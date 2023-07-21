Неожиданное фото россиянина и украинца взорвало интернет. Высказаться пришлось даже МОК

Олимпиада-2022 остаётся последним крупным международным турниром, на котором смогла принять полноправное участие сборная России. Турнир в Пекине, несмотря на напряжённую политическую ситуацию в мире, стал, в соответствии с духом Игр, порой единства и перемирия для атлетов из самых разных стран.

Трудно поверить в это сейчас, но в Китае акцию дружбы провели даже представители России и Украины. Яркий жест приятелей-фристайлистов Ильи Бурова и Александра Абраменко мгновенно стал хитом в прессе.

Спортсмены поставили дружбу выше политики.

«Мой друг выиграл медаль»

Александр Абраменко и Илья Буров успешно выступили на зимней Олимпиаде в Пекине. Украинец занял второе место в лыжной акробатике, а россиянин заработал в той же дисциплине бронзу.

Однако самое интересное произошло уже на церемонии награждения. Во время традиционной церемонии спортсмены поднялись на пьедестал, но, вопреки ожиданиям многих, не стали сторониться друг друга. Александр и Илья обнялись и сделали совместную фотографию с флагами: украинским и знаменем ОКР.

Getty Images

- Мой друг выиграл медаль. Как и четыре года назад на пьедестале, поздравили друг друга. Россияне, украинцы, белорусы держались вместе, мы всегда дружили, — говорил Буров «Чемпионату».

Общественность взорвалась: социальные сети фристайлистов были наполнены негативными комментариями. Больше всего досталось Абраменко, которого украинская публика называла предателем родины и запрещала возвращаться в страну. Однако нашлись и те, кто оценили добрый жест и не поскупились на похвалу. Одним из таких людей стал президент МОК Томас Бах:

- В акробатике завоевавшие медали Александр Абраменко из Украины и Илья Буров, представляющий Олимпийский комитет России, тепло обнялись, отмечая свой успех. Какой красивый символ в нынешние времена, — сказал Бах на одной из пресс-конференций.

Давняя дружба и объятия в Корее

Это не единственный случай, когда давние друзья отбрасывали национальную принадлежность на второй план. Объятия на пьедестале случились на предыдущих Играх в Пхенчане. Тогда украинец спортсмен завоевал золото, а россиянин бронзу. В порыве эмоций Абраменко стал обнимать Илью и обмотал его своим флагом.

Тогда волна критики не была такой большой, как в 2022 году, но избежать негатива украинскому спортсмену не удалось. Однако Абраменко отступать от своих принципов не стал.

- Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует, — сказал Абраменко.

Буров и Абраменко дружат с 2007 года, то есть самого начала спортивной карьеры. Фристайлисты впервые встретились на сборах Чехии и после этого неоднократно пересекались на международных соревнованиях. Крепкий тандем не распался и существует по сей день, несмотря на все внешние трудности.