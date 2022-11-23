Это уже становится анекдотом. Джон Джонс снова готов вернуться в клетку

Джон Джонс давно стал биться в интернете, а не октагоне. Он обещал вернуться в бои, подняться в тяжелый вес и забрать пояс, но все получается лишь виртуально. Прошлый раз он сказал, что вернется в декабре и будет биться против Стипе Миочича. Понятно, что в декабре он уже не вернется и боя не будет. Есть информация, что переговоры провалил именно Стипе.

Джон Джонс должен напоминать о себе и теперь намекает, что вернется весной, а именно 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

Расклады не очень обширные. Если Фрэнсис Нганну окончательно восстановиться после операции на колено, а она прошла ровно год назад, то может поприветствовать Джона Джонса в тяжелом весе, дав ему шанс забрать титул. Кстати, если быть честным, то шанс крайне мал. Нганну просто слишком большой для Джонса и буквально снесет его своим ударом. Джон это прекрасно понимает и просто спекулирует такими слухами. Ожидать этого боя явно не стоит.

UFC рассматривает более реалистичный вариант — бой с Кертисом Блейдсом. Он идет на победной серии из трех побед кряду, но с топами у него драться не получается. Кертис обладает мощнейшим ударом и может запросто нокаутировать Джона Джонса, который давно не дрался.

Все это может случиться, но наше мнение, что Джон Джонс никуда не вернется и драться больше не будет!