стране появляется целая гора талантов, но даже при этом Дешам изначально огласил заявку всего из 25 игроков при доступных 26. В итоге свободный слот всё-таки забронировали за Маркусом Тюрамом, который попробует повторить успех отца Лилиана Тюрама и тоже поднять над головой чемпионский трофей.

Но не так радостно Кимпембе и Нкунку. Первый не до конца восстановился от старой травмы, а Нкунку травмировался на ровном месте на тренировочных сборах. Злополучный момент даже попал на камеру, где сначала показалось, что виноват в столкновении Эдуарду Камавинга, получивший после этого сотни угроз и оскорблений, но при детальном просмотре видно, что форвард «РБ Лейпциг» лишил возможности поехать на ЧМ сам себя. Теперь вместо него это сделает Коло-Муани из той же Бундеслиги, отметившийся 14 голевыми действиями в 14 матчах.

Погба, Нкунку, Кимпембе, Канте - это лишь малая часть от серьезных потерь Франции перед защитой чемпионского титула.

Другие сборные

Фахад Аль-Муваллада - Наваф Аль-Абед (Саудовская Аравия)

Бартломей Дронговский - Камил Грабара (Польша)

Юта Накаями - Сюта Матино (Япония)

Хосе Гайя - Алекс Бальде (Испания)

Амин Харит - Анас Зарури (Марокко)

Других интересных и значимых потерь у сборных почти нет, но выделилась Саудовская Аравия, которой удалось добиться замены Фахада Аль-Муваллады, но не совсем из-за травмы. Его вообще не должно было быть в заявке из-за положительного допинг-теста в марте, в результате которого его отстранили от футбола на 18 месяцев, однако в какой-то момент наказание скостили и форварду разрешили сыграть на ЧМ. Но всё же, ФИФА совместно с Саудовской Аравии перестраховались и отстранили игрока от соревнования после консультаций с юристами и представителями WADA.

источник: «Советский спорт»
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