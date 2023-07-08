«Азиаты» без роду-племени. Очередное унижение российского спорта?

Не успели отгреметь скандально-новостные фанфары по поводу появления россиян в составе сборной Сирии на Панарабских играх в Алжире, как еще одно событие норовит свести с ума всех любителей спорта и различные СМИ.

Нас и белорусов впервые в истории позвали на Азиатские игры, которые пройдут китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября этого года. Но в качестве спортсменов без флага, гимна и без возможности ощутить вкус честно завоёванных медалей. Но именно эти соревнования будут основным отбором для участия в Олимпийских играх 2024 года, к которым нас ещё официально не допустили. Более того, появилась информация, что итоговое решение по участию российских и белорусских спортсменов в Азиаде будет принято после нашего допуска или недопуска в Париж.

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Мы – как хоккейная молодёжка, которую, когда-то закидывали для участия в турнирах взрослых сборных, но вне зачёта. В том случае это как минимум было понятно – обкатка молодых в условиях соперничества со взрослыми мужиками. А здесь получается, что известные российские и белорусские атлеты будут изо всех силах бороться на спортивных аренах, но без малейшей пользы кроме поддержания спортивной формы. Как минимум – велик риск потери всякой мотивации. Ведь для этого люди и рискуют своим здоровьем, чтобы иметь возможность ощутить заветную медаль на шее. И как максимум – травмы, которые могут быть получены, по сути, безо всякой соревновательной надобности.

Всё сейчас в мире спорта закручено настолько крепкими гайками, что в этой ситуации пока мало что понятно. Это или очередной момент унижения для раннее отстранённых стран или попытка через Азиаду вернуть россиян и белорусов в мировой спортивный процесс, словно это будет разведкой боем перед Олимпиадой в Париже. Если это так – то есть смысл принимать участие в подобной забаве. Но может статься, что всё и просто так – тогда как быть спортсменам? В мире сейчас многое происходит вопреки логике. Там, где можно было что-то предположить, нынче полнейший вакуум.

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Мало того, возникает еще один резонный и очень щепетильный вопрос: кто оплатит весь этот шикарный спортивный банкет? На минуточку, аж 500 человек должны будут представить две страны на Азиатских играх. Соответственно, государству совершенно неинтересно участвовать в подобном мероприятии, потому что выхлопа для национальных федераций никакого, хвастать будет нечем, да и оправдать выделение громадного бюджета на непонятное мероприятие без законных итоговых печенек будет ой как сложно. Поэтому крайне сомнительно, что это очередное безумие будет иметь продолжение.

Пока что отечественные ОКР и Минспорта не высказываются по данному поводу. Создается впечатление, что для главных спортивных организаций эта информация свалилась ровно также, как и на всех остальных обывателей – как снег на голову. Остается ждать официальной позиции государственных структур.