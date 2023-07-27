Украинская капитуляция. Минспорта Украины разрешил спортсменам выступать вместе с россиянами

Первые потуги

История вокруг потенциального неучастия украинских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже длится уже очень долго. И началось всё с нелепого шантажа со стороны Национального олимпийского комитета Украины, когда в НОК попросту пригрозили бойкотировать Олимпийские игры в случае участия там российских и белорусских спортсменов.

Однако уже тогда украинцам дали чётко понять — на шантаж в Международном олимпийском комитете не поддадутся, а без украинских спортсменов мировой спорт не обеднеет.

РИА Новости

«МОК принял к сведению решение правительства Украины запретить украинским спортсменам принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм — 2024 в Париже, если им предстоит соревноваться со спортсменами с российским паспортом. Если такое решение будет реализовано, это только навредит украинскому спортивному сообществу. МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в каких международных соревнованиях», — заявили тогда в пресс-службе МОК.

Вторая ласточка

Тогда украинские власти решили действовать иначе. В апреле Министерство молодёжи и спорта Украины попросту запретило своим спортсменам соревноваться с представителями России и Беларуