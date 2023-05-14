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Евсеев - знак качества. Вадим спасает команду от вылета?

«Факел» переиграл «Пари НН» и поднялся на двенадцатое место.
Евсеев - знак качества. Вадим спасает команду от вылета?
14 мая 2023 22:13
автор: Владимир Лазарев
автор фото: ФК "Факел"

Матч «Факела» и «Пари НН» в рамках двадцать седьмого тура Российской Премьер-лиги не нуждался в дополнительной интриге. Команды перед этой игрой разделяло всего одно очко. Более того, нижегородцы в случае успеха догоняли «Крылья Советов» в борьбе за спасительную двенадцатую строчку, а воронежцы, набрав три очка, и вовсе опережали волжан. Так что ничья не устраивала ни тех, ни других. В предматчевой церемонии принял участие ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Воронежа Николай Борисов. В следующем году Николай Николаевич отметит своё столетие — и именно он нанёс символический удар по мячу, задав настроение игре.

Источник фото: ФК "Факел"

Особым был день и для Романа Акбашева. Матч против «Динамо» стал для него сотым в цветах «Факела», и в день долгожданной домашней встречи ему была вручена памятная футболка.

ИЗДЕРЖКИ НАПРЯЖЕНИЯ

При этом по-настоящему острых моментов и у тех, и у других ворот до перерыва практически не было. Сказывалось психологическое давление, которое не могло не влиять на действия команд. Отметить в первом тайме можно было разве что момент с участием Гонгадзе — но Георгию не хватило точности в завершающей стадии атаки — да едва не случившуюся ошибку Ильи Свинова, но тут голкиперу немного повезло — мяч после попадания в соперника укатился за лицевую.

А вот борьбы и жёстких стыков на поле воронежского стадиона было в изобилии. И это оставляло надежду на то, что старания команд всё же не пропадут зря, и голы зрители во второй половине всё-таки увидят.

УНИВЕРСАЛ МОРОЗОВ

В похожем ключе игра продолжилась и после перерыва. Самое время было что-то менять. Первым (если не считать выход Сулейманова в составе гостей с начала второго тайма) на перестановки решился Вадим Евсеев. «Факел» усилил давление — и результат не заставил себя долго ждать. Янсане сбил в своей штрафной Морозова, и Сергей Иванов без колебаний указал на точку. Без проверки ВАР, как обычно и бывает в таких случаях, не обошлось, но она только подтвердила правильность принятого решения. Приводить приговор в исполнение отправился «юбиляр» Роман Акбашев и без проблем переиграл Артура Нигматуллина. Теперь в руках у нижегородцев не было даже «синицы» в виде гостевой ничьей, поэтому команде Сергея Юрана нужно было срочно придумывать что-то в атаке — на спасение у них оставалось полтайма.

Источник фото: ФК "Факел"

ТРИЛЛЕР В КОНЦОВКЕ

«Придумал» за гостей совсем недавно вышедший на поле в составе «Факела» Евгений Марков. Меньше, чем за пятнадцать минут он успел получить две жёлтые карточки и был отправлен в раздевалку, так толком и не успев помочь своей команде. Воронежцы после этого «по инерции» создали ещё несколько моментов у ворот Нигматуллина, после чего очевидно сконцентрировались на обороне. Защищаться «Факел» любит и умеет — большую часть сезона им приходится заниматься именно этим. Но фактор случайного гола при минимальном преимуществе исключать нельзя. И он едва не случился за пять с небольшим минут до завершения основного времени. Илья Свинов выпустил мяч после подачи в его штрафную, но голкипера подстраховал главный герой встречи Евгений Морозов, выбивший мяч с линии пустых ворот.

А в компенсированное время случилась самая настоящая драма. После контакта игроков двух команд в штрафной «Факела» Сергей Иванов назначил ещё один пенальти — на этот раз в ворота воронежцев, но посмотрев видеоповтор, отменил своё решение. В оставшееся время хозяева отчаянно отбивались и смогли удержать победу.

1:0 - «Факел» набирает важнейшие три очка и уходит из зоны стыковых матчей, впервые в своей истории выиграв третий матч подряд в элите российского футбола.

источник: «Советский спорт»
Евсеев - знак качества. Вадим спасает команду от вылета?
Евсеев - знак качества. Вадим спасает команду от вылета?
«Факел» переиграл «Пари НН» и поднялся на двенадцатое место.
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