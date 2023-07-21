Русский спортсмен переплыл море ради побега из страны. Его приговорили к смертной казни

В эпоху железного занавеса немало спортсменов предпринимали попытки сбежать из СССР. Ради переезда за границу атлеты готовы были рискнуть карьерой и здоровьем, однако даже на этом фоне выделялась уникальная история Петра Патрушева. Молодой пловец решился в одиночку пересечь Чёрное море, чтобы добраться до турецкого берега.

На родине мужчину тут же приговорили к смертной казни.

Олимпийский кандидат

У Патрушева, родившегося в переломный год Великой Отечественной войны, было нелёгкое детство. Пётр рос в далёкой сибирской деревушке Колпашево. Отец будущего спортсмена погиб на фронте, так что его мать одна воспитывала троих сыновей, нередко поднимая на них руку. Средств на нормальное существование не хватало: дети жили впроголодь.

Пробиться в люди Патрушеву помог талант. После восьми лет школы парень сумел поступить в техникум в Томске, начав в то же время заниматься плаванием. Тренеры обратили внимание на исключительные способности Петра, и вскоре о нём узнали за пределами области. После выпуска парень попал под призыв, но с местом службы ему повезло: пловца отправили в спортивный клуб армии в Новосибирске, где он мог продолжать тренироваться.

Патрушев на тот момент считался одним из кандидатов на место в сборной и даже имел шансы поехать на Олимпиаду-1964, но жизнь сложилась по-другому. Из спортклуба его отправили в обыкновенную часть, где он вскоре нажил себе врагов. Чтобы избежать проблем, Пётр решил симулировать безумие, добившись перевода в городскую психиатрическую больницу.

Однако в госпитале его, как оказалось, тоже ожидали большие неприятности. От друзей-студентов Пётр узнал, что его планируют лечить тяжёлыми препаратами, и совершил свой первый побег. Патрушев покинул больницу в одном халате, спрятавшись у своего тренера по плаванию. Тогда-то спортсмен и решился навсегда покинуть страну, разработав фантастический план.

Ласты, компас и нож

Патрушев выбрал один из самых трудных способов сбежать из СССР - вплавь по морю. Для того, чтобы осуществить задуманное, спортсмен отправился в Батуми - грузинский город, как известно, располагается прямо у границы с Турцией. Пётр планомерно готовился к заплыву, постоянно следя за прогнозом погоды. Когда море успокоилось, спортсмен начал действовать, отпросившись с тренировки из-за якобы плохого самочувствия:

- Направляясь после обеда в общежитие, следил, нет ли «хвоста» КГБ. На всякий случай еще раз убедился, что все готово: снаряжение уложено в сумку. Купальные принадлежности, ласты, пояс с герметично упакованными документами, игла и компас, прикрепленные к поясу, небольшой нож, - вспоминал потом в своей книге Патрушев.

Пётр выпрыгнул со второго этажа и тайком пробрался на полигон. Спрятавшись в траве, пловец дождался наступления темноты и через канал пробрался к морю незамеченным. Следующем препятствием на его пути был пограничный патруль, однако Патрушеву удалось прошмыгнуть и мимо него: он старался плыть практически бесшумно, а от прожекторов укрывался, ныряя глубоко под воду.

РИА Новости

Тщательная подготовка сделала своё дело. Патрушеву удалось осуществить задуманное и добраться до турецкого берега, преодолев по морю около 35 километров. В условиях открытого моря - дистанция безумная даже для профессионала.

«Приговорён к расстрелу»

В Турции, однако, советского беглеца приняли довольно холодно. Петра тут же арестовали, заподозрив в нём шпиона. Патрушева отправили в тюрьму, где его жестоко пытали, однако добиться признательных показаний так и не удалось. В то же время на пловца завели уголовное дело в СССР: на родине его объявили предателем и приговорили к расстрелу.

Выйти из заключения Патрушев сумел лишь через полтора года, уехав из Турции в Австралию. Только там спортсмен наконец обрёл то, ради чего бежал из Союза: свободу. Пётр отучился в университете, блестяще овладел английским, завёл жену и сына и вскоре сделал карьеру журналиста и переводчика. Впоследствии бывшему пловцу даже довелось поработать на переговорах австралийских политиков с российскими.

abc.net.au

Его приговор о смертной казни же был отменён после распада СССР, так что Пётр вновь получил возможность посетить Россию. Переезжать обратно гражданин Австралии, однако, не захотел - для него родина навсегда стала ассоциироваться с чувством тревоги. Патрушев скончался в 2016 году в возрасте 73 лет, изложив свою уникальную историю в автобиографической книге с громким названием: «Пётр Патрушев. Приговорён к расстрелу».