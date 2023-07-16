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«ЛУКОЙЛ» начал сорить деньгами. «Спартак» собирает чемпионский состав

Красно-белые проводят мощную трансферную кампанию.
«ЛУКОЙЛ» начал сорить деньгами. «Спартак» собирает чемпионский состав
16 июля 2023 17:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

«Спартак» в нынешнее межсезонье проводит одну из самых мощных трансферных кампаний за последние годы. В линию атаки уже приобретены Тео Бонгонда и Хесус Медина, а в оборону ждут двух латиноамериканцев из европейских клубов.

«ЛУКОЙЛ» ВЗЯЛСЯ ЗА ДЕЛО

В бытность владельцем «Спартака» Леонид Федун в разговоре об усилении бросил яркую фразу: «А это уже икра на хлеб с маслом». Эти слова ушли в народ, и до сих пор при каждом сообщении об интересе красно-белых к иностранцам болельщики иронично называют его долгожданной «икрой».

РИА Новости

Федуна в клубе уже нет. Теперь им через доверенных лиц управляет непосредственно «Лукойл» – многолетний титульный спонсор (а кто-то говорит, что и реальный владелец на протяжении более чем 20 лет) «Спартака». И, вопреки опасениям болельщиков, прилично вкладывается в приобретение игроков.

Так, именно «Спартак» нынешним летом проявляет на трансферном рынке самую серьёзную активность в РПЛ. Чего стоят только две громкие покупки полузащитников Тео Бонгонда из «Кадиса» и Хесуса Медины из ЦСКА. Последнее особенно удивительно, ведь в эпоху Евгения Гинера армейцы не отпускали своих игроков (и тем более лидеров) к прямым конкурентам.

РИА Новости

Примечательно и то, что теперь спартаковцы действуют с куда большей осторожностью. В предыдущие трансферные кампании было слишком много промахов – Мацей Рыбус и Миха Мевля оказались «сбитыми лётчиками» и уже покинули клуб, Кейта Бальде пропустил всю осень из-за допинговой истории, а пришедшие зимой Томаш Тавареш и Алексис Дуарте не сделали команду сильнее. Так что теперь скауты столичного клуба куда более осмотрительны.

ЮЖНОАМЕРИКАНЦЫ ИЗ ЕВРОПЫ

За последнюю неделю новостей об очередных возможных приобретениях стало больше. Например, агенты когда-то очень сильного бельгийского полузащитника Раджи Наингголана предлагали «Спартаку» рассмотреть их клиента, но наткнулись лишь на удивление. Наингголану уже 35 лет, и от него давно осталась только громкая фамилия. Да и трансферная политика красно-белых такова, что ветеранов на сходе стараются не брать. Разве что под конкретные задачи на конкретных проблемных позициях.

Getty Images

А вот два других варианта заслуживают внимания. Изначально основной кадровой проблемой Гильермо Абаскаля была линия обороны. В том числе и поэтому приход Медины и Бонгонда вызвал удивление. С атакой-то всё в порядке. Причём нужны не любые защитники, а способные поддерживать высокую линию обороны, не теряться при контроле мяча и при этом успевать отскакивать назад. То есть, помимо очевидных навыков (отбор, игра на втором этаже), нужна ещё и скорость.

В поле зрения красно-белых на данный момент попали два очень интересных футболиста. Первый – Давинсон Санчес из «Тоттенхэма». Очень добротный защитник, на которого, помимо москвичей, претендуют ещё пять-шесть приличных команд из Европы. Специалисты говорят, что для президента «Тоттенхэма» Дэниела Леви в этом мире существует только один критерий при принятии решений – количество денег. «Шпоры» действительно готовы продать нечасто попадающего в состав колумбийца, но смогут ли красно-белые перебить цену у более зажиточных европейских конкурентов?

Getty Images

Более реалистичным выглядит вариант с приобретением левого защитника итальянского «Сассуоло» Рожерио. Некоторые СМИ уверяют, что вопрос с его покупкой практически решён. Когда бразильцу не было ещё 18 лет, он считался очень многообещающим талантом. Настолько, что после чемпионата мира U17 был куплен «Ювентусом». Правда, в Турине он на поле так и не вышел и до первой сборной Бразилии не дорос, а большую часть карьеры провёл в «Сассуоло».

Getty Images

«Спартаку» после травмы Тавареша жизненно необходим защитник на левый фланг, так что за этого парня красно-белые будут цепляться до последнего. И, с учётом разницы в уровне РПЛ и Серии А, могут привезти потенциальную звезду чемпионата России.

источник: «Советский спорт»
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