Ферстаппен выиграл первый поул сезона

Первая квалификация нового чемпионата показала, что главными фаворитами на победу по-прежнему остаются гонщики «Ред Булл», а их основными соперниками – пилоты «Феррари».

«Астон Мартин» быстрее всех в третьей тренировке

Скорость AMR23 удивила многих в паддоке в пятницу, Фернандо Алонсо продолжил удивлять и в субботу. Третья сессия свободных заездов не особо информативна, учитывая, что проходила днем и в совершенно других условиях, нежели гонка. Поэтому команды использовали час, в основном, чтобы опробовать те или иные технические решения, дать возможность попрактиковаться, поработать с шинами. Тем не менее, результаты были интересны. Алонсо на 0,005 секунды опередил Ферстаппена и на 0,106 Переса. Следом расположились Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Джордж Расселл, Лэнс Стролл и Карлос Сайнс. Замкнули десятку Оскар Пиастри и Пьер Гасли. Говорить о том, что «Большая тройка» превратилась в четверку пока рано. Тем не менее, «Астон Мартин» свое слово в борьбе за подиумы скажет.

Два сегмента за «Феррари»

Квалификация первого этапа чемпионата мира позволила впервые сравнить реальные скорости машин в одинаковых условиях. Борьба за стартовые позиции вынуждает раскрывать все, что есть в машинах.

В первом сегменте лишь пилоты «Феррари» выехали на более жестких шинах Medium. Все остальные работали на Soft. В какой-то момент сессию остановили после того, как «Феррари» Леклера потеряла кусок аэродинамического обвеса. Затем еще и время Сайнса удалили за выезд за пределы трассы.

После этого и в «Феррари» решили не рисковать и выехали на Soft. У Сайнса лучшее время сегмента, а из борьбы выбыли Гасли (20-е место), де Вриз (19), Пиастри (18), Магнуссен (17) и Сарджент (16). Причем новичок «Формулы-1» показал одинаковое время с Ландо Норрисом, но пилот «Макларен» показал его раньше, а значит и занял место выше, что позволило Ландо пройти дальше.

Во втором сегменте все выбрали Soft, а результаты стали плотнее. По итогам сегмента первая десятка уложилась в восемь десятых. Лучшее время сегмента вновь у пилота «Феррари». На этот раз его показал Шарль Леклер. В финал не вышли Элбон (15), Цунода (14), Чжоу (13), Боттас (12), Норррис (11).

21-й поул в карьере Ферстаппена, Алонсо - пятый

В первой попытке финального сегмента Ферстаппен сразу задал высокую планку, впервые за весь уик-энд из полутора минут - 1.29,897. Сайнс ошибся на быстром круге, Леклер провел одну попытку, проехал круг ровно за полторы минуты, и больше не выезжал. Гонщик «Хаас» Нико Хюлькенберг тоже выехал на единственную попытку, ошибся, выехав за пределы трассы, его время аннулировали и немец остался 10-м.

Во второй попытке Ферстаппен прибавил еще – 1.29,708. Прибавил и Перес – 1.29,846. Гонщики «Ред Булл» стали единственными, кто проехал круг по трассе быстрее, чем за полторы минуты. По праву у них первый ряд, а у Ферстаппена 21-й поул в его карьере. Позади них - два пилота «Феррари» - Леклер и Сайнс.

Герой свободных практик Фернандо Алонсо стартует пятым, опередив Расселла всего на 0,004 секунды. Следом еще один гонщик «Мерседес - Хэмилтон. Замкнули десятку лучших Стролл, Окон и Хюлькенберг.