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Попрощался тремя словами. Российский чемпион пропал навсегда по пути на тренировку

Владислав покинул дом с краденым ружьём.
Попрощался тремя словами. Российский чемпион пропал навсегда по пути на тренировку
20 июля 2023 22:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Стрелковый союз России

В 2016 году российские СМИ облетела трагическая новость: чемпион страны по стрельбе пропал без вести по пути на тренировку. Поиски спортсмена продолжались недолго: вскоре его обнаружили мёртвым с ружьём в руках и короткой запиской.

Владимир попрощался с близкими всего тремя словами.

«В такую погоду сложно найти человека»

Владислав Лошаков уже в раннем возрасте стал одним из лучших стрелков страны. В 2013 году спортсмен одержал победу на Всероссийских соревнованиях в Подмосковье тогда ему было всего 17 лет. В 2016-м он выиграл крупнейший турнир в карьере – юниорское первенство в командной борьбе, которое проходило в Адыгее.

6 ноября 2016 года Владислав отправился на тренировку вместе с украденным спортивным ружьём марки «Perazzi», но до комплекса «Люблино» так и не добрался. Знакомые спортсмена забили тревогу, после чего его мать написала заявление в полицию. Спустя неделю Лошакова обнаружили мёртвым в парке Кузьминки.

На следующий день после его исчезновения начался снегопад. В такую погоду сложно найти человека. Пропавших зимой нередко находят только по весне, когда тает снег. А этого парня мы нашли случайно егеря мимо проходили, и их собаки учуяли что-то, рассказал один из волонтёров.

Картина привела в ужас поисковиков. Спортсмена нашли мёртвым возле дерева: рядом с ним лежали спортивное ружье и предсмертная записка. Послание содержало всего одно предложение: «Устал от жизни».

Причины самоубийства

Мотивы суицида неизвестны по сей день. Окружение спортсмена выдвинуло несколько предположений, однако главной версией считается череда неудач в личной жизни Владимира.

Лошаков на протяжении трёх лет состоял в отношениях с девушкой Александрой, которая также занималась спортивной стрельбой. Возлюбленные часто конфликтовали и в ходе одной из ссор спортсменка решила уйти от Владислава. За несколько месяцев до этого Лошакова отчислили из медицинского института имени Пирогова за прогулы и проваленную сессию, хотя тот неоднократно заявлял преподавателям, что ему тяжело совмещать учёбу и спорт.

Летом того же года стрелок уже пытался покончить с собой из-за разлада в отношениях. Однако в тот раз тренеру удалось спасти Владислава от необдуманного шага.

источник: «Советский спорт»
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