Лютый враг Ефимовой на троне мира. А наша Юля — на пляже

Охота за золотом на 100-метровке брассом у женщин обещала быть славной. В стартовом листе финала значились сплошь звёздные имена: главный антагонист самой успешной российской пловчихи современности Юлии Ефимовой Рута Мейлутите, американка Лили Кинг, которая тоже успела в какой-то момент поконфликтовать с россиянкой, её соотечественница Лидия Джейкоби, недавняя обладательница мирового рекорда южноафриканка Татьяна Шонмакер – все четверо также являются обладательницами личных золотых медалей Олимпийских игр. А также ещё несколько призёров чемпионатов мира и Олимпиад. Кстати, занятно, что не обошлось и без хорошо нам всем знакомой фамилии, вот только её обладательница была не Юлия, а 16-летняя эстонка Энели Ефимова.

Путь литовской спортсменки в спорте оказался противоречивым: уже в 15 лет она выиграла Олимпиаду, через год добавила золото чемпионата мира, а затем результаты пошли по нисходящей. На фоне проблем из-за пропуска трёх допинг-тестов и грозившей дисквалификации Мейлутите объявила о завершении карьеры, но спустя два года, в 2021-м, вернулась. И вот теперь она неожиданно снова на коне, вернее, на волне успеха.

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Противостояние началось на Играх в Лондоне, где Ефимова по предварительным раскладам должна была побеждать, но откуда ни возьмись появился этот тинейджер, скинувший на Олимпиаде с личного рекорда сразу несколько секунд (безумный результат для плавания) и забравшийся благодаря этому на верхнюю ступень пьедестала. Неприязнь друг к другу у спортсменок началась чуть позже, когда Юлию отстранили на 16 месяцев за положительную допинг-пробу, к которой, по всей видимости, привела невнимательность – запрещённый препарат содержался в пищевой добавке.

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Вот только Рута в случайность не поверила, а их отношения перешли в стадию вражды ещё немного позднее, когда началась истерия с мельдонием, за которую оказались оправданы все наши звёзды, кроме Марии Шараповой. Мейлутите заявила, что больше не уважает Ефимову, не считает её честной спортсменкой и вообще полагает, что наказывать нужно было строже.

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Сейчас те громкие и эмоциональные высказывания литовской пловчихи выглядят особенно иронично, учитывая её собственную странную допинговую историю. Результаты к тому времени уже не выдерживали никакой критики, но сути это не меняет. Она пропустила за год три визита допинг-офицеров, не смогла вразумительно объяснить произошедшее, за что и была дисквалифицирована на два года. Кстати, литовское спортивное руководство, надо отдать должное, и не думало громко кричать о кознях в отношении выдающейся спортсменки, а характеризовало ситуацию следующим образом – «халатное и безответственное отношение» и «большое разочарование».

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Интересно, что Ефимова после той истории рассказала, что они успели помириться: Мейлутите подходила к Юлии, извинялась за ранее озвученные резкие высказывания в отношении россиянки, говорила о том, что была не права. В общем, спортсменки помирились.

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Долгое время о литовке не было слышно, пока она не выступила… с политической акцией. В апреле прошлого года местные активисты выкрасили пруд возле российского посольства в Вильнюсе в красный цвет, символизирующий кровь. А Рута решила поддержать акцию, переплыв водоём.

Соцсеть Руты Мелутите

Теперь она снова появляется в новостях по правильному поводу, вынося соперниц из бассейна с преимуществом почти в секунду с четвертью. Правда, всего этого могло и не случиться, если бы на турнир пустили российскую команду. У нас появился настоящий талант поколения – Евгения Чикунова. Уже в 16 лет она опередила на чемпионате страны Ефимову, а в апреле установила новый мировой рекорд на 200 м брассом, скинув с прежнего достижения колоссальное время – 1,4 секунды. И это в 18 лет на внутренних соревнованиях при отсутствии адекватной конкуренции.

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Как жаль, что вместо того, чтобы разрывать соперниц в бассейне японской Фукуоки (у Чикуновой лучший результат сезона в мире на 200 метров и второй на 100 метров), демонстрируя всей планете мощь российского плавания, Евгения вынуждена довольствоваться внутренними стартами, где приходится соревноваться самой с собой.