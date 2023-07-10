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Приковали к дереву наручниками. Таинственная смерть российского спортсмена потрясла страну

Туриста-экстремала искали на протяжении двух лет.
Приковали к дереву наручниками. Таинственная смерть российского спортсмена потрясла страну
10 июля 2023 08:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: соцсети Ивана Ключарева

Экстремальные виды спорта получили своё название неспроста. Занимаясь такими дисциплинами, любители адреналина всякий раз бросают вызов судьбе. К несчастью, Ивану Ключареву достался трагический жребий.

Российский турист-экстремал скончался при ужасающих обстоятельствах. Найти спортсмена пытались два года…

Пропавший без вести

Весной 2019 года Иван Ключарев был найден мертвым в лесу возле поселка Черусти. Обстоятельства его гибели казались безумными: спортсмена нашли прикованным к дереву наручниками. Самое страшное вскрылось позже: по данным медэкспертов, смерть молодого человека наступила за год до обнаружения тела, тогда как пропавшим без вести туриста объявили два года назад…

Неудивительно, что основной версией следствия тут же стало убийство. Однако дальнейшее расследование заставило специалистов неожиданно засомневаться в изначальном предположении.

Источник фото: соцсети Ивана Ключарева

На месте происшествия были обнаружены улики, которые не мог оставить изощрённый преступник: другие цепи с замками, палатка, книга про завязывание узлов и даже видеокамера. Съёмки с места происшествия могли бы прояснить произошедшее, однако устройство на момент находки уже вышло из строя. Там же оказались и заламинированные документы, по которым была установлена личность мужчины.

Пазл стал собираться сам собой, когда следователи выяснили биографию предполагаемой жертвы.

«Чувство самосохранения у него было не развито»

Ключарев много лет занимался экстремальным туризмом и активно вёл блог в социальных сетях, публикуя в том числе авторские видео. За два года до исчезновения Иван активно занимался исследованием Черустинского заповедника, где его тело и было найдено.

Причём, в прошлом спортсмен уже попадал в беду из-за опасного увлечения. Летом 2015 года полиция нашла Ключарева в районе Сергиева Посада при точно таких обстоятельствах страшно истощенного, но, к счастью, живого. Тогда Ивана выручили случайные прохожие, услышавшие его крики о помощи. Однако в огромном заповеднике рассчитывать на спасение извне экстремал уже не мог но всё равно решил рискнуть.

Источник фото: соцсети Ивана Ключарева

– Чувство самосохранения у него было почти не развито. Мог спуститься один в незнакомую пещеру, или наоборот подняться на опору линии электропередач. Мне иногда казалось, что он испытывает судьбу, и я даже говорил, что это плохо кончится. Но Ваня в свойственной ему добродушной манере лишь улыбался и не принимал всерьез, – рассказывал один из знакомых Ивана.

Вскоре после этого следствие занялось разработкой уже другой версии событий. В апреле 2019 года эксперты предположили, что Ключарев мог состоять в особом сообществе «выживальщиков», практиковавших самые экстремальные формы спортивного туризма. Новых деталей по делу Ивана, однако, в открытых источниках с тех пор так и не появилось: тайна его смерти остаётся нераскрытой.

источник: «Советский спорт»
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