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«Энфилд» признает легенд», а «Клопп выглядит, как человек, чей банковский счет пустеет на глазах»

Английская и испанская пресса без ума от матча «Ливерпуль» - «Реал». И каждый пытается найти слова невыразимого величие «королевского клуба», способного превратить на «Энфилде» 0:2 в 5:2.
«Энфилд» признает легенд», а «Клопп выглядит, как человек, чей банковский счет пустеет на глазах»
22 февраля 2023 10:51
автор: Артем Зибрак
автор фото: realmadrid.com

AS: «ЭНФИЛД» ПРИЗНАЕТ ЛЕГЕНД

Болельщики «Ливерпуля» видели, как «Реал» не только вернулся после первоначальных 0:2, но и добился исторической победы 5:2. Этот результат практически не оставил англичанам шансов на выход в четвертьфинал, тем не менее, они, не колеблясь, встали и поаплодировали двум футболистам, нанесшим их команде максимум урона. На 87-й минуте Карло Анчелотти заменил Луку Модрича и Карима Бензема, и к овациям болельщиков «сливочных» присоединились местные фанаты. «Энфилд» умеет разглядеть легенд даже в стане соперника.

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Мощная реакция «Реала» на «Энфилде» началась с ключевого гола, одного из самых красивых в карьере бразильца Винисиуса, и последующей награды за веру в то, что голкипер соперника, его соотечественник Алисон, поможет ему оформить дубль, который делает «Ливерпуль» его любимой жертвой: пять голов в четырех встречах.

Из 14 голов Винисиуса в 41 матче Лиги чемпионов три он забил в плей-офф, и из них два пришлись на матч с «Ливерпулем». Да еще и в таком храме футбола, как «Энфилд». Нечто похожее случилось в его первой встрече с «Ливерпулем» в четвертьфинале ЛЧ сезона-2020/21 на «Альфредо ди Стефано». Это была его первая великая еврокубковая ночь с дублем.

«Ливерпуль» уже обходит в «Шахтер» в рейтинге жертв Винисиуса. «Горнякам» Вини забил четыре мяча в шести матчах. А возглавляет этот рейтинг «Леванде» – шесть голов в семи матчах. Но бразилец возвращается на «Сантьяго Бернабеу», чтобы через три недели перебить достижение и продолжать укреплять свой имидж в самом престижном турнире планеты.

MARCA: «ЭНФИЛД» СДАЕТСЯ ЧАРАМ МАДРИДА

«Реал» оставил свой след в качестве чемпионов Европы на самой легендарной сцене английского футбола, на родине последнего финалиста Лиги чемпионов. Это было лучшее прощание с Амансио, почетным президентом, приезжавшим в Париж, чтобы воочию увидеть 14-ю победу в Лиге чемпионов.

Эта ночь была особенной с самого начала. Величие «Ливерпуля» проявляется в заботе, уважении и любви к футболу. Венок из цветов, возложенный Далглишем и Хоганом перед мадридскими болельщиками, и почтительное соблюдение минуты молчания со стороны Амансио, Эль Брухо, продемонстрировали, что красные являются действительно большой командой, всего за четверть часа похоронившей плохую память о финале в Париже.

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Атмосфера перед матчем была грозовой. Присутствовавшие находились в предвкушении прибытия хозяев с намерением отомстить за поражение в парижском финале, усиленное понятной решимостью болельщиков «Ливерпуля» выразить свое отвращение к УЕФА после того, как она изначально обвинила их в хаосе на стадионе «Стад де Франс» в мае. Гимн Лиги чемпионов был оглушительно высмеян, а баннер с надписью «Лжецы УЕФА» занял почетное место прямо перед трибуной The Kop…

В последние минуты, когда «Ливерпуль» был блестяще разгромлен безжалостной командой Карло Анчелотти, можно было услышать голоса игроков, перекрикивающихся друг с другом, в то время как Клопп стоял удрученный и неподвижный, засунув руки в карманы.

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«Энфилд» видел много замечательных ночей, но ни одна из них не была такой сумасшедшей — или такой разрушительной — как та, что оставила этот стадион безмолвным. От первоначального обещания, что «Ливерпуль» сдует «Реал» одним из ураганов, синонимами которого они стали после голов Нуньеса и Салаха, не осталось и следа. Их дом рухнул под воздействием испанского торнадо.

На скользком поле, на котором игроки с обеих сторон изо всех сил пытались удержаться на ногах, заставляя задуматься, не слишком ли долго ответственные за газон оставляли разбрызгиватели включенными, «Мадрид» в конце концов нашел равновесие и нанес унизительное поражение Клоппу и его команде.

Клопп уже не в первый раз в этом сезоне выглядел человеком, чей банковский счет опустел на глазах, и в этом не было ничего удивительного. Он надеялся, что победа даст старт оставшейся части кампании, но мечты о поездке в Стамбул превратились в кошмар. От 2:0 до 2:5, трудно вспомнить более отрезвляющий для «Ливерпуля» европейский опыт в современную эпоху. Возможно, на «Бернабеу» осталось сыграть еще 90 минут, но это будет просто упражнение для галочки. «Реал», хозяин Европы, не допустит ошибок.

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Что ж, это было дико. Не говоря уже о захватывающем, головокружительном и временами глубоко запутанном матче, который, казалось, на высокой скорости бродил по жанрам: от драмы о мести к комедии, триллеру и прямому имперскому триумфу.

Также это было абсолютным уничтожением. Наверное, стоит назвать его одним из величайших европейских выступлений «Реала». С 0:2 на 14-й минуте до 5:2 на 65-й; И это в плей-офф Лиги чемпионов в гостях у команды, с которой они встречались в прошлогоднем финале.

Возможно, Клопп задержится на мелких деталях, моментах, которые могли бы сложиться иначе. Но «Мадрид» — это еще и блестяще безжалостная, неумолимая команда. Было много разговоров об их магических качествах, царственной воле к власти. Но настоящая история здесь холодная, жесткая, талантливая: превосходная полузащита и невероятная скорость и слаженность в атаке.

источник: «Советский спорт»
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«Энфилд» признает легенд», а «Клопп выглядит, как человек, чей банковский счет пустеет на глазах»
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