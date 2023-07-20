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Легендарный норвежец неожиданно встал на защиту России. Смелый спортсмен пожертвовал карьерой

Лыжник жёстко раскритиковал решения олимпийского комитета.
Легендарный норвежец неожиданно встал на защиту России. Смелый спортсмен пожертвовал карьерой
20 июля 2023 08:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: сборная Норвегии по спортивному ориентированию

Разного рода санкции против российских спортсменов за последние полтора года превратились в рутину. Причём не только для нашей сборной, но и для западных спортивных властей, где запретительные решения уже давно стали средством для построения карьеры.

Однако среди множества чиновников нашёлся человек, который не захотел играть в грязные политические игры и демонстративно покинул Олимпийский комитет из-за исключения России.

Невероятно смелое решение по нынешним временам.

«Решение противоречит моим ценностям»

Ойвинд Ваттердал считается живой легендой норвежского спорта: он является 8-кратным чемпионом страны по лыжному ориентированию – очень популярной в Скандинавии дисциплине. В общей сумме на его счету 19 медалей в национальных первенствах. Последняя победа пришлась на 2019 год: тогда он завоевал золото в эстафете.

Уже в 2013 году Ойвинд начал свой путь в спортивной политике: он оказывается представителем спортсменов при Норвежском олимпийском комитете (НОК), а в 2019 избирается в члены правления. Однако спустя три года после этого Ваттердал сенсационно покинул организацию из-за…отстранения российских спортсменов.

Источник фото: Norsk Orientering

Мое решение принято на основании призыва НОК запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. Это решение резко противоречит моим ценностям и представлениям о том, каким должен быть спорт. Я не хочу ассоциироваться с ним, поэтому ухожу в отставку, сказал чиновник.

До недавнего времени Ойвинд занимал должность председателя комитета спортсменов и заместителя НОК, главой которого является олимпийская чемпионка Астрид Якобсен. Ваттердал числился в организации как номинальное лицо без права голоса и не являлся прямым функционером, потому его уход с поста не повлёк за собой кардинальных перемен в норвежской спортивной политике. Однако смелости экс-атлета эти обстоятельства никак не умаляют.

Спортсмен заявил, что последней каплей для него стали «издевательства» над российскими паралимпийцами:

Источник фото: НОК Норвегии

Это ужасная ситуация для любых спортсменов, когда их отстраняют. Зрители платят нам, чтобы мы соревновались, мы должны демонстрировать свои навыки. Но многие люди в исполнительном комитете ведут себя как политики, а я представляю лишь спортсменов, рассказал Ваттердал «Матч ТВ».

Первым делом норвежец покинул правление, но сохранил должность в комитете спортсменов, однако на следующий год покинул и его.

Реакция в России

Героический поступок не остался без должного внимания в России. История Ойвинда Ваттердала неоднократно попадала в ленты новостей, а известные спортивные деятели не скупились на комплименты экс-чиновнику.

Татьяна Тарасова, Анфиса Резцова, Вероника Степанова лишь неполный список прославленных спортсменов, которые высказались насчет случившегося. Однако самым ярким мнением поделился Александр Тихонов:

– Это уникальный случай. Норвежцу надо присвоить звание Героя России. Тем более что норвежцы обычно, наоборот, устраивают скандалы и всем недовольны. Я преклоняюсь перед ним. Такие люди должны решать судьбы. Передайте Ваттердалу от меня слова благодарности. Это первый настоящий поступок от норвежцев за все время, что я живу, - заявил олимпийский чемпион.

источник: «Советский спорт»
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