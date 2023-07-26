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Российский чемпион устроил истерику на пьедестале. Дикий поступок взбесил даже главу МОК

Атлета пожизненно наказали за демарш после поражения.
Российский чемпион устроил истерику на пьедестале. Дикий поступок взбесил даже главу МОК
26 июля 2023 08:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Энциклопедия чеченского спорта

Ибрагим Самадов был бесспорной звездой в мировой тяжёлой атлетике. Прославленный спортсмен на протяжении долгих лет считался сильнейшим штангистом СССР и претендовал на удержание этого титула и после распада Союза.

Судьбу спортсмена изменила Олимпиада-1992. Неудачное выступление на Играх вывело атлета из себя, заставив совершить одну роковую ошибку.

Эмоциональный поступок Самадова стоил ему карьеры.

«Ни серебро, ни бронза меня не устраивали»

К Олимпиаде-1992 Самадов подходил в статусе лидера сборной СНГ по тяжёлой атлетике. В этом же году спортсмен успел продемонстрировать великолепный результат на чемпионатах мира и Европы, где завоевал золото. На Играх все ждали от него аналогичного результата, не учитывая при этом элементарной усталости Ибрагима от большой загрузки в течение сезона.

Вопреки прогнозам, Самадов сенсационно проиграл в категории 82,5 кг греку Пирросу Димасу и поляку Кшиштофу Семиону. При этом российский штангист показал одинаковый результат с конкурентами, уступив им лишь из-за большего веса тела: при прочих равных в тяжёлой атлетике учитывается этот показатель.

Расстроенный атлет не выдержал горечи поражения и устроил истерику на церемонии награждения. Ибрагим демонстративно оставил бронзовую награду на пьедестале и ушел за кулисы. Все оказались в шоке от выходки, но больше всех разозлился тогдашний глава МОК Хуан Самаранч, который не стал церемониться с Самадовым и выписал ему… пожизненную дисквалификацию.

Энциклопедия чеченского спорта

Я был полностью морально истощен. На пьедестале я уже никого не видел и не слышал. У меня была одна мысль: «Как можно упустить такой шанс!» Ни серебро, ни бронза меня не устраивали, но это был эмоциональный поступок лично к себе, а не какой-то демарш к окружающим. Я поступил со своим местом так, как на тот момент посчитал нужным, хотя бронзовую медаль четвёртому месту так и не отдали, — рассказывал Самадов «Чемпионату».

Вступиться за скандалиста пришлось Василию Алексееву, тренеру штангиста. Он лично пообщался с главой МОК, который в итоге решился сократить дисквалификацию до двух лет. Но даже этот факт поставил под сомнение дальнейшую карьеру спортсмена, ведь при этом ему было навсегда запрещено участвовать в Олимпиаде.

Когда срок наказания истёк, Самадов решил вернуться в профессиональный спорт. Перед этим он сменил гражданство на казахское, так как в Чечне не было подходящих условий для тренировок. На протяжении нескольких лет он представлял эту страну, но вернуться в мировую элиту так и не сумел. В итоге уже в 1997 году атлет объявил об уходе из спорта, после чего вернулся жить на родину. Впоследствии Ибрагим начал тренерскую карьеру: с 2021 года он возглавляет сборную России по тяжёлой атлетике.

источник: «Советский спорт»
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