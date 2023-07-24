В Измайловском парке состоялось уникальное спортивное шоу этого лета Гидрофлай Фест-2023

В этот день 56 спортсменов со всего мира продемонстрировали головокружительные трюки, над водной гладью развернулось костюмированное шоу и каждый мог взлететь в воздух в тандеме с профессиональным спортсменом. Фестиваль посетило 40000 зрителей!

Гидрофлай – это новый вид экстремального спорта, покоривший сердца миллионов любителей активного образа жизни по всему миру. Это неудивительно, ведь выступления профессиональных спортсменов в этой дисциплине – зрелище захватывающее и неординарное. При помощи специального оборудования они летают над водой по сложной траектории, используя реактивную тягу одной или нескольких мощных водяных струй.

В 2023 году в соревновательной части фестиваля приняли участие 56 представителя из разных регионов и стран: России (Крым, Калининград, Казань, Пермь, Брянск, Череповец, Нижегородская область, Набережные Челны и др.), Республики Беларусь, Чехии, Эстонии, Мальдив и США. Зрители завороженно наблюдали за полетами двух действующих чемпионов России, а также призеров российских и международных состязаний.

Окончание соревновательной части фестиваля было ознаменовано показательными выступлениями. Праздник завершился специальной программой, в которую вошли зрелищные выступления от экстремальных райдеров, а также вечерняя концертная программа с участием Ольги Серябкиной.