«Двое вернулись, а я уплыл». Русский спортсмен чудом бежал в США по морю

Побег из СССР долгое время был уделом безумцев. Чтобы незаметно пересечь границу, людям приходилось идти на отчаянные меры: кто-то пробовал угнать самолёт, кто-то — в одиночку переплыть море… Одним из таких смельчаков оказался спортсмен Владимир Комиссаров.

Пловец чудом добрался до чужого берега живым. Всё ради переезда в США.

Интернет-издание «Золотая Орда»

Поездка в Венгрию

Владимир Комиссаров родился в Ленинграде, однако в начале войны его семья бежала от немецкой блокады в Сибирь. Впоследствии спортсмен и вовсе оказался в Германии, где прожил до 1949 года и вернулся в Москву.

В десятилетнем возрасте юный спортсмен начинает заниматься плаванием и показывает выдающиеся результаты. В 1958 году молодой талант меняет дисциплину на современное пятиборье, в которое, помимо плавания, входят фехтование, конкур, бег и стрельба. Уже спустя четыре месяца Владимир занимает второе место на международном первенстве, а в 1959-м побеждает на всесоюзных соревнованиях.

Комиссаров находился в составе сборной, с которой он отправился на соревнования в Венгрии и Румынии. Поездка в Европу произвела на спортсмена огромное впечатление — столь яркое, что тот решил во что бы то ни стало покинуть СССР. Владимир планировал сбежать ещё во время поездки, но не в итоге не захотел подставлять тренера и товарищей по команде.

РИА Новости

«Двое вернулись, а я уплыл»

План побега Комиссаров вынашивал на протяжении 5 лет: он решил пересечь границу по морю. В 1965 году под предлогом участия в соревнованиях Владимир отправился в Батуми. За месяц пловец изучил особенности местного пляжа и акватории, после чего отправился в рискованный заплыв.

После закрытия пляжа Комиссаров принялся за дело. Войдя в воду с четвёртого раза и потеряв свои вещи, он всё-таки смог начать свою операцию. Не обошлось и без помощи товарищей, которые создали массовку, чтобы отвлечь внимание от плывущего человека.

- Мы вдвоём с одним другом обнялись, другой друг на небольшом расстоянии от меня был, и мы вместе вошли в воду. И получилось так, что на расстоянии, ночью, выглядит так, будто это два человека, а на самом деле трое нас было. Когда мы вошли в воду на четвёртый раз, двое вернулись, а я уплыл, — рассказывал Комиссаров журналисту Владимиру Юрасову.

Спортсмен отплыл от берега и направился в сторону Турции. Вскоре пловец почувствовал изнеможение: у него начало сводить ноги. На этот случай Владимир взял с собой булавку: укол помог расслабить мышцы. Самым опасным препятствием на пути Комиссарова были пограничники: чтобы не попасться им на глаза, пловцу приходилось постоянно опускаться под воду.

РИА Новости

— Они использовали подводные лодки в хорошую погоду, которые стоят под водой с выключенными моторами, и специальные приборы для подслушивания: когда человек плывёт в воде и дышит, они могут на большом расстоянии это услышать. Другой тяжёлый момент — это прожекторы. Они находились почти каждые два-три километра, пробивали лучом вглубь моря до 5-7 километров, — отмечал Владимир

Комиссаров проплыл около 25 километров и спустя восемь часов оказался на турецком побережье: цель побега была достигнута.

«Твоя мама хочет, чтобы ты вернулся»

На некоторое время после побега Владимир решил залечь на дно в Турции. О нахождении там русского спортсмена вскоре стало известно советским властям, так что вскоре его вызвали в консульство страны в Стамбуле.

Очень глупо для них получилось: когда мы пришли в специальную комнату, где сидели советский консул и его секретарь, он начал свою традиционную речь: «Твоя мама, твой папа, твой брат и твоя сестра очень хотят, чтобы ты вернулся». Я ему сказал: «Извините, а где вы мне сестру нашли? У меня сестры-то нет». Они смутились, покраснели, — рассказывал спортсмен.

Вернуть беглеца советским спецслужбам так и не удалось. Впоследствии Комиссаров переехал в США: сначала жил в Нью-Йорке, затем в Сан-Антонио и Вермонте. В 70-е он занялся преподавательской деятельностью: обучал студентов русскому языку и был тренером по дисциплинам пятиборья. Чем закончилась история советского спортсмена за рубежом — неизвестно до сих пор.