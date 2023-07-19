Мишка, который покорил мир. 43 года назад символ лучшей Олимпиады улетел в Космос

Ровно 43 года назад открылись Игры 22-й Олимпиады в Москве. Первая Олимпиада, которая проводилась в Восточной Европе и первая же, которая прошла в социалистической стране. На тот момент – это были самые необычные игры в современной послевоенной истории, потому что большинство западных и не очень стран объявили бойкот СССР из-за ввода военного контингента в Афганистан. Наши чиновники от спорта, конечно же, расстроились, но отменять Игры не собирались, да и тогдашний президент МОК был не чета нынешним недотрогам. Хуан Антонио Самаранч крайне не хотел, чтобы в его хозяйство хоть как-то залезала международная политика. Игры должны были состояться в назначенный срок и им был дан логичный старт.

Решение о выборе столицы Олимпийских игр 1980 г. МОК принял на 75-й сессии 23 октября 1974 г. в Вене – до Афганистана оставалось ещё 5 лет. Но не мы были первыми. Бойкот объявлялся и раньше. 29 африканских государств сказали своё решительное «нет!» Играм 1976 года в Монреале, тем самым протестуя против проведённого накануне матча по регби между ЮАР и Новой Зеландией.

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39-й президент США Джимми Картер 4 января 1980 г. разразился ультиматумом: Если «советы» не выведут из Афганистана войска, то США для достижения всеобщего мира (как?) будут бойкотировать этот спортивный праздник планетарного масштаба. В Советском Союзе, естественно, проигнорировали все угрозы, после чего Картер объявил о бойкоте. Что-то это напоминает, да с точностью наоборот.

Но тогда так сложились звёзды, и мы могли диктовать условия, потому что вложенные средства и потраченные годы на строительство невозможно было разом отменить. Нельзя было по мановению волшебной палочки перенести Игры в другую страну. Поэтому мяч всё-таки был на стороне СССР и ничего поделать с этим было нельзя. Предположим, если бы проведение Олимпиады 1980 отдали Лос-Анджелесу (а этот американский город соревновался за право принятия спортивного форума с Москвой), то именно тогда бы случилось всё то, что мы имеем честь наблюдать сегодня. Риторика не меняется, а политическим чиновникам, что тогда, что сейчас – было откровенно плевать на покалеченные судьбы спортсменов, которых лишили возможности участия в Играх не по спортивным причинам.

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Бойкот московской Олимпиаде объявили 65 стран. Правда и здесь всё было не так просто. Под флагом олимпийского комитета (перед Олимпиадой в Париже 2024 года России даже такое знамя не гарантируют) и за свой счёт до Игр всё-таки добрались некоторые спортсмены из бойкотирующих стран (больше всех было представителей Италии). Удивительно, но это всеобщее помешательство выглядело сверх лицемерно, учитывая, что американская сборная была участником Олимпиады 1936 года в гитлеровской Германии и всё было чинно и благородно, никаких претензий к принимающей стороне.

В Советском Союзе провели замечательную Олимпиаду, пускай и без того уровня сопротивления, который мог бы быть. Приехавшие спортсмены не испытывали неудобств и на тот момент Игры в Москве были чуть ли не лучшими в истории. Сама Москва и другие крупные города республик СССР заметно преобразились. Люди получили удовольствие, а также узнали много нового, попробовали «Пепси» и «Фанту», отведали диковинных хот-догов, впервые увидели передовые автобусы и автомобили и могли поглазеть на подвесные видеокамеры для наблюдения за порядком. В США же, за три дня до официального открытия Игр на стадионе в Лужниках, начались свои соревнования под названием «Олимпийские игры бойкота», в которых приняло участие 29 стран.

В дальнейшем, СССР, в рамках алаверды отказался от участия в Лос-Анджелесе в 1984 году и провели свои игры «Дружба-84». Через некоторые время в Союзе началась «перестройка». Отношения между враждующими странами теплели и на этом фоне появился очередной аналог Олимпиады, правда уже с оскалом частного американского бизнеса (организатором выступил миллиардер из США Тед Тёрнер) – Игры Доброй Воли. Всё было хорошо, здорово, задорно, но не стоило даже сотой доли самого духа Олимпийских игр, о котором еще за век до всех вышеописанных событий слагал вирши барон де Кубертен.

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Спустя 43 года, можно сказать, что мир хоть и сдвинулся вперёд силами прогресса и новых технологий, а в плане различного рода бойкотов остался ровно на том же уровне. Ничему не учит история мировых политиков, которые практически слово в слово повторяют за своими предками такие же угрозы и претензии. А если вдуматься в проблему нынешних попыток недопуска до олимпиад российских спортсменов под любыми предлогами, то можно и вовсе констатировать деградацию олимпийского движения и заметно возросшего влияния различных факторов извне на судьбы несчастных спортсменов.