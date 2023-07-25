Крутой бодибилдер сломал штангой шею. Видео смертельного подхода

Бодибилдера Джастина Вики знали во всём мире. Прославился 33-летний спортсмен в первую очередь благодаря своему видеоблогу, в котором он рассказывал обо всех важнейших нюансах «строительства» идеального тела — от режима питания до деталей тренировок с демонстрацией правильного и безопасного выполнения работы с большими весами. Миллионы зрителей с удовольствием наблюдали за уроками мастера — и когда мир облетела весть о трагедии на Бали, поклонники спортсмена были в шоке. Ещё большим потрясением стало то, из-за чего именно скончался Вики. Если называть вещи своими именами, спортсмена погубила его самоуверенность. Упражнение с 204-килограммовой штангой, которое стало последним в его жизни, он сам неоднократно называл одним из самых опасных, но при этом незаменимым при подготовке бодибилдера. И при этом допустил ошибку, оказавшуюся фатальной.

Источник фото: соцсети Джастина Вики

Не хватило рук

По всем канонам техники безопасности, о которых Вики сам любил часто любил упоминать, при работе с такими весами необходимо, чтобы спортсмена, выполняющего подход, страховали как минимум двое. Почему он на этот раз решил поступить вопреки своему совету, остаётся загадкой. Но факт остаётся фактом — страхующий у Джастина был только один. В итоге последнее в жизни спортсмена видео можно смотреть только людям с очень крепкими нервами. Вики почти сразу же утратил контроль над снарядом и начал буквально складываться под неподъёмным грузом. В результате падение штанги привело к перелому шейных позвонков и сдавливанию жизненно важных нервов. Помочь Джастину уже было нельзя — он скончался от травм, несовместимых с жизнью.

Правила, написанные кровью

У этой кошмарной истории, как и у почти любой другой, есть две стороны. Гибель полного сил здорового 33-летнего мужчины — безусловно, трагедия. Но последний урок от своего виртуального наставника поклонники Джастина получили — и запомнится он на всю оставшуюся жизнь. Как бы ни хотелось иногда в порыве эмоций и азарта отступиться от каких-либо мер безопасности, лишний раз выставив напоказ богатырскую силу, делать этого не следует ни в коем случае. Везение не бесконечно,и когда речь идёт о нагрузках на грани человеческих возможностей, необходимо предусмотреть всё, вплоть до нелепых случайностей. Или, если возможности соблюсти все меры предосторожности от точки до точки в данный момент нет, отказаться от выполнения рискованного упражнения. Иначе занятия в спортзале, направленные на улучшение своего здоровья, могут в один миг привести к непоправимым последствиям.