Идиотское преступление убило карьеру чемпиона Европы. Россиянин рискнул ради 6 тысяч рублей

Чеченский спортсмен Адам Малигов некогда был одним из лидеров российской тяжёлой атлетики. На его счету — титул чемпиона Европы и множество медалей чемпионатов России. Упорный труд спортсмена заметил даже Рамзан Кадыров, за что наградил его медалью «За заслуги перед Чеченской республикой» в 2016 году.

Однако спустя время звёздный чеченец неожиданно превратился… в мелкого разбойника. Штангист похоронил карьеру из-за смехотворной суммы!

«ДРАЛСЯ НЕМНОЖКО, БЫЛО ДЕЛО»

Инцидент произошёл в 2019 году в Москве. Поздним апрельским вечером Малигов зашел в магазин сети «Ашан» и набрал продуктов на шесть тысяч рублей, но оплачивать покупку не захотел и попытался незаметно выбраться из супермаркета. Хитрый план реализовать не удалось: охранники отследили вора по камерам и задержали на выходе. Тяжелоатлета попытались остановить, но тот вступил с ними в драку, в которой потерпел поражение. Вскоре Адама доставили в отделение полиции.

Малигову предъявили обвинение по статье «Кража» и отпустили лишь под подписку о невыезде. От спортсмена требовалось, чтобы он явился в органы дознания, но тот не стал сотрудничать со следствием, заявив, что ничего не крал и его с кем-то перепутали. В мае Адаму пришлось публично прокомментировать разгоревшийся скандал:

- Сегодня появилась информация, что меня объявили в розыск, задержали. Когда мне это прислали, я очень удивился. Меня не посадили, я не сбегал ниоткуда. Тем более я не в розыске. Ни с кем я не дрался. Хотя дрался немножко, было дело, — сказал Малигов.

Инцидент не прошёл мимо российской общественности: в социальных сетях спортсмена тут же начали жёстко критиковать. На защиту Малигова не встал даже его главный тренер:

- Мне стыдно слышать о таком, он не должен был заниматься такими вещами. Я перед ним чуть ли не на коленях стоял, просил его, чтобы он слушал меня, тренировался, но у меня ничего не получилось. Популярность сгубила его, у него появилось слишком много «я», на это я ему всегда отвечал, что «я» – последняя буква в алфавите, — говорил специалист в беседе с ТАСС.

Это уже не первый случай кражи со стороны знаменитого штангиста. В феврале того же года Малигов попался на ограблении продуктового магазина в Сокольниках: ущерб составил 3,5 тысячи рублей.

«МАЛИГОВ ПОШЁЛ ПО НАКЛОННОЙ»

После скандала с воровством появилась надежда, что спортсмен сделает выводы и сконцентрируется на спорте. Однако спустя три года прогремел новый громкий инцидент с участием Малигова. На этот раз все оказалось серьёзнее.

В сентябре 2022 года спортсмен вместе с сообщником ограбил двух девушек. Они с оружием ворвались в квартиру на Ленинградском шоссе и вынесли оттуда вещи на 31 тысячу рублей. Малигова и его подельника задержали практически сразу: им вменили более тяжёлую статью, чем за ограбление магазина. На этот раз высказаться пришлось даже Федерации тяжёлой атлетики Чечни:

- Конечно, неприятно узнавать такие новости. Малигов и раньше был замечен в запрещённых делах, которые не свойственны менталитету нашего народа. Мы старались воспитывать его. Адам был очень одарённым и перспективным спортсменом, у него был дар от бога. Но как личность он оставлял желать лучшего. Мы разочарованы и осуждаем, конечно, такое поведение. Очень жаль, что Малигов пошел по наклонной, — сообщил «Матч ТВ» вице-президент организации Омар Абдулвадудов.

Спортивная карьера штангиста шла на спад ещё до истории с ограблением. В 2020 году он стал одним из участников допинг-скандала и был отстранён от международных соревнований на четыре года. Учитывая сомнительную репутацию штангиста, на его возвращение в сборную рассчитывать уже не приходится. Так бесславно угасла звезда одного из сильнейших тяжелоатлетов страны.