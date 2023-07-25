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Русский спортсмен весил 27 кг. Выжил в концлагере и стал олимпийским чемпионом

Фантастический подвиг Ивана Удодова.
Русский спортсмен весил 27 кг. Выжил в концлагере и стал олимпийским чемпионом
25 июля 2023 16:01
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

В апреле 1945 года американская армия освободила лагерь Бухенвальд. И тысячи несчастных людей, живших в натуральном аду, получили свободу. Одним из тех, кого освободили в тот весенний месяц в преддверии капитуляции фашистской Германии был Иван Удодов. 20-летний парень, которого пришлось буквально выносить на руках из барака - исхудав до 27 килограмм, самостоятельно передвигаться он не мог. Впереди его ждали годы восстановления, однако уже через семь лет юноша выиграл Олимпиаду в тяжелой атлетике, став первым советским олимпийским чемпионом в этой дисциплине.

Юность в концлагере

Будущий чемпион олимпийских игр Иван Удодов родился в 1924 году в поселке Глубокий в Ростовской области. О детстве силача известно не так много. В некоторых вариантах биографии писали, что мальчик остался сиротой в раннем возрасте, однако на деле история была не настолько трагична. Отец его работал мясником, после начала Великой Отечественной войны ушел на фронт, где служил сапером. Он пережил военные действия и увидел День Победы.

Мать же в войну осталась в родном селе, которое угодило в зону немецкой оккупации. В доме Удодовых поселился один из офицеров вермахта, а хозяйке с детьми оставили летнюю кухню, на которой они и ютились.

В январе 1943-го поселок удалось отбить советским войскам, однако немецкие солдаты, уходя с территории, забрали с собой и некоторых местных жителей. Среди них оказался и Иван. Он стал одним из немногих остарбайтеров, попавших в сельскую местность. Парень приглянулся одному из офицеров вермахта, и он забрал его на свою ферму в качестве конюха. Однако жизнь там мало чем отличалась от тюремной. Ивана морили голодом, избивали. Однажды он не выдержал, и, получив очередной удар вилами, в ответ ударил мучителя скребком для чистки лошадей. После этого Удодова в качестве наказания отправили в Бухенвальд.

Бухенвальд не зря носил звание «лагеря смерти» - за годы войны там умерли десятки тысяч человек. Среди них мог оказаться и Иван, однако молодой парень обладал невероятной силой воли. Упоминания о бойком на язык мальчишке по имени Ваня можно встретить во многих произведениях о Бухенвальде, например, в книге «В подполье Бухенвальда» Валентина Логунова.

Конечно, помогла выжить парню и взаимовыручка со стороны других пленных. Ване помогал советский офицер, которого звали дядей Сашей. Он делился с Иваном пайком, который и без того был ничтожно мал, а один раз и вовсе вытащил его с того света. Во время одного из бунтов узники смогли добраться до съестных припасов. Многие тогда умерли в муках - изголодавшиеся организмы оказались не готовы к такому приему пищи. Иван в тот день наелся большого количества хлеба всухомятку и тоже был на пороге смерти, но дядя Саша оттащил его от еды и отпоил теплой водой.

О, спорт, ты жизнь

После освобождения из Бухенвальда Удодова отправили в госпиталь. Однако дистрофия сильно ударила по будущему олимпийскому чемпиону. За первые месяцы он практически не прибавил в весе. Тогда врачи решили, что юноше может помочь физкультура. И это сработало! Удодов начал с малого – гантелей, турника и бега. Он тренировался целый год. В итоге основной выбор парня пал на штангу.

Энциклопедия чеченского спорта

Уже через два года Иван Удодов стал чемпионом Ростова-на-Дону в наилегчайшей весовой категории, а еще через два - чемпионом страны. Так что его кандидатура не вызывала никаких вопросов при формировании олимпийской сборной.

В Хельсинки Иван приехал не в качестве фаворита - таковым считался 33-летний иранец Махмуд Намджу. За его плечами было три выигранных мировых чемпионата и победа на Азиатских играх. Персидский спортсмен был настолько самоуверенным, что отказался пожать руку Удодову. На это Иван ответил: «Да пошёл ты! Даже Гитлер не смог меня победить».

И на соревнованиях превосходство Удодова оказалось неоспоримым. Сначала он показал в жиме результат 90 кг. Во втором движении он поднял 97,5 кг, а Намджу - 95. Решающим стал толчок. Удодов смог взять вес в 127,5 кг, а Намджу попросил себе 132 кг, но не осилил штангу. Удодов в сумме набрал 315 кг, установив новый олимпийский рекорд.

После триумфа

Удодов вернулся в Ростов настоящим героем, его буквально носили на руках. После той самой Олимпиады Иван установит три мировых и пять советских рекордов. Однако уже к следующей Олимпиаде Иван подойдет лишь в качестве запасного спортсмена, а еще через три года и вовсе уйдет из спорта. В итоге Удодов пошел по стопам отца, став работать мясником на рынке.

В 70-е годы Иван вновь прикоснулся к большому спорту, но уже в качестве тренера, передавая опыт молодым штангистам. А в возрасте 57 лет, в 1981 году, прославленный советский спортсмен скончался. Муки концлагеря сильно сократили его жизнь, однако он навсегда остался в истории советских побед. Сейчас же в память о спортсмене проводят ежегодный турнир в его родном Ростове, а 10 лет назад его память и вовсе увековечили на «Проспекте звёзд», заложив там именную звезду.

Энциклопедия чеченского спорта

Иван прошел через настоящий ад в концлагере, однако смог за счет своего непоколебимого характера выжить и восстановиться, показав настоящий героизм и невероятную волю к жизни. И, даже уйдя в достаточно раннем возрасте, Иван Удодов навсегда смог вписать свое имя в историю. Как в историю советских побед, так и всего мирового спорта.

источник: «Советский спорт»
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