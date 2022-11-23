World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Это уже становится анекдотом. Джон Джонс снова готов вернуться в клетку

Легендарный полутяжеловес UFC снова заговорил о возвращении в бои, а именно в тяжелый вес.
Это уже становится анекдотом. Джон Джонс снова готов вернуться в клетку
23 ноября 2022 08:04
автор: Антон Купреченков
автор фото: ufc.com

Джон Джонс давно стал биться в интернете, а не октагоне. Он обещал вернуться в бои, подняться в тяжелый вес и забрать пояс, но все получается лишь виртуально. Прошлый раз он сказал, что вернется в декабре и будет биться против Стипе Миочича. Понятно, что в декабре он уже не вернется и боя не будет. Есть информация, что переговоры провалил именно Стипе.

Джон Джонс должен напоминать о себе и теперь намекает, что вернется весной, а именно 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

Расклады не очень обширные. Если Фрэнсис Нганну окончательно восстановиться после операции на колено, а она прошла ровно год назад, то может поприветствовать Джона Джонса в тяжелом весе, дав ему шанс забрать титул. Кстати, если быть честным, то шанс крайне мал. Нганну просто слишком большой для Джонса и буквально снесет его своим ударом. Джон это прекрасно понимает и просто спекулирует такими слухами. Ожидать этого боя явно не стоит.

UFC рассматривает более реалистичный вариант — бой с Кертисом Блейдсом. Он идет на победной серии из трех побед кряду, но с топами у него драться не получается. Кертис обладает мощнейшим ударом и может запросто нокаутировать Джона Джонса, который давно не дрался.

Все это может случиться, но наше мнение, что Джон Джонс никуда не вернется и драться больше не будет!

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Это уже становится анекдотом. Джон Джонс снова готов вернуться в клетку
Это уже становится анекдотом. Джон Джонс снова готов вернуться в клетку
Легендарный полутяжеловес UFC снова заговорил о возвращении в бои, а именно в тяжелый вес.
23.11.2022 08:04
автор: Антон Купреченков
В это невозможно поверить! Капризов не знает, почему в ЦСКА нет 17-го номера
В это невозможно поверить! Капризов не знает, почему в ЦСКА нет 17-го номера
Вот так мы и чтим великие и славные традиции отечественного хоккея. Один из самых ярких представителей нашей новой волны, похоже, даже фильм-блокбастер «Легенда №17» не смотрел!
23.11.2022 08:04
Хоккей
автор: Виталий Славин
Раймон Доменек: Сюрпризов от ЧМ не жду
Раймон Доменек: Сюрпризов от ЧМ не жду
Экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек поделился в интервью местной прессе неожиданным признанием: ЧМ-2018 в России оставил у него ощущение пустоты. И от ЧМ-2022, мол, тоже не жду сюрпризов, ворчал специалист.
23.11.2022 00:13
Футбол
автор: Сергей Терехов
Добавили 27 минут? Как же нам повезло!
Добавили 27 минут? Как же нам повезло!
Компенсация времени, куда более тщательная, чем мы привыкли - это очень круто. Времена меняются - меняется и футбол. Когда-то было две замены и считалось правильным добавлять по 30 секунд за каждую. Потом стало по три, нынче - по пять. И паузы теперь не только из-за травм - один ВАР чего стоит!
23.11.2022 00:10
Футбол
автор: Николай Яременко
Армия Питера разбила московскую. Так крупно СКА обыгрывал ЦСКА при Быкове
Армия Питера разбила московскую. Так крупно СКА обыгрывал ЦСКА при Быкове
Ротенберг вывел формулу успеха во встречах с командой Федорова.
22.11.2022 23:00
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Марк Урванцев: 200 метров брассом – тяжелая дистанция. Ее надо уметь плавать
Марк Урванцев: 200 метров брассом – тяжелая дистанция. Ее надо уметь плавать
Секреты успеха от победителя Первенства России. Разговор с брассистом перед чемпионатом России по плаванию.
22.11.2022 22:20
Плавание
Дмитрий Новичков: Улучшить рекорды Панкратова и Скворцова в баттерфляе – реально
Дмитрий Новичков: Улучшить рекорды Панкратова и Скворцова в баттерфляе – реально
Победитель Первенства России среди юниоров готов брать новые вершины. В этом сезоне он дважды победил на крупных соревнованиях на дистанции 200 метров баттерфляем. И в следующем году собирается улучшить свой результат.
22.11.2022 21:31
Плавание
Виктория Баркова: Зимой планирую прыгнуть на 6.50 
Виктория Баркова: Зимой планирую прыгнуть на 6.50 
В секторе для прыжков в длину растет новая звезда. Откровенный разговор с одной из самых перспективных и красивых легкоатлеток России.
22.11.2022 19:39
Легкая атлетика
Неужели НХЛ еще 45 лет жить с позором унижения Малкина? Уральскому гению по заслугам нет равных
Неужели НХЛ еще 45 лет жить с позором унижения Малкина? Уральскому гению по заслугам нет равных
Центральным событием в НХЛ вчера стал тысячный матч Евгения Малкина. В адрес трехкратного обладателя Кубка Стэнли сказано масса добрых слов, но о главном все стыдливо умолчали. Кроме одного человека.
22.11.2022 18:50
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Обязательно приедем еще!» В Кировске завершилась «Хибинская гонка»
«Обязательно приедем еще!» В Кировске завершилась «Хибинская гонка»
В Кировске индивидуальными гонками классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин завершились первые в соревновательном календаре ФЛГР старты – «Хибинская гонка».
22.11.2022 18:48
Лыжный спорт
Порвал контракт — злее будет? Что светит Роналду на ЧМ-2022 после скандального ухода из «МЮ»
22 ноября было объявлено о расторжении контракта Криштиану Роналду с клубом «Манчестер Юнайтед». А уже 24 ноября португальской суперзвезде предстоит стартовать на чемпионате мира в Катаре с матча против Ганы.
Марокко – Хорватия, Германия – Япония, Испания – Коста-Рика, Бельгия – Канада: расклад и расписание трансляций 1-го тура ЧМ-2022 в группах E и F 23.11.2022
23 ноября пройдут первые матчи в группах E и F чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в этих квартетах.
Так вот кто в Катаре настоящий фаворит! Как Франция разгромила Австралию, а Жиру повторил рекорд Анри (видео)
Чемпионы мира французы начали защиту титула с красивой волевой победы в группе D над австралийцами (4:1) с дублем Оливье Жиру, который теперь делит с Тьерри Анри звание лучшего бомбардира в истории сборной.
С Месси и Мбаппе, но пока без Роналду и Левандовски: летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Хороший ты мужик, Роберт, но не орел! Как Польша и Мексика сыграли вничью, а Левандовски не реализовал пенальти (видео)
Поляки и мексиканцы не смогли выявить сильнейшего в матче 1-го тура ЧМ-2022 в группе С (0:0), а Роберт Левандовски снова не забил на чемпионатах мира.
«Не надо сравнивать Россию, Аргентину и Саудовскую Аравию». Денис Глушаков — о ЧМ-2022 и «Химках»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после поражения в матче Кубка России от «Пари НН» (1:1, 1:3 по пенальти) рассказал о своих предпочтениях на чемпионате мира, долгах по зарплате и травмах.
Не та Дания… Как команда-открытие Евро бледно стартовала на ЧМ-2022
Первая нулевая ничья на чемпионате мира в Катаре случилась в матче сборных Дании и Туниса.
«Месси все-таки не робот». Мостовой — о фиаско Аргентины в первом туре чемпионата мира
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсационном поражении Аргентина от Саудовской Аравии (1:2) в стартовом туре ЧМ-2022.
Туктамышева и Петросян едут в Пермь, Сакамото растолстела, Уно никак не догонит Малинина. Что нового в фигурном катании
Опубликован состав участников шестого, заключительного этапа Гран-при России, который в ближайшие выходные примет Пермь.
«Хорватия потеряет очки с Марокко, «простуда» не помешает Испании против Коста-Рики». Прогнозы Кечинова на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах E и F: Марокко – Хорватия, Германия – Япония, Испания – Коста-Рика, Бельгия – Канада.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика