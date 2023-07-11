Больного чемпиона России жестоко обманула бывшая. Она лишила спортсмена шанса выжить

Известный нижегородский бодибилдер Александр Туманов столкнулся со страшным заболеванием - онкологией. Диагноз стал для него настоящим шоком: по словам врачей, жить ему оставалось всего полтора года.

Спортсмен не собирался сдаваться в борьбе за жизнь, однако на его пути неожиданно встала… бывшая девушка. Женщина без зазрения совести воспользовалась положением Александра, чтобы забрать у него последние деньги.

Такого удара спортсмен уже не выдержал.

«Лучший госпиталь ФСБ»

Летом 2021 года Александру Туманову сообщили о наличии тяжелой болезни. Чемпиону России по бодибилдингу требовалась дорогостоящая операция по пересадке печени, на которую собирали деньги фанаты по всей стране: общая сумма пожертвований составила 500 тысяч рублей. Помимо материальной поддержки, многие предлагали бодибилдеру помощь лучших хирургов. Среди таких “советчиков” оказались аферисты Ксения Рерих и Дмитрий Федюшин.

Пара аферистов предлагала за собранную сумму отправить спортсмена в военный госпиталь Бурденко, в котором лечатся сотрудники ФСБ и ФСО. Сами же мошенники представлялись местными докторами или сотрудниками спецслужб. Благодаря манипуляциям им удалось выманить у Туманова все полученные деньги. После этого “добрые люди” сразу же испарились.

Вскоре выяснилось, что Ксения Рерих - это бывшая девушка спортсмена, которую на самом деле зовут Оксана Хорева, а Дмитрий Федюшин - ее нынешний ухажер.

Дальнейшая судьба

На мошенников возбудили два уголовных дела, а по мере расследования одна за другой вскрывались десятки новых афер. Сценарий везде одинаковый: молодые люди выдавали себя за других, давали ложные обещания и скрывались после получения денег. Несмотря на очевидность преступлений, полиция не может разобраться с обманщиками на протяжении нескольких лет, так что их деятельность продолжается по сей день.

Афера свела к минимуму шансы на скорейшее выздоровление Туманова, но он не сдавался до последнего. Александр пытался собрать деньги снова, но кампания оказалась неудачной. К несчастью, излечиться спортсмену не удалось. Чемпион России ушёл из жизни в марте 2023 года.