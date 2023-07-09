Тарзан — покоритель воды. Фальшивые документы открыли путь к славе олимпийскому чемпиону

Когда Петер Вайсмюллер-старший и Элизабет Херш покидали Европу на пароходе «Роттердам», вряд ли они могли представить, что их на тот момент семимесячный сын станет спустя много лет звездой мирового масштаба в спорте и в кино, удостоившись включения в Зал славы мирового плавания и увековечения на голливудской «Аллее Звёзд». Мальчика звали Петер Йоханн Вайсмюллер, но в историю он вошёл под другим именем, простым и куда более привычным для американского уха — Джонни. А ведь этого всего могло и не быть из-за бюрократических формальностей.

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Выдал себя за брата

Детство Джонни на новой родине было непростым. Отец начал пить и ушёл из семьи, а сам мальчик тяжело переболел полиомиелитом и долго восстанавливался. Но страсть к спорту у него появилась с ранних лет. Он бросил школу и устроился на работу посыльным в спортивном клубе, чтобы приносить домой хоть какие-то деньги. Там его и заметил тренер Уильям Бахрах и предложил тренироваться у него.

Когда стало ясно, что парень потрясающе талантлив и в скором времени может стать кандидатом в сборную США, ему пришлось пойти на подлог — принести для оформления метрики младшего брата, который родился уже за океаном. По своим настоящим бумагам он не имел права претендовать на гражданство. План Вайсмюллера сработал и в двадцать лет он отправился на олимпийские игры в Париж, откуда привёз три золотые медали. А через четыре года добавил к ним ещё две. Кроме того, он завоевал бронзовую медаль Игр в составе сборной США по водному поло. Джонни стал первым человеком, выплывшим из минуты на стометровке вольным стилем, и в падкой до героев спорта Америке сняли про него два фильма, где он играл самого себя. Так начался путь Вайсмюллера в кинематографе.

Вторая страсть

Четыре года спустя Джонни вытащил счастливый билет и в киноиндустрии. Ему был предложен семилетний контракт со студией «Metro-Goldwyn-Mayer». Вайсмюллер не раздумывая согласился и тут же получил главную роль в своей жизни, снявшись в фильме «Тарзан, человек-обезьяна». Эдгар Берроуз, автор книг о Тарзане, не был согласен с образом главного героя, почти не говорящего на языке людей, но, увидев Вайсмюллера в главной роли, изменил своё мнение.

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Джонни был не первым в истории кино, кто снялся в этой роли, но он привнёс в неё много характерных черт. В частности, знаменитый крик Тарзана прозвучал с экранов именно из уст пятикратного олимпийского чемпиона.

Отработав контракт со студией, на новом месте он снялся в серии фильмов, схожих по тематике — во франшизе, посвящённой приключениям Джима из джунглей. Вайсмюллер был всеобщим любимцем, и, конечно же, имел бешеный успех у противоположного пола. Только официально Джонни был женат пять раз.

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Последние годы жизни

Серьёзные проблемы со здоровьем у него были обнаружены только к 70 годам. Сломав ногу, он оказался в больнице — и на общем обследовании у него обнаружили заболевание сердечно-сосудистой системы. Через три года покоритель бассейнов и съёмочных площадок перенёс первый инсульт. Тем не менее Джонни Вайсмюллер дожил почти до 80 лет. Похоронен он был в Акапулько — там, где снимался любимый из его фильмов о Тарзане. А память о нём бережно хранят и любители спорта, и те, для кого важнейшим из всех искусств является кино.