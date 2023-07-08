Галоши за рекорд. Скромное обаяние советской конькобежки

Лицо Марии Исаковой хорошо известно миллионам москвичей. Правда многие о них об этом даже не подозревают. На одном из знаменитых барельефов с изображением спортсменов на станции метро «Динамо» на них смотрит именно она – та, кому было суждено было заложить основы побед наших конькобежцев на мировой арене на долгие годы. Могут узнать Исакову и нумизматы – 11 лет назад Банк России выпустил монету, на которой также изображена именно она. Монета изготовлена из серебра, но вся спортивная карьера Марии прошла под знаком другого, более почётного в спорте металла.

Источник фото: РИА Новости

Вопреки всему

Начинала Исакова свой путь в гимнастическом кружке, но довольно быстро перебралась в конькобежную секцию. При этом для родителей её увлечение некоторое время было тайной. На первых же соревнованиях в родном Кирове (который Мария до последних лет жизни называла по-старому – Вяткой) она установила два рекорда города, а когда возник вопрос о подарке, скромно попросила пару галош. Организаторы не смогли сдержать смеха, но Мария была настойчива. А на вопрос о призе за второй рекорд всё же растерялась – кроме обуви ей не нужно было ничего. В результате Исаковой подарили ещё и пальто. Дальше судьба талантливой спортсменки сделала трагический поворот вместе с судьбой всей страны. Погиб на фронте муж, умерла младшая дочь. Но Мария продолжала работать в госпитале, постоянно повторяя, что тяжело не ей одной. А после завершения войны вновь вернулась на ледовую дорожку, решив полностью посвятить себя спорту.

Источник фото: РИА Новости

Три триумфа

В 1948 году работать с Исаковой начал опытнейший тренер Иван Аниканов. К этому моменту Мария уже выиграла свой первый чемпионат мира, который проходил в финском Турку. Он внёс коррективы в технику спортсменки с учётом того, что она – левша, при этом сильнее у неё была не только левая рука, но и нога. Аниканов сделал эту особенность мощнейшим козырем спортсменки. Через год в норвежском Консберге она повторила свой успех. После финиша советской конькобежке рукоплескал сам король Норвегии. На домашнем чемпионате мира в 1950 году она не могла проиграть – и навсегда вошла в историю как первая трёхкратная победительница первенства планеты в многоборье. Могла Мария стать и четырёхкратной, но руководство советского спорта из-за разногласий с организаторами решило не посылать конькобежцев в Швецию.

Источник фото: РИА Новости

Невероятная скромность

На протяжении всей своей жизни Мария Исакова будто бы стеснялась своих успехов. На своём втором чемпионате мира, завершив забег на 3000 метров, она поразила норвежских журналистов, пытаясь докричаться до подруги по команде Зои Холщевниковой, чтобы подсказать ей время и обратить внимание на ошибки в технике. «Вы же поддерживаете конкурентку», – изумлялись они. Но Мария видела перед собой не соперницу, а подругу, которой можно и нужно помочь. Спустя долгие годы Исакову чествовали в Москве, когда ей сообщили, что родному стадиону в Кирове присвоено её имя. Мария не смогла сдержать слёз,сказав только: «Разве могла я, простая вятская девчонка, мечтать о таком». Вот только простая вятская девчонка сделала всё, чтобы её с благодарностью даже те, кто никогда не видел её на ледовой дорожке.