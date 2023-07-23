«Мальчик даже описался». Украинского тренера поймали на зверском обращении с детьми

Переход Олега Степко под флаг России пять лет назад наделал немало шума. Особенно остро на решение гимнаста отреагировали его соотечественники, тем более спортивное гражданство он менял уже во второй раз. Сначала атлет переехал из Украины в Азербайджан, увидев там лучшие условия для выступлений, а затем перебрался в Россию на излёте карьеры.

Попасть в сборную страны, правда, спортсмену не удалось, и совсем скоро он пропал с радаров… чтобы неожиданно вернуться с очередным громким скандалом.

Работа с детьми украинскому специалисту оказалась строго противопоказана.

Один спортсмен — три сборные

Олег Степко родился в Запорожье и свой путь в большой спорт начал под флагом Украины. На юниорском уровне атлет, тренировавшийся под началом знаменитого Павла Нетребы, демонстрировал сумасшедший потенциал. Став одним из сильнейших гимнастов страны в своей возрастной категории, в 2010 году он отправился на юношескую Олимпиаду, где завоевал для страны сразу четыре медали: два золота и два серебра.

Переход с юниорского уровня на взрослый прошёл для Степко довольно гладко. Уже в 19 лет украинец стал чемпионом Европы в Москве, заняв первое место в упражнениях на брусьях, после чего в том же году успешно выступил на Универсиаде в Казани: там он помог сборной выиграть серебро в командном первенстве.

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Однако в 2014 году в карьере Олега произошёл неожиданный поворот. В тот момент Нетреба получил от Азербайджана предложение возглавить сборную страны по спортивной гимнастике: тренер согласился, а вслед за ним вскоре потянулся и звёздный ученик. На родине пытались отговорить Степко от поспешного решения, но в Баку предложили за атлета солидную компенсацию, так что в итоге федерация дала на переход добро.

Целью украинца в составе новой национальной команды была Олимпиада, однако в Рио спортсмен показал слабый результат. Вскоре после Игр в Бразилии из сборной был уволен Нетреба, а с ним на родину вернулся и другой натурализованный украинский спортсмен — Пётр Пахнюк. Олег взял время на размышления и в итоге принял решение из ряда вон. Степко объявил… о переезде в Россию. Разумеется, гимнаста тут же начали жёстко критиковать, но на его позицию негатив никак не повлиял.

«Схватил ребёнка за шею, напугал»

Вернуться на топ-уровень после получения российского гражданства Степко не сумел. Гимнаст мелькнул на соревнованиях в Сибири, но о попадании в сборную не могло идти и речи. В итоге Олег постепенно свернул карьеру спортсмена и решил попробовать себя в качестве тренера, обосновавшись в Новосибирске: здесь его взяли на работу в Центр подготовки по спортивной гимнастике имени Евгения Подгорного.

Украинец некоторое время спокойно работал с российскими детьми — имя его уже давно не появлялось в прессе. Однако в 2022 году о Степко заговорили вновь — и далеко не о такой славе он мечтал на чужбине. Скандал вокруг молодого специалиста разгорелся после того, как на его тренерские методы пожаловались несколько учеников. Их возмущённые родители достали записи с камер наблюдения спортивного центра - и жуткие показания их детей подтвердились.

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Не секрет, что спортивная гимнастика — вид спорта довольно жёсткий, однако Степко палку явно перегибал. Эпизодов с рукоприкладством было немало: однажды, по рассказам одного из ребят, Олег «так обошёлся с мальчиком, что тот даже описался». Историю подтвердил и другой работник центра:

— Я сказал: «У тебя, наверное, с головой не в порядке. К врачу сходи». Он схватил ребёнка за шею, напугал… Я был шокирован. Если бы я был готов, сам вцепился бы в него и остановил бы. Но у нас же детское учреждение. Даже сильно голос повышать нельзя на маленького ребёнка. А ему потом категорию повысили, — приводит слова специалиста «КП».

Украинский тренер позже на встрече с родителями позже признавал свою неправоту, объясняя своё поведение соображениями дисциплины, но взрослых это не удовлетворило: в итоге они добились увольнения горе-преподавателя. Правда, спустя некоторое время специалиста в должности всё же восстановили. Числится в педагогическом составе центра Степко и сейчас.