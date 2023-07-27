ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Лютый враг Ефимовой на троне мира. А наша Юля — на пляже

На чемпионате мира по плаванию на дистанции 100 метров брассом у женщин золотую медаль выиграла литовка Рута Мейлутите.
Лютый враг Ефимовой на троне мира. А наша Юля — на пляже
27 июля 2023 09:30
автор: Юрий Усынин
автор фото: Соцсеть Юлии Ефимовой

Охота за золотом на 100-метровке брассом у женщин обещала быть славной. В стартовом листе финала значились сплошь звёздные имена: главный антагонист самой успешной российской пловчихи современности Юлии Ефимовой Рута Мейлутите, американка Лили Кинг, которая тоже успела в какой-то момент поконфликтовать с россиянкой, её соотечественница Лидия Джейкоби, недавняя обладательница мирового рекорда южноафриканка Татьяна Шонмакер – все четверо также являются обладательницами личных золотых медалей Олимпийских игр. А также ещё несколько призёров чемпионатов мира и Олимпиад. Кстати, занятно, что не обошлось и без хорошо нам всем знакомой фамилии, вот только её обладательница была не Юлия, а 16-летняя эстонка Энели Ефимова.

Путь литовской спортсменки в спорте оказался противоречивым: уже в 15 лет она выиграла Олимпиаду, через год добавила золото чемпионата мира, а затем результаты пошли по нисходящей. На фоне проблем из-за пропуска трёх допинг-тестов и грозившей дисквалификации Мейлутите объявила о завершении карьеры, но спустя два года, в 2021-м, вернулась. И вот теперь она неожиданно снова на коне, вернее, на волне успеха.

Getty Images

Противостояние началось на Играх в Лондоне, где Ефимова по предварительным раскладам должна была побеждать, но откуда ни возьмись появился этот тинейджер, скинувший на Олимпиаде с личного рекорда сразу несколько секунд (безумный результат для плавания) и забравшийся благодаря этому на верхнюю ступень пьедестала. Неприязнь друг к другу у спортсменок началась чуть позже, когда Юлию отстранили на 16 месяцев за положительную допинг-пробу, к которой, по всей видимости, привела невнимательность – запрещённый препарат содержался в пищевой добавке.

Getty Images

Вот только Рута в случайность не поверила, а их отношения перешли в стадию вражды ещё немного позднее, когда началась истерия с мельдонием, за которую оказались оправданы все наши звёзды, кроме Марии Шараповой. Мейлутите заявила, что больше не уважает Ефимову, не считает её честной спортсменкой и вообще полагает, что наказывать нужно было строже.

Getty Images

Сейчас те громкие и эмоциональные высказывания литовской пловчихи выглядят особенно иронично, учитывая её собственную странную допинговую историю. Результаты к тому времени уже не выдерживали никакой критики, но сути это не меняет. Она пропустила за год три визита допинг-офицеров, не смогла вразумительно объяснить произошедшее, за что и была дисквалифицирована на два года. Кстати, литовское спортивное руководство, надо отдать должное, и не думало громко кричать о кознях в отношении выдающейся спортсменки, а характеризовало ситуацию следующим образом – «халатное и безответственное отношение» и «большое разочарование».

Getty Images

Интересно, что Ефимова после той истории рассказала, что они успели помириться: Мейлутите подходила к Юлии, извинялась за ранее озвученные резкие высказывания в отношении россиянки, говорила о том, что была не права. В общем, спортсменки помирились.

Getty Images

Долгое время о литовке не было слышно, пока она не выступила… с политической акцией. В апреле прошлого года местные активисты выкрасили пруд возле российского посольства в Вильнюсе в красный цвет, символизирующий кровь. А Рута решила поддержать акцию, переплыв водоём.

Соцсеть Руты Мелутите

Теперь она снова появляется в новостях по правильному поводу, вынося соперниц из бассейна с преимуществом почти в секунду с четвертью. Правда, всего этого могло и не случиться, если бы на турнир пустили российскую команду. У нас появился настоящий талант поколения – Евгения Чикунова. Уже в 16 лет она опередила на чемпионате страны Ефимову, а в апреле установила новый мировой рекорд на 200 м брассом, скинув с прежнего достижения колоссальное время – 1,4 секунды. И это в 18 лет на внутренних соревнованиях при отсутствии адекватной конкуренции.

Getty Images

Как жаль, что вместо того, чтобы разрывать соперниц в бассейне японской Фукуоки (у Чикуновой лучший результат сезона в мире на 200 метров и второй на 100 метров), демонстрируя всей планете мощь российского плавания, Евгения вынуждена довольствоваться внутренними стартами, где приходится соревноваться самой с собой.

источник: «Советский спорт»
«Расстроюсь, если не приедут». Украинская спортсменка выступила за допуск России до Олимпиады
«Расстроюсь, если не приедут». Украинская спортсменка выступила за допуск России до Олимпиады
Девушка позволила себе неожиданно смелое высказывание. И осталась безнаказанной!
27.07.2023 08:00
автор: Сергей Чиков
Вячеслав Колосков: клубам РПЛ нужно не слёзы лить, а искать усиления в дружественных странах
Вячеслав Колосков: клубам РПЛ нужно не слёзы лить, а искать усиления в дружественных странах
Почётный президент Российского футбольного союза оценил новые трансферные тенденции и рассказал о их влиянии на уровень отечественного чемпионата.
26.07.2023 19:27
Футбол
автор: Никита Плохих
На футбольной паперти. Сборной России опять отказали в проведении контрольного матча
На футбольной паперти. Сборной России опять отказали в проведении контрольного матча
На этот раз о невозможности встречи заявила федерация футбола Сенегала.
26.07.2023 16:00
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Самая красивая пара русского спорта. Леванова и Ковтун готовятся к свадьбе
Самая красивая пара русского спорта. Леванова и Ковтун готовятся к свадьбе
Умница, красавица, спортсменка, чемпионка, которой травмы не дали поехать в Токио. Теперь она строит семью с Максимом Ковтуном.
26.07.2023 14:34
автор: Камила Абдурахманова
Без фанатов, но с атмосферой праздника
Без фанатов, но с атмосферой праздника
Почему «Краснодар» Сергея Галицкого не заметил проблем с картой болельщика.
26.07.2023 13:00
Футбол
автор: Игорь Брагин
Месси начинает — и забивает. У Лео 2+1 в первом матче за основу «Интер Майами»
Месси начинает — и забивает. У Лео 2+1 в первом матче за основу «Интер Майами»
«Атланта Юнайтед» стала 100-м клубом в карьере аргентинца, которому он забил.
26.07.2023 11:30
Футбол
автор: Юрий Усынин
82-летнего русского чемпиона нашли в заброшенном бараке. Его жестоко обманули аферисты
82-летнего русского чемпиона нашли в заброшенном бараке. Его жестоко обманули аферисты
Знаменитого в прошлом спортсмена фактически взяли в плен.
26.07.2023 11:01
Велоспорт
автор: Сергей Чиков
Российский чемпион устроил истерику на пьедестале. Дикий поступок взбесил даже главу МОК
Российский чемпион устроил истерику на пьедестале. Дикий поступок взбесил даже главу МОК
Атлета пожизненно наказали за демарш после поражения.
26.07.2023 08:00
автор: Сергей Чиков
«Двое вернулись, а я уплыл». Русский спортсмен чудом бежал в США по морю
«Двое вернулись, а я уплыл». Русский спортсмен чудом бежал в США по морю
Владимир продумывал свой план 5 лет.
25.07.2023 23:58
автор: Сергей Чиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.