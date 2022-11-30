Павлович может выйти на титул. Где смотреть UFC on ESPN 42?

В России больше всего ждут следующего поединка тяжеловеса Сергея Павловича. Наш соотечественник идет на серии из четырех побед кряду, своих соперников он финишировал нокаутами. Против него выйдет опасный нокаутер Тай Туиваса, который постарается закрыть предыдущее поражение от Сирил Гана. Этот бой точно не дойдет до судейского решения, а завершится очередным нокаутом.

В со-главном поединке состоится возвращение экс-чемпиона UFC Рафаэля дос Аньоса.

Где и когда смотреть турнир UFC on ESPN 42?

Турнир начнется 4 ноября в 03:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 06:00 по московскому времени, а главный бой пройдет около 07:30.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Состав участников турнира

Главный кард:

Стивен Томпсон – Кевин Холланд);

Рафаэль дос Аньос – Брайан Берберена;

Матеус Николау – Мэтт Шнелл;

Сергей Павлович – Тай Туиваса;

Роман Долидзе – Джек Херманссон;

Эрик Андерс – Кайл Дакас.

Предварительные бои: