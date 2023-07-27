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«Расстроюсь, если не приедут». Украинская спортсменка выступила за допуск России до Олимпиады

Девушка позволила себе неожиданно смелое высказывание. И осталась безнаказанной!
«Расстроюсь, если не приедут». Украинская спортсменка выступила за допуск России до Олимпиады
27 июля 2023 08:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: ОКУ

В преддверии Олимпиады-2016 в Нидерландах проходил чемпионат Европы по легкой атлетике. Россию на турнире впервые представляла одна-единственная спортсменка - Дарья Клишина. Остальные 67 заявок были отклонены из-за громкого допинг-скандала вокруг Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ситуация с россиянами стала одной из главных тем для обсуждения на европейском первенстве. Для многих иностранцев исчезновение опасных конкурентов стало скорее облегчением, однако нашлись и те, кто поддержал дисквалифицированных атлетов.

Среди заступников России оказалась… украинская спортсменка.

«РАССТРОЮСЬ, ЕСЛИ РОССИЯНЕ НЕ ПРИЕДУТ»

На чемпионате Европы атлетов расспрашивали о российском допинг-скандале едва ли не ежедневно. Одни отказывались отвечать на подобные вопросы, другие - резко критиковали россиян. В числе последних, например, была бегунья Сара Петерсен:

- Соревноваться без россиян замечательно. Они показали, что используют все средства в попытках обогнать нас. Возможно, у них есть 1-2 «чистых» спортсмена, и мне реально жаль их. Но это выбор их страны. Конечно, мы бы хотели, чтобы все были здесь, всегда здорово быть лучшей среди всех. Но как быть лучшей, если ты соревнуешься с кем-то, кто нарушает правила? Считаю, что они должны быть отстранены и от Олимпиады, - цитирует датчанку «Р-Спорт».

Источник фото: Getty Images

В поддержку же российских спортсменов неожиданно высказалась украинская метательница молота Ирина Новожилова. По мнению девушки, на международных турнирах достойны выступать представители всех стран:

- Скандал не скандал, а чемпионат Европы должен был быть с Россией. И, соответственно, Олимпиада. Расстроюсь, если россияне не приедут в Рио, потому что у меня много друзей среди них. Я за Россию болею так же, как за Украину и Беларусь, - заявила Новожилова «Р-Спорт».

«РОССИЮ ЗА ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ?»

Мнение украинки мгновенно разлетелось по интернету. Российские пользователи не скупилась на хвалебные комментарии в адрес девушки. Соотечественники Новожиловой же принялись критиковать её слова, потребовав даже немедленного отстранения Новожиловой из украинской сборной.

- Как можно сожалеть о том, что с тобой на соревнованиях не будут выступать напичканные химией наркоманы? Не знаю, быть может я и не прав в чьих-то глазах, но, на мой взгляд, сея мадама должна в последний раз в жизни метать молот в рядах сборной Украины.

- Хорошо, что людей с такими простыми и инфантильными взглядами всё меньше.

- А Россию за что ты любишь? Может, за орду, а может, за уничтожение запорожского казачества? Ну за что?

Источник фото: Getty Images

ОБОШЛОСЬ БЕЗ САНКЦИЙ

Со стороны украинских чиновников, как ни странно, в отношении Новожиловой каких-либо санкций не последовало. Спортсменка до сих пор выступает в составе сборной: она участвовала как на Олимпиаде в Рио, так и в Токио.

В 2021 году правительство Украины и вовсе поддержало легкоатлетку: ей выделили деньги на приобретение жилья в родной для спортсменки Новой Каховке

- Ирина Новожилова уже в четвертый раз поехала защищать честь Украины на Олимпийских играх. В свое время она сменила Бровары на Новую Каховку и уже, наверное, лет 18 проживает в нашем городе. Мы должны поддержать нашу известную спортсменку. Купить ее за счет местного бюджета жилье мы не имеем права, а оказать материальную помощь можем, - пояснил мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.

Вскоре после участия в Олимпиаде спортсменка завершила карьеру, присоединившись к сборной Украины уже в роли тренера.

источник: «Советский спорт»
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