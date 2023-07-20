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Россияне героически спасли жизнь польской спортсменки. Её искалечил кошмарный шторм

Команда бросила гонку ради спасения несчастной девушки.
Россияне героически спасли жизнь польской спортсменки. Её искалечил кошмарный шторм
20 июля 2023 10:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

Яхтсменам приходится преодолевать немало препятствий на пути к успеху. Ради победы в регате экипажи проводят в открытом море по несколько недель, неизбежно сталкиваясь с тяжёлыми погодными условиями и чрезвычайными происшествиями.

Один из таких инцидентов произошёл в 2000 году на польском судне. Молодая девушка упала с мачты, оказавшись на волоске от гибели… К счастью, на помощь польке пришёл российский экипаж.

Наша команда рискнула победой ради спасения спортсменки.

Источник фото: РИА Новости

Рискованное спасение

В 2000 году состоялась международная регата «The Tall Ships Races» (Гонки на высоких кораблях): участники должны были преодолеть длинный путь из Галифакса в Амстердам. Уже к середине соревнования российское судно «Крузенштерн» заняло лидирующую позицию, но всё переменилось из-за происшествия на польском корабле «Погория». 18-летняя студентка Иоанна упала с мачты и получила травмы, с которыми было невозможно справиться без помощи врачей.

Спустя время выяснилось, что доктор присутствует только на отечественном судне. Россиянам передали сигнал, и экипаж без раздумий принял решение встать на дрейф, чтобы принять девушку на борт. Осложнил операцию шторм, из-за которого польский корабль не мог приблизиться к «Крузенштерну» – в итоге морякам пришлось воспользоваться шлюпками.

Вскоре студентке оказали первую помощь, но её было явно недостаточно: польке требовалась срочная госпитализация.

В Канаду и обратно

Капитан «Крузенштерна» Геннадий Коломенский сообщил о снятии команды с гонки и развернул судно в сторону Канады. Спустя день экипаж достиг точки, где спортсменов ожидали медицинский вертолёт и непростая миссия по передаче девушки спасателям.

Источник фото: РИА Новости

С зависшего вертолёта высадился один спасатель, потом другой. Затем спустили носилки. Времени на операцию было ровно 15 минут. Если бы не уложились вертолёт бы улетел. Но ребята профи, быстро все сделали. Кстати, на Балтике мы так обычно работаем со шведскими спасателями, они к нам прилетают потренироваться, — рассказал яхтсмен Михаил Еремченко «Российской Газете».

Два потерянных дня лишили экипаж шансов на победу, но капитан решил всё же продолжить участие в соревновании… И не прогадал.

Соперники ушли с первым циклоном, который потерял силу. Все и встали. У нас снятие Иоанны с «Погории» заняло около десяти часов. Плюс ещё сутки к месту встречи с вертолётом и столько же обратно до того места, где мы снялись с гонки. Там мы поставили паруса и опять в гонке. Пошли немного севернее, всех обогнали и победили, – вспоминал Еремченко.

«Главное — человеческая жизнь»

Героический поступок впечатлил и других участников регаты. После турнира была организована церемония чествования российского экипажа. Инцидент смягчил сердца даже польских спортсменов, которые, по слухам, в какой-то момент даже требовали дисквалификации «Крузенштерна»:

Источник фото: Tall Ships Race

Кроме благодарности, от поляков ничего не было. Есть традиция: суда, проходя рядом, салютуют флагом. Поляки этим пренебрегали. Гордые. Но после этого случая всегда нам салютовали флагом, поведал Еремченко.

Со спортсменкой Иоанной российский экипаж с тех пор и вовсе связывали особые узы. Девушка регулярно встречала своих спасителей в портах Польши и Германии, вспоминая о прошлом со слезами и благодарностью. Яхтсмены поддерживали общение с полькой почти десять лет.

Главное человеческая жизнь. Спасти чужую жизнь подвиг и счастье. Парус вне политики. Так было, есть и будет, резюмировал историю Еремченко.

источник: «Советский спорт»
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