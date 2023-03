Руки прочь от героев!

Ирина Винер наказана международной федерацией. Своей точкой зрения с нами делится заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, научный руководитель Института спортивного менеджмента и права НИУ ВШЭ Елена Истягина-Елисеева.

6 марта международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала решение Фонда гимнастической этики вынести наказание президенту федерации, выдающемуся тренеру, Герою труда Ирине Александровне Винер-Усмановой в виде отстранения на 2 года.

Причем, последнее наказание - в своем иезуитском стиле. Два года будут отсчитываться после окончания «защитных мер, связанных с российско-украинской войной (for a period two years which shall start one (1) day after the FIG protective measures linked to the Russia-Ukraine war), но не более 7 лет». По факту, именно на этот срок отстранили нашу Ирину Александровну.

В вину ей ставится «некорректное поведение» во время и после Олимпийских игр в Токио (2021 год) и снятие кандидатуры Натальи Кузьминой с выборов на пост главы технического комитета FIG. Ирине Александровне решили припомнить высказанное в СМИ несогласие с результатами соревнований. Обвинения тем примечательнее, что самой Ирины Александровны в Токио не было, а госпожа Кузьмина была выдвинута Всероссийской федерацией художественной гимнастики, которая имела полное право предложить любую кандидатуру по своему усмотрению. А насчет СМИ это более чем смешно: 30% всех материалов в спортивных СМИ, например по игровым видам спорта - это несогласие с решениями судей, приведших к негативному результату.

Что это за Фонд, из-за которого пострадал наш гимнаст Иван Куляк, а теперь отстранен человек–легенда, благодаря которому состоялась художественная гимнастика как вид спорта?

Фонд гимнастической этики был создан FIG в 2019 году, как реакция на скандал в США, связанный с Ларри Нассаром. Напомню, что этот нелюдь был обвинен и осужден в сексуальных домогательствах более чем к 150 американским гимнасткам, в том числе 6-летнему ребенку, которые продолжались с 1998 по 2016 годы. Стоит отметить, что такая «продолжительная деятельность» была бы невозможна без «прикрытия» его деятельности со стороны Федерации гимнастики США (USA Gymnastics), а также олимпийского и паралимпийского комитета США (US Olympic & Paralympic Committee). Эти организации выступали соответчиками в деле Нассара. И предложили выплатить компенсацию жертвам общей суммой в 215 млн долларов, дабы избежать ответственности.

Казалось бы, благо когда создается организация ради борьбы с такими шокирующими случаями. Однако со стороны Фонда никаких расследований и санкций по отношению к самому Нассару, и курирующим его организациям, так и не было применено.

Забавно, в штате Фонда всего 1 человек, имеющий прямое отношение к миру гимнастики, это Слава Корн, бывшая канадская гимнастка невысокой квалификации. Президентом Фонда является бывший президент Швейцарии Мишлин Калми-Рей, а директором — бывший исполнительный директор Швейцарской арбитражной ассоциации, бывший генеральный директор Международной федерации конного спорта Алекс Маклин. Панель арбитров, вынесших решение, составляли швейцарский адвокат Лоуренс Бюргер, обучавшаяся в Колумбийском университет США и работающая сейчас в Швейцарии гречанка, доктор юридических наук Деспина Мавромати, а также австриец Томас Хайн.

Фонд декларирует 3 основных задачи своей деятельности: обеспечение безопасности спортсменов, соблюдение требований FIG и дисциплинарные разбирательства. Однако, посмотрев отчет о деятельности фонда за 2021 год (за 2022 не опубликован), я натолкнулась на примечательные высказывания.

«В рамках своей деятельности по обеспечению безопасности Фонд начал работать с федерациями-членами FIG, когда речь идет о должной проверке биографических данных новых сотрудников. Национальным федерациям настоятельно рекомендуется, в рамках обеспечения передовой практики предотвращения и надлежащего управления, консультироваться с Фондом в процессе найма при поиске новых сотрудников, в частности тренеров».

Таким образом, своей задачей Фонд видит не только работу с FIG, но и вмешательство в деятельность национальных федераций, в том числе, кого принимать на работу.

