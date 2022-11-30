Павлович может выйти на титул. Где смотреть UFC on ESPN 42?

В России больше всего ждут следующего поединка тяжеловеса Сергея Павловича. Наш соотечественник идет на серии из четырех побед кряду, своих соперников он финишировал нокаутами. Против него выйдет опасный нокаутер Тай Туиваса, который постарается закрыть предыдущее поражение от Сирил Гана. Этот бой точно не дойдет до судейского решения, а завершится очередным нокаутом.
В со-главном поединке состоится возвращение экс-чемпиона UFC Рафаэля дос Аньоса.
Где и когда смотреть турнир UFC on ESPN 42?
Турнир начнется 4 ноября в 03:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 06:00 по московскому времени, а главный бой пройдет около 07:30.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Состав участников турнира
Главный кард:
- Стивен Томпсон – Кевин Холланд);
- Рафаэль дос Аньос – Брайан Берберена;
- Матеус Николау – Мэтт Шнелл;
- Сергей Павлович – Тай Туиваса;
- Роман Долидзе – Джек Херманссон;
- Эрик Андерс – Кайл Дакас.
Предварительные бои:
- Нико Прайс – Филип Роу;
- Анджела Хилл – Эмили Дюкоти;
- Клэй Гуида – Скотт Хольцман;
- Майкл Джонсон – Марк Диакеси;
- Даррен Элкинс – Джонатан Пирс;
- Трэйси Кортес – Аманда Рибас;
- Натан Леви – Дженаро Вальдес;
- Марсело Рохо – Фрэнсис Маршалл;
- Язмин Хауреги – Истелла Нуньес.