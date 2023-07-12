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«Если сдамся, буду горько жалеть». Что разбило 10-летний брак олимпийских чемпионов из России?

Звёздные спортсмены вместе писали историю нашей сборной.
«Если сдамся, буду горько жалеть». Что разбило 10-летний брак олимпийских чемпионов из России?
12 июля 2023 15:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

Олимпийский союз Вика Уайлда и Алены Заварзиной на протяжении долгих лет считался образцовым. История их любви началась ещё в конце нулевых — в самый сложный период в карьере обоих спортсменов.

Звёздный брак неожиданно распался спустя 10 лет. Что стало причиной разлада в молодой семье?

«ЕСЛИ СДАМСЯ, БУДУ ГОРЬКО ЖАЛЕТЬ»

Спортсмены познакомились в 2009 году на одном из этапов Кубка мира по сноубордингу, когда Вик ещё выступал за сборную США. В течение двух следующих лет положение этого зимнего спорта в Штатах резко изменилось. Финансирование значительно урезали, и американцу стало практически невозможно тренироваться.

В сезоне-2010/11 Уайлд посещает Россию для занятий сноубордингом и в Москве начинает близко общаться с Алёной Заварзиной. Девушка в тот момент проходила через не менее тяжёлый период в карьере: она лечилась от травмы ноги и передвигалась на костылях. Вскоре спортсмены стали тренироваться вместе и между ними завязался настоящий роман.

Тогда же американец принял решение связать свою жизнь с Россией. Вик занялся получением второго гражданства, для этого он в 2011 году женился на Заварзиной и они начали совместную подготовку к Олимпиаде в Сочи. Из-за бюрократических тягот с получением паспорта спортсмен пропустил сезон-2012, но при помощи партнёра ему удалось не растерять форму.

- Я знал, что таким образом получу возможность остаться с Аленой. Кроме того, это давало мне шанс достичь своих целей в сноуборде. Я знал, что если я сдамся, то потом буду об этом горько жалеть, — рассказывал Вик «Чемпионату».

Источник фото: РИА Новости

Годы совместных тренировок не прошли даром: на домашних Играх сноубордисты продемонстрировали великолепные результаты. Уайлд выиграл первые в истории России золотые медалм в сноубординге, а Заварзина, несмотря на травму руки, завоевала бронзу в параллельном гигантском слаломе. О яркой паре чемпионов заговорили во всём мире.

«СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНЫЕ 10 ЛЕТ»

От сноубордистов ждали повторения успеха на Олимпиаде-2018, но оправдать ожидания им на удалось. Вик выбыл в 1/8 финала соревнований, а лучшим результатом Алёны стало четвёртое место в параллельном слаломе. К тому моменту было очевидно, что пик обоих спортсменов прошёл, поэтому Заварзина решила уйти из спорта и поступила в Лондонский колледж дизайна. Уайлд же до последнего пытался вернуться на вершину.

- Если мы поедем в Китай (Олимпиаду-2022. прим. ред.), то снова получим негатив, снова не лучшая окружающая среда для российских спортсменов. Мы по-прежнему будем не сборной России, а олимпийскими атлетами из России. Я не хочу быть козлом, но, если смотреть на вещи реалистично, я уже закончил с карьерой. Это было круто. В Сочи было суперкруто. У меня нет ожиданий, что в Китае будет что-то, похожее на Сочи. Всё будет примерно как в Корее, а может быть, и хуже, – говорил Уайлд в интервью «Матч ТВ».

К несчастью, вместе со спортивной страстью в паре, похоже, погасла и любовь. 10-летний союз одной из самых успешных пар российского спорта неожиданно распался: в 2021 году Вик и Алёна решили развестись.

«Длинного поста не будет. Мы с Виком развелись, и я хочу сказать ему спасибо за прекрасные 10 лет», – написала Заварзина на своей странице и отключила комментарии.

После окончания карьеры Алёна полностью сосредоточилась на учёбе в Англии и начала работать в агентстве спортивного маркетинга. Уайлд же спустя время вернулся в сноубординг и совершил триумфальный камбэк на Играх в Пекине, завоевав бронзовую медаль в параллельном слаломе, после чего ушёл из спорта уже окончательно.

источник: «Советский спорт»
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