«… с точки зрения Фонда, самым важным наследием Токио-2020 является то, что эти Игры впервые помогли сместить внимание общественности с понятия «победа любой ценой» на важность защиты спортсменов. Это подчеркивает необходимость ставить спортсменов и их благополучие на первое место; тот факт, что благополучие включает в себя гораздо больше, чем просто физическое здоровье, и что психическое здоровье …». В качестве идеала приведен провал Симоны Байлз (как мы помним она себя «внезапно плохо почувствовала» без стимулирующих добавок в соперничестве с российской сборной), которая, сорвав выступление, снялась с командных соревнований.

Сюда бы добавила интервью директора фонда Алекса Маклина ВВС sport: «Мы слышали достаточно свидетельств, чтобы знать, что это (жесткий тренировочный процесс – примечания из контекста) культурная проблема, которую мы видим на международном уровне … и люди (тренеры), которые успешно тренируют в течение длительного времени, используя определенную методологию, должны адаптироваться или уйти из спорта … .Это большие изменения, и они требуют времени, поэтому мы стараемся сделать так, чтобы это произошло как можно быстрее». Здесь мы видим уже прямое вмешательство Фонда в тренировочный процесс.

Все вышеуказанное твердит о том, что вопросы «независимости федераций», «спорт вне политики» и т.д , не более чем ничего не значащие лозунги. Мы видим, что практически в каждой международной спортивной организации на руководящих постах бывшие государственные деятели недружественных нам стран. Та же Мишлин Калми-Рей является членом правления Фонда глобального лидерства, организации, которая работает над поддержкой демократического руководства, предотвращением и разрешением конфликтов посредством посредничества и продвижением эффективного управления в форме демократических институтов, открытых рынков, прав человека и верховенства права, конфиденциально консультируя действующих политических лидеров (Global Leadership Foundation, an organization that works to support democratic leadership, prevent and resolve conflict through mediation and promote good governance in the form of democratic institutions, open markets, human rights and the rule of law. It does so by making available, discreetly and in confidence, the experience of former leaders to today's national leaders).

Мы видим попытки прямого вмешательства в вопросы управления спортом в каждой стране, причем используя придуманные ими самими правила. Понятно, что «работать в правовом поле, оспаривать» такие правила невозможно.

Нашим спортивным федерациям, олимпийскому комитету, наверняка стоит принять во внимание складывающуюся тенденцию: не допуск наших спортсменов до олимпийских игр, лишение флага, гимна, выставление отдельных условий для российских спортсменов, отстранение всей страны (тут примечателен пример Белоруссии, она СВО не ведет, но ее спортсмены отстранены «просто так»), удаление из информационных ресурсов МОК и международных федераций упоминаний о советских и российских спортсменах, а теперь и отстранение человека, внесшего наибольший вклад в развитие мировой художественной гимнастики за свою высказанную позицию. Понятно, что такое развитие событий предполагает, что ни один из наших спортивных функционеров или спортсменов ничем не защищен, придуманные правила могут быть применены абсолютно к любому.

С сожалением прочитала высказывание по этой ситуации старшего тренера нашей сборной команды по спортивной гимнастике Валентины Александровны Родионенко: «Безусловно, отстранение Ирины Винер законно. Это решение не одного человека. Это не сделано просто вдруг. Когда-то это должно было случиться. В спорте есть закон, что надо уметь проигрывать. Когда человек не хочет проигрывать, он ищет причины. Это не делает нам чести».

Возможно, Валентине Александровне виднее, но я напомню цитату из интервью «Советскому спорту» в далеком 2008 году, которое давали она и ее заслуженный супруг, главный тренер сборной команды России по спортивной гимнастике Андрей Федорович Родионенко: «Слышали когда-нибудь о комиссиях по защите прав спортсмена? Для России это – экзотика, а за границей – норма. Повторяю, за пределами нашего с вами славного Отечества такое напрочь исключено. Провинившуюся лишили бы профессиональной лицензии. Пожизненно! И без права на реабилитацию». Какие красивые слова и вера в «западное» правосудие. Но как оказалось, в это же время врач сборной команды США, под прикрытием боссов американского спорта, совращал малолетних спортсменок и продолжал это делать еще долгие годы. Поэтому доверия к какому-либо «западному правосудию» нет.

Глубоко убеждена, какие бы взаимоотношения не были между нами как специалистами, сейчас время сплотиться. И вспомнить, что русские своих не бросают.