Адская смерть российского спортсмена в финале ЧМ. Он сварился заживо из-за допинга

Соревнования по спортивной сауне, популярные в нулевые годы, требовали от участников невероятной закалки. На заключительных стадиях турниров банным атлетам приходилось проводить в парилке около 2-3 минут при условиях, которые неподготовленным людям показались бы чудовищными. Однако главные звёзды турнира не останавливались и на этих показателях, откровенно рискуя здоровьем…

Чемпионат мира по банному спорту был закрыт в 2010 году после жуткого инцидента. Российский спортсмен трагически погиб на адской жаре, стремясь переиграть своего соперника.

Вовремя остановиться Владимиру помешал допинг.

«Умру, но выиграю»

Чемпионат мира по спортивной сауне в Хейноле проводился с 1999 года. Суть соревнования, изобретённого финскими банщиками, была проста: в противостоянии выигрывал тот, кому дольше всех удавалось просидеть в парилке при постоянно повышающейся температуре. Каждые полминуты специальное устройство, установленное в сауне, выливало по пол-литра воды на раскалённые камни, добавляя к 110-градусной жаре ещё и высокую влажность.

Лучшими на турнире год за годом оказывались его хозяева, однако российская сторона постоянно навязывала финнам конкуренцию. Пик этой борьбы пришёлся на конец нулевых годов. В 2009 году победу в женском разряде впервые в истории одержала россиянка Татьяна Архипова, а в мужском в тройку пробился её соотечественник Владимир Ладыженский - заслуженный работник России в области физической культуры, в прошлом - борец.

Однако останавливаться на достигнутом 62-летний спортсмен из России не собирался. В 2010 году Ладыженский вновь заявился на чемпионат мира, чтобы наконец завоевать первый приз. Владимиру удалось добраться до финала, где ему противостоял четырёхкратный чемпион Тимо Кауконен.

- Я в любом случае буду бороться – умру, но выиграю, - пересказывал «Лайфу» слова Ладыженского его тренер Юрий Серебров.

Фото: Владимир Ладыженский

Дуэль двух спортсменов была чрезвычайно упорной, однако схватку пришлось прервать. На 6-й минуте и финну, и россиянину стало плохо. Обоих финалистов пришлось экстренно вытаскивать из парилки, чтобы оказать медицинскую помощь. Мужчины были покрыты ожогами и нуждались в срочной госпитализации. Спасти врачам, к несчастью, удалось только Кауконена - Ладыженский скончался в больнице, так и не придя в сознание.

«Полиция не нашла ничего подозрительного»

Российская сторона поначалу возложила ответственность на организаторов турнира. Константин Бессонов, глава сборной Новосибирска по банному спорту, членом которой был Ладыженский, заявил, что трагедия стала возможной из-за двух факторов: безответственной работы арбитров и недостаточного «медицинского сопровождения» спортсменов в финале.

- Достаточно отметить, что эвакуацию финалистов из кабины и первую помощь им оказывали зрители, а бригады экстренной медицинской помощи появились лишь спустя некоторое время после случившегося, - цитирует Бессонова “Комсомолка”.

В Финляндии, однако, от этих аргументов тут же отмахнулись. В Федерации банного спорта заявили, что вина за произошедшее лежит на спортсменах: мол, они пострадали из-за собственного упорства. Согласно официальному заявлению финнов, все меры предосторожности во время финала были соблюдены: «медики были на месте, полиция не нашла ничего подозрительного».

Фото: ЧМ по банному спорту в Хейнале

«Он не чувствовал, как ему становилось плохо»

Истинные причины трагедии раскрылись лишь спустя время. Оказалось, что вовремя почувствовать сигналы организма и выйти из схватки российскому спортсмену помешал… допинг. Прокуратура Финляндии не стала возбуждать по итогам инцидента уголовное дело именно потому, что Ладыженский использовал в финале запрещённые средства, «сознательно рискуя жизнью»:

- При вскрытии тела спортсмена нашли следы анестезирующих и болеутоляющих средств. Это лидокаин, прилокаин и салициламид. Россиянин под действием этих медикаментов просто не чувствовал, как ему становилось плохо, он не мог вовремя оценить ситуацию и сдаться, - рассказывала позже финская журналистка.

Выводы правоохранителей впоследствии подтвердил и соперник россиянина Кауконен. Фин вспомнил, что ещё на предыдущем чемпионате мира его оппонент использовал перед схваткой крем, хотя правила турнира строго запрещали разного рода мази и масла. При обыске у Ладыженского действительно обнаружили тюбик «Эмла» с анестезирующими веществами в составе.

Поначалу организаторы попытались замять историю и надеялись разыгрывать титул и дальше, однако репутация турнира была испорчена навсегда. Вскоре основатель чемпионата мира объявил о его закрытии. Организация провела переговоры с городским советом Хейнолы и пришла к выводу о том, что «сохранить радостную природу турнира» после страшного инцидента уже невозможно.