Уникальный рекорд русского десантника! Сергей Павлович разбил американского громилу

Российский тяжеловес Сергей Павлович совершил очередной триумф, одержав шестую победу подряд в первом раунде и нокаутировав своего оппонента. Бой получился быстрым и драматичным для американского бойца. Павлович сразу занял центр октагона и начал оказывать давление на оппонента, работая серийно. Блейдс отстреливался джебами, пропустил оверхенд, который сбил его с ног, а потом попытался в греко-римском стиле пройти в корпус, но Сергей отреагировал, защитившись от попытки тейкдауна. На третьей минуте первого раунда Блейдс потерпел поражение. Сергей Павлович потряс его убойной тройкой, американец очутился на канвасе и был добит, рефери пришлось вмешаться и зафиксировать технический нокаут.

После победы Сергей Павлович сделал заявление, обозначив свои титульные амбиции:

«Всем большое спасибо, кто за меня болел. Вы не представляете, как тяжело я работаю — надеюсь, в этот раз мне дадут бонус. Где мой пояс? Дайте мой пояс. Кертису Блейдсу большое уважение, не хочу сказать ничего плохого. Но кто-то говорил, что он меня переведет. И что, ответьте! Сколько смотрел UFC, всегда бонусы давали страйкерам. Я могу бороться, но бонусы не дают! Иногда воруют, когда нокаутом выиграю — надеюсь, сейчас точно дадут. На самом деле, я предполагал, что Блейдс усовершенствует свою стойку и попытается зарубиться. Когда он прошел (в ноги) и понял, что борьба не работает, я начал делать свою работу».

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Получилось эмоционально и по делу. Сомнений нет, что Сергей Павлович стал главным претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелом весе, а бой действующего чемпиона организации Джона Джонса и Стипе Миочича выглядит менее актуальным. Все эти нюансы предстоит решить и обдумать руководству UFC, а мы поздравляем Сергея Павловича с очередной яркой победой.

Кстати, перед боем Сергей был замечен в казино. Более того, в сети появилось и видео этого события. Возможно это новая форма настроя на бой, а может и нет, но главное, что все прошло в лучшем виде и максимально успешно. Хотя сам Сергей воспринял это видео с крайним недовольством.

«Я никогда в жизни не играл в автоматы. Мне друг сказал: «Держи 100 долларов, сыграй». Я чуть поиграл, а какой-то засранец заснял это на видео. Первый раз в жизни играл в автомат. Проиграл», – сказал Павлович.