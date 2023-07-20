Легендарный норвежец неожиданно встал на защиту России. Смелый спортсмен пожертвовал карьерой

Разного рода санкции против российских спортсменов за последние полтора года превратились в рутину. Причём не только для нашей сборной, но и для западных спортивных властей, где запретительные решения уже давно стали средством для построения карьеры.

Однако среди множества чиновников нашёлся человек, который не захотел играть в грязные политические игры и демонстративно покинул Олимпийский комитет из-за исключения России.

Невероятно смелое решение по нынешним временам.

«Решение противоречит моим ценностям»

Ойвинд Ваттердал считается живой легендой норвежского спорта: он является 8-кратным чемпионом страны по лыжному ориентированию – очень популярной в Скандинавии дисциплине. В общей сумме на его счету 19 медалей в национальных первенствах. Последняя победа пришлась на 2019 год: тогда он завоевал золото в эстафете.

Уже в 2013 году Ойвинд начал свой путь в спортивной политике: он оказывается представителем спортсменов при Норвежском олимпийском комитете (НОК), а в 2019 избирается в члены правления. Однако спустя три года после этого Ваттердал сенсационно покинул организацию из-за…отстранения российских спортсменов.

Источник фото: Norsk Orientering

– Мое решение принято на основании призыва НОК запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. Это решение резко противоречит моим ценностям и представлениям о том, каким должен быть спорт. Я не хочу ассоциироваться с ним, поэтому ухожу в отставку, – сказал чиновник.

До недавнего времени Ойвинд занимал должность председателя комитета спортсменов и заместителя НОК, главой которого является олимпийская чемпионка Астрид Якобсен. Ваттердал числился в организации как номинальное лицо без права голоса и не являлся прямым функционером, потому его уход с поста не повлёк за собой кардинальных перемен в норвежской спортивной политике. Однако смелости экс-атлета эти обстоятельства никак не умаляют.

Спортсмен заявил, что последней каплей для него стали «издевательства» над российскими паралимпийцами:



Источник фото: НОК Норвегии

– Это ужасная ситуация для любых спортсменов, когда их отстраняют. Зрители платят нам, чтобы мы соревновались, мы должны демонстрировать свои навыки. Но многие люди в исполнительном комитете ведут себя как политики, а я представляю лишь спортсменов, – рассказал Ваттердал «Матч ТВ».

Первым делом норвежец покинул правление, но сохранил должность в комитете спортсменов, однако на следующий год покинул и его.

Реакция в России

Героический поступок не остался без должного внимания в России. История Ойвинда Ваттердала неоднократно попадала в ленты новостей, а известные спортивные деятели не скупились на комплименты экс-чиновнику.

Татьяна Тарасова, Анфиса Резцова, Вероника Степанова – лишь неполный список прославленных спортсменов, которые высказались насчет случившегося. Однако самым ярким мнением поделился Александр Тихонов:

– Это уникальный случай. Норвежцу надо присвоить звание Героя России. Тем более что норвежцы обычно, наоборот, устраивают скандалы и всем недовольны. Я преклоняюсь перед ним. Такие люди должны решать судьбы. Передайте Ваттердалу от меня слова благодарности. Это первый настоящий поступок от норвежцев за все время, что я живу, - заявил олимпийский чемпион.