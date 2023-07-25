ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Двое вернулись, а я уплыл». Русский спортсмен чудом бежал в США по морю

Владимир продумывал свой план 5 лет.
«Двое вернулись, а я уплыл». Русский спортсмен чудом бежал в США по морю
25 июля 2023 23:58
автор: Сергей Чиков
автор фото: Freepik.com

Побег из СССР долгое время был уделом безумцев. Чтобы незаметно пересечь границу, людям приходилось идти на отчаянные меры: кто-то пробовал угнать самолёт, кто-то в одиночку переплыть море… Одним из таких смельчаков оказался спортсмен Владимир Комиссаров.

Пловец чудом добрался до чужого берега живым. Всё ради переезда в США.

Интернет-издание «Золотая Орда»

Поездка в Венгрию

Владимир Комиссаров родился в Ленинграде, однако в начале войны его семья бежала от немецкой блокады в Сибирь. Впоследствии спортсмен и вовсе оказался в Германии, где прожил до 1949 года и вернулся в Москву.

В десятилетнем возрасте юный спортсмен начинает заниматься плаванием и показывает выдающиеся результаты. В 1958 году молодой талант меняет дисциплину на современное пятиборье, в которое, помимо плавания, входят фехтование, конкур, бег и стрельба. Уже спустя четыре месяца Владимир занимает второе место на международном первенстве, а в 1959-м побеждает на всесоюзных соревнованиях.

Комиссаров находился в составе сборной, с которой он отправился на соревнования в Венгрии и Румынии. Поездка в Европу произвела на спортсмена огромное впечатление столь яркое, что тот решил во что бы то ни стало покинуть СССР. Владимир планировал сбежать ещё во время поездки, но не в итоге не захотел подставлять тренера и товарищей по команде.

РИА Новости

«Двое вернулись, а я уплыл»

План побега Комиссаров вынашивал на протяжении 5 лет: он решил пересечь границу по морю. В 1965 году под предлогом участия в соревнованиях Владимир отправился в Батуми. За месяц пловец изучил особенности местного пляжа и акватории, после чего отправился в рискованный заплыв.

После закрытия пляжа Комиссаров принялся за дело. Войдя в воду с четвёртого раза и потеряв свои вещи, он всё-таки смог начать свою операцию. Не обошлось и без помощи товарищей, которые создали массовку, чтобы отвлечь внимание от плывущего человека.

- Мы вдвоём с одним другом обнялись, другой друг на небольшом расстоянии от меня был, и мы вместе вошли в воду. И получилось так, что на расстоянии, ночью, выглядит так, будто это два человека, а на самом деле трое нас было. Когда мы вошли в воду на четвёртый раз, двое вернулись, а я уплыл, — рассказывал Комиссаров журналисту Владимиру Юрасову.

Спортсмен отплыл от берега и направился в сторону Турции. Вскоре пловец почувствовал изнеможение: у него начало сводить ноги. На этот случай Владимир взял с собой булавку: укол помог расслабить мышцы. Самым опасным препятствием на пути Комиссарова были пограничники: чтобы не попасться им на глаза, пловцу приходилось постоянно опускаться под воду.

РИА Новости

Они использовали подводные лодки в хорошую погоду, которые стоят под водой с выключенными моторами, и специальные приборы для подслушивания: когда человек плывёт в воде и дышит, они могут на большом расстоянии это услышать. Другой тяжёлый момент — это прожекторы. Они находились почти каждые два-три километра, пробивали лучом вглубь моря до 5-7 километров, отмечал Владимир

Комиссаров проплыл около 25 километров и спустя восемь часов оказался на турецком побережье: цель побега была достигнута.

«Твоя мама хочет, чтобы ты вернулся»

На некоторое время после побега Владимир решил залечь на дно в Турции. О нахождении там русского спортсмена вскоре стало известно советским властям, так что вскоре его вызвали в консульство страны в Стамбуле.

Очень глупо для них получилось: когда мы пришли в специальную комнату, где сидели советский консул и его секретарь, он начал свою традиционную речь: «Твоя мама, твой папа, твой брат и твоя сестра очень хотят, чтобы ты вернулся». Я ему сказал: «Извините, а где вы мне сестру нашли? У меня сестры-то нет». Они смутились, покраснели, — рассказывал спортсмен.

Вернуть беглеца советским спецслужбам так и не удалось. Впоследствии Комиссаров переехал в США: сначала жил в Нью-Йорке, затем в Сан-Антонио и Вермонте. В 70-е он занялся преподавательской деятельностью: обучал студентов русскому языку и был тренером по дисциплинам пятиборья. Чем закончилась история советского спортсмена за рубежом неизвестно до сих пор.

источник: «Советский спорт»
Победа для Марио. «Зенит» разрушил магию грозненцев
Победа для Марио. «Зенит» разрушил магию грозненцев
В дебютном матче Фернандеса за новую команду петербуржцы дома переиграли «Ахмат».
25.07.2023 22:51
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Новое амплуа Тикнизяна. Замена Михаила Галактионова принесла победу «Локомотиву»
Новое амплуа Тикнизяна. Замена Михаила Галактионова принесла победу «Локомотиву»
В матче 1-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России железнодорожники переиграли «Урал».
25.07.2023 21:01
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Крутой бодибилдер сломал штангой шею. Видео смертельного подхода
Крутой бодибилдер сломал штангой шею. Видео смертельного подхода
Профессиональный атлет проигнорировал правила техники безопасности.
25.07.2023 18:45
автор: Владимир Лазарев
Русский спортсмен весил 27 кг. Выжил в концлагере и стал олимпийским чемпионом
Русский спортсмен весил 27 кг. Выжил в концлагере и стал олимпийским чемпионом
Фантастический подвиг Ивана Удодова.
25.07.2023 16:01
автор: Александр Кожевников
Худший боксёр в мире впервые победил. Его соперник рыдал от такого унижения
Худший боксёр в мире впервые победил. Его соперник рыдал от такого унижения
Британский боец Джейк Поллард одержал первую победу после 49 поражений подряд.
25.07.2023 14:00
Бокс
автор: Андрей Тупиков
Галлюцинации и мания преследования. Почему звезда «Спартака» вместо сборной ездил в психушку
Галлюцинации и мания преследования. Почему звезда «Спартака» вместо сборной ездил в психушку
Некомпетентность врачей надолго ослабила сборную СССР и не позволила Фёдору Черенкову покорить мировые стадионы.
25.07.2023 10:14
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Выскочил прямо из самолёта. Русский шахматист сенсационно бежал в США
Выскочил прямо из самолёта. Русский шахматист сенсационно бежал в США
Страна неожиданно лишилась очень талантливого спортсмена.
25.07.2023 08:00
Шахматы
автор: Сергей Колесников
Русская чемпионка нашла удивительную замену флагу России. Поступок девушки поразил трибуны
Русская чемпионка нашла удивительную замену флагу России. Поступок девушки поразил трибуны
За границей юной спортсменке аплодировал весь стадион.
25.07.2023 00:00
Легкая атлетика
автор: Сергей Чиков
«В Москве вам вырежут почки». Белорусский баламут бежит из НХЛ в Россию
«В Москве вам вырежут почки». Белорусский баламут бежит из НХЛ в Россию
На опального Гальченюка облизывается половина клубов Восточной конференции КХЛ.
24.07.2023 22:20
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.