«Попадёмся на допинге – окажемся в жопе». Дмитрий Губерниев – о наших олимпийских перспективах

Праздничная неделя 25-летнего юбилея сайта и 101-летие самого издания прошли. Но мы продолжаем делать нашему дорогому читателю подарки. Сегодня мы представляем вам авторскую колонку комментатора Матч ТВ Дмитрия Губерниева под интригующим названием «Без Фака скучно». Раз в две недели главный голос российского спорта будет жечь глаголом и делиться своим мнением о ключевых событиях.

И так удачно сложилось, что стартовали мы с обсуждения темы, которая может стать маркером для всего, что будет происходить с отечественным спортом в ближайшие годы. Речь пойдёт о возможном приглашении россиян принять участие в летних Азиатских играх, которые состоятся в сентябре 2023 года.

«Есть возможность выступать – надо ехать!»

Что касается Азиатских игр, то мы пользуемся только проверенными источниками информации. И на данный момент, как объяснил Станислав Поздняков (президент Олимпийского комитета России. – Прим. «Советского спорта»), никакого приглашения не поступало. Может быть, это связано с порой отпусков и многие из тех, кто принимает решение, находятся не в Москве. Поэтому Станислав Алексеевич немного осторожничает. Но мы же верим ему на слово.

Источник фото: РИА Новости

Если порассуждать о том, что такое предложение есть, что нам это даёт? Надо ехать? Безусловно, да. Если есть возможность где-то выступать, надо ехать.

Дальше возникает вопрос, в каком качестве. Допустим, вне зачёта. Это значит, что если наш спортсмен даже выиграет в индивидуальном соревновании, на пьедестале будут стоять другие? Вот некоторые говорят, что ехать под нейтральным флагом унижение. А вот это не будет унижением? Я не утверждаю, а задаю вопрос. Мы в спорте настолько находимся все всяких процессов, что надо цепляться за любую возможность. И может быть, даже наплевав на собственную гордость.

Поможет ли это нам попасть на Олимпиаду? Смотря кому. Те спортсмены, которые представляют российскую сборную, не поедут на Олимпиаду по определению, потому что у них есть принадлежность к силовым структурам. Как они квалифицируются на Олимпиаду? Никак. Представьте, что все будут испытывать: допустим, ты попадаешь в финал, но не можешь стоять на пьедестале почёта. И наоборот. Вот некий японец не попадает в финал из-за российского спортсмена, который вроде как вне зачёта.

Источник фото: РИА Новости

«Будут вопросы по допингу – получим железный бан»

Представить решение этого вопроса с нашей стороны можно, только если нам на все эти вопросы ответят. Но ответят ли? Не будет ли камня преткновения в том или ином виде спорта? И думать о том, что через эти игры мы попадём на Олимпиаду не слишком разумно. Думаю, никуда мы не попадём.

И ещё важнейший вопрос: а всё ли у нас в порядке с пулом тестирования? Все ли люди у нас сейчас по допингу проверены? Если мы сейчас отправим на Азиатские игры 500 человек, и к кому-то возникнут вопросы ещё и по допингу, это будет дополнительный железный бан. При том, что мы от старых историй ещё не отмылись.

Источник фото: РИА Новости

И если такое произойдёт, мы не просто окажемся в сложной ситуации, мы окажемся в полной жопе, назовем вещи своими именами. Рано или поздно, мы вернемся, без всякого сомнения. Но мы должны отдавать себе отчет, что обязаны вернуться безукоризненно чистыми, с точки зрения допинга. Это просто по умолчанию, так как нам за секунду смогут вспомнить все былые прегрешения.

«Поколение, не выступавшее под российским флагом»

Но само отсутствие соревнований губительно. Представьте, в легкой атлетике у нас выросло уже целое поколение людей, ни разу не выступавших под российским флагом! И там не несколько спортсменов, которые не выступали, а целое поколение. Вот сейчас люди занимаются легкой атлетикой, какие у них ориентиры? Я родитель, допустим, у меня там ребенок занимается прыжками в длину. Для меня будут резонными вопросы: а зачем, для чего и кого, чтобы к чему стремиться? Нас нет нигде уже много лет, а не последние полтора года.

Источник фото: РИА Новости

Сейчас жизнь вообще проходит мимо. Вот почему я поддерживаю решение телеканала МАТЧ ТВ, который показывает чемпионат мира по хоккею. Мы их уже два пропустили, этапы Кубка мира по лыжам, сейчас вот будет чемпионат мира по водным видам спорта. Это очень важно, не только для спорта высших достижений, но и для молодежи. Должны же быть ориентиры. Мы, в любом случае, что-то теряем. У пловцов будет уже второй чемпионат мира, на который мы не поедем. Чемпионат мира по водным видам спорта, это как чемпионат мира по легкой атлетике -турнир номер один.

Вот в Польше прошли Европейские игры, которые трансформировались, была молодежная движуха. Спортивная Европа круто пошумела, но мы об этом ничего не знаем. На самом деле, нам пора избавляться от настроений, когда мы говорим «им же без нас хуже». Нет. Они спокойно нас вычеркнули и продолжают развиваться без нас. Главное – заниматься собой, а не кричать постоянно, что чемпионат мира по хоккею без русских не интересный. Скажите это латышам, которые бронзу выиграли.

«Международные федерации – фикция»

Заметьте, в НХЛ не избавляются от русских. А зачем им это делать? Норвежская гандбольная команда также от Вяхиревой не отказывается. Это частный бизнес. Здесь мы говорим о том, что правительство тех или иных стран не может так влиять на UFC и НХЛ. Да та же Норвегия, которая нам вообще не дает визы, спокойно пускает Анну, заключает с ней контракт. Тут можно только порадоваться за неё, она величайшая спортсменка. С Вяхиревой – это одна команда, без нее – совсем другая.

Источник фото: EHF

Понятно, что принцип двойных стандартов существует. Это я про норвежцев, которые не дали детским онкологам визы на большую конференцию, а спортсменке – пожалуйста. Но это их дело, они имеют право решать сами. Я всегда говорю, что допуски международных федераций – фикция. Что толку то? Да, вы нас допустили, а отдельная страна, которая проводит соревнования, нет. Они просто откажут нашим спортсменам в визе и ничего мы не сделаем.

Тут важно не ждать, что произойдет что-то хорошее, а самим проводить соревнования. Но мы в любом случае регрессируем, с каждым днем мы все больше скатываемся назад, но это надо минимизировать. Необходимо работать, засучив рукава, и не предаваться унынию.