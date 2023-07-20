Россияне героически спасли жизнь польской спортсменки. Её искалечил кошмарный шторм

Яхтсменам приходится преодолевать немало препятствий на пути к успеху. Ради победы в регате экипажи проводят в открытом море по несколько недель, неизбежно сталкиваясь с тяжёлыми погодными условиями и чрезвычайными происшествиями.

Один из таких инцидентов произошёл в 2000 году на польском судне. Молодая девушка упала с мачты, оказавшись на волоске от гибели… К счастью, на помощь польке пришёл российский экипаж.

Наша команда рискнула победой ради спасения спортсменки.

Источник фото: РИА Новости

Рискованное спасение

В 2000 году состоялась международная регата «The Tall Ships Races» (Гонки на высоких кораблях): участники должны были преодолеть длинный путь из Галифакса в Амстердам. Уже к середине соревнования российское судно «Крузенштерн» заняло лидирующую позицию, но всё переменилось из-за происшествия на польском корабле «Погория». 18-летняя студентка Иоанна упала с мачты и получила травмы, с которыми было невозможно справиться без помощи врачей.

Спустя время выяснилось, что доктор присутствует только на отечественном судне. Россиянам передали сигнал, и экипаж без раздумий принял решение встать на дрейф, чтобы принять девушку на борт. Осложнил операцию шторм, из-за которого польский корабль не мог приблизиться к «Крузенштерну» – в итоге морякам пришлось воспользоваться шлюпками.

Вскоре студентке оказали первую помощь, но её было явно недостаточно: польке требовалась срочная госпитализация.

В Канаду и обратно

Капитан «Крузенштерна» Геннадий Коломенский сообщил о снятии команды с гонки и развернул судно в сторону Канады. Спустя день экипаж достиг точки, где спортсменов ожидали медицинский вертолёт и непростая миссия по передаче девушки спасателям.

Источник фото: РИА Новости

– С зависшего вертолёта высадился один спасатель, потом другой. Затем спустили носилки. Времени на операцию было ровно 15 минут. Если бы не уложились – вертолёт бы улетел. Но ребята профи, быстро все сделали. Кстати, на Балтике мы так обычно работаем со шведскими спасателями, они к нам прилетают потренироваться, — рассказал яхтсмен Михаил Еремченко «Российской Газете».

Два потерянных дня лишили экипаж шансов на победу, но капитан решил всё же продолжить участие в соревновании… И не прогадал.

– Соперники ушли с первым циклоном, который потерял силу. Все и встали. У нас снятие Иоанны с «Погории» заняло около десяти часов. Плюс ещё сутки к месту встречи с вертолётом и столько же обратно – до того места, где мы снялись с гонки. Там мы поставили паруса и опять в гонке. Пошли немного севернее, всех обогнали и победили, – вспоминал Еремченко.

«Главное — человеческая жизнь»

Героический поступок впечатлил и других участников регаты. После турнира была организована церемония чествования российского экипажа. Инцидент смягчил сердца даже польских спортсменов, которые, по слухам, в какой-то момент даже требовали дисквалификации «Крузенштерна»:

Источник фото: Tall Ships Race

– Кроме благодарности, от поляков ничего не было. Есть традиция: суда, проходя рядом, салютуют флагом. Поляки этим пренебрегали. Гордые. Но после этого случая всегда нам салютовали флагом, – поведал Еремченко.

Со спортсменкой Иоанной российский экипаж с тех пор и вовсе связывали особые узы. Девушка регулярно встречала своих спасителей в портах Польши и Германии, вспоминая о прошлом со слезами и благодарностью. Яхтсмены поддерживали общение с полькой почти десять лет.

– Главное – человеческая жизнь. Спасти чужую жизнь – подвиг и счастье. Парус вне политики. Так было, есть и будет, – резюмировал историю Еремченко.