Российский чемпион устроил истерику на пьедестале. Дикий поступок взбесил даже главу МОК

Ибрагим Самадов был бесспорной звездой в мировой тяжёлой атлетике. Прославленный спортсмен на протяжении долгих лет считался сильнейшим штангистом СССР и претендовал на удержание этого титула и после распада Союза.

Судьбу спортсмена изменила Олимпиада-1992. Неудачное выступление на Играх вывело атлета из себя, заставив совершить одну роковую ошибку.

Эмоциональный поступок Самадова стоил ему карьеры.

«Ни серебро, ни бронза меня не устраивали»

К Олимпиаде-1992 Самадов подходил в статусе лидера сборной СНГ по тяжёлой атлетике. В этом же году спортсмен успел продемонстрировать великолепный результат на чемпионатах мира и Европы, где завоевал золото. На Играх все ждали от него аналогичного результата, не учитывая при этом элементарной усталости Ибрагима от большой загрузки в течение сезона.

Вопреки прогнозам, Самадов сенсационно проиграл в категории 82,5 кг греку Пирросу Димасу и поляку Кшиштофу Семиону. При этом российский штангист показал одинаковый результат с конкурентами, уступив им лишь из-за большего веса тела: при прочих равных в тяжёлой атлетике учитывается этот показатель.

Расстроенный атлет не выдержал горечи поражения и устроил истерику на церемонии награждения. Ибрагим демонстративно оставил бронзовую награду на пьедестале и ушел за кулисы. Все оказались в шоке от выходки, но больше всех разозлился тогдашний глава МОК Хуан Самаранч, который не стал церемониться с Самадовым и выписал ему… пожизненную дисквалификацию.

Энциклопедия чеченского спорта

— Я был полностью морально истощен. На пьедестале я уже никого не видел и не слышал. У меня была одна мысль: «Как можно упустить такой шанс!» Ни серебро, ни бронза меня не устраивали, но это был эмоциональный поступок лично к себе, а не какой-то демарш к окружающим. Я поступил со своим местом так, как на тот момент посчитал нужным, хотя бронзовую медаль четвёртому месту так и не отдали, — рассказывал Самадов «Чемпионату».

Вступиться за скандалиста пришлось Василию Алексееву, тренеру штангиста. Он лично пообщался с главой МОК, который в итоге решился сократить дисквалификацию до двух лет. Но даже этот факт поставил под сомнение дальнейшую карьеру спортсмена, ведь при этом ему было навсегда запрещено участвовать в Олимпиаде.

Когда срок наказания истёк, Самадов решил вернуться в профессиональный спорт. Перед этим он сменил гражданство на казахское, так как в Чечне не было подходящих условий для тренировок. На протяжении нескольких лет он представлял эту страну, но вернуться в мировую элиту так и не сумел. В итоге уже в 1997 году атлет объявил об уходе из спорта, после чего вернулся жить на родину. Впоследствии Ибрагим начал тренерскую карьеру: с 2021 года он возглавляет сборную России по тяжёлой атлетике.