«Телочка о футболе»: Жду в плей-офф матч Япония - Саудовская Аравия

Меня давно удивляет, как могут одни из самых ленивых людей на свете, так резво и задорно играть в футбол?… и что характерно, в сборной команде Испании, практически невозможно встретить не испанца. Не надо только сразу в расисты и националисты меня записывать, это как раз к тому, что ленивые европейские сытые парни играют лучше большинства голодных и босых. И что еще всегда присутствует в Испании, игра этой сборной всегда про команду. Всегда. Сама же относительно новая сборная гораздо быстрее своей предыдущей версии. Во всяком случае пока.

Когда сам открываешь первую бутылку Кремана и ухмыляешься, понимая «а руки то помнят!»

Оказалось, что неспроста так хотелось игристого…

Германия вкатила Японии 1:2. Но к тому, что немцы могут плохо играть группу, я привыкла еще со времен 2010 года, ибо болела за сборную Лёва со времен австро-швейцарского ЧЕ. И всё равно каждый раз осадочек остается. Чуть чуть, но есть.

А вообще матч Япония vs Саудовская Аравия в плей-офф, это прям афиша века. Ждем.

P.S. И да, я в курсе, что у японцев вполне себе хорошая команда и очень достойный порой бывает футбол.