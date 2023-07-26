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Самая красивая пара русского спорта. Леванова и Ковтун готовятся к свадьбе

Умница, красавица, спортсменка, чемпионка, которой травмы не дали поехать в Токио. Теперь она строит семью с Максимом Ковтуном.
Самая красивая пара русского спорта. Леванова и Ковтун готовятся к свадьбе
26 июля 2023 14:34
автор: Камила Абдурахманова
автор фото: Соцсеть Евгении Левановой

Евгения Леванова состояла в сборной России с 2017 года, но травмы не позволили представлять страну на Олимпиаде в Токио. Из-за проблем со здоровьем она пропустила полгода. В конце ноября 2020-го была первая операция, позже Евгения успела полностью восстановиться. Вернулась на базу в Новогорске, чтобы снова тренироваться вместе с первым составом. И тут случилась травма на другой ноге, ещё более тяжёлая, чем первая.

Соцсеть Евгении Левановой
Соцсеть Евгении Левановой

«Со стороны наблюдать за Олимпийскими играми в Токио было тяжело и обидно! Но меня поддержала семья, мои самые близкие. Они не дали опустить рук. Я поняла: всё, что ни делается, – к лучшему», – так Леванова описала свои эмоции от пропущенного главного старта четырёхлетия.

РИА Новости

После игр Евгения снова вернулась в сборную, но уже была во втором составе. Мечта об Олимпиаде давала надежду на возвращение в основной состав, а также поддержка любимого мужчины – Максима Ковтуна. Их знакомство произошло достаточно забавно: на олимпийской базе в Новогорске, а именно – в бане.

«Я обычно в баню не хожу, но тут моя подруга попросила сходить с ней за компанию. Так же случилось и с Максимом: друг уговорил его прийти. Максим увидел меня, спросил у моей подруги, как со мной связаться, и написал мне на следующий день в соцсети. Так мы начали общаться – и все закрутилось», – рассказала Евгения.

Осенью в нашем спорте появится новая красивая молодая семья из фигурного катания и художественной гимнастики.

источник: «Советский спорт»
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