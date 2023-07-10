«Это чистая политика, а не спорт». Российские гребцы отказались подписывать позорную декларацию

Российских спортсменов в очередной раз просят подписать какие-то непонятные декларации и соглашения по поводу их нейтрального статуса. Без этих подписей наши команды якобы не имеют право участвовать в соревнованиях различного европейского и мирового уровня.

На этот раз потерю понесла мировая гребля ввиду отказа российских парней от выступления на молодежном чемпионате мира. А нужно было всей командой подписать декларацию нейтральных спортсменов, выработанную Международной федерацией гребного спорта (World Rowing).

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«В субботу мы получили от международной федерации отрицательный ответ на наш вариант формы обязательства, которую должны подписать выезжающие на мировое первенство спортсмены, тренеры и специалисты. В воскресенье президиум ФГСР рекомендовал спортсменам не подписывать декларацию в том варианте, который предложила World Rowing. Спортсмены и тренеры поддержали позицию нашей федерации. В международную федерацию был отправлен отказ от участия в первенстве мира до 23 лет.

Ранее мы предложили World Rowing внести корректировки в текст обязательства, чтобы придерживаться Олимпийской хартии и целостности спорта. В частности, мы выступаем за исключение из декларации пунктов, связанных с отношением спортсменов к специальной военной операции на Украине, так как это политика, а не спорт. В субботу был получен ответ, что форма обязательства была ранее утверждена исполкомом международной федерации, и в ней нельзя ничего поправить», — приводит слова президента Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексея Свирина ТАСС.

Источник фото: РИА Новости

В который раз спорт всё-таки следует не в отрыве от международной политической повестки. И, хотя, многие европейские чиновники, как обычно, с пеной у рта будут доказывать, что это не совсем то или что-то другое, не давая никакой конкретики, вся ситуация с декларациями и различными недопусками до самых важных турниров лежит на поверхности. Спорт напрочь политизирован. Когда-то мировые чемпионаты и Олимпиады являлись мерилом всего хорошего, порой останавливая слишком рьяных политиков в их попытках перекроить олимпийские принципы, прописанные в хартии. Сейчас об этом и речи не идёт. А когда кто-то «неразумный» пытается напирать на этот фактор – его моментально затыкают.

О ситуации уже высказали своё мнение известные в спорте люди. Например, ведущий Дмитрий Губерниев: «Все, что представлено МОК на данный момент, абсолютно неприемлемо. Мы не будем выступать, потому что нас никто никуда не зовет. Декларации нужны, чтобы лишний раз российскому спортсмену указать на место. Как российские спортсмены, получающие российские деньги, могут подписывать такие декларации? Никак», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Источник фото: РИА Новости

Также свою позицию выразил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев: «Здесь очень важна позиция российской федерации гребного спорта. Я думаю, не все так однозначно по поводу этой декларации. Ориентироваться надо на официальную позицию и министерство спорта. Понятно, что если бы не было дискриминирующих факторов, то спортсмены с большим энтузиазмом выступили бы на любых соревнованиях. В том числе и на чемпионате мира. Надо внимательно изучить документы, которые от них требуются. Я думаю, есть какие-то подводные камни. Просто так никто от чемпионата мира не отказывается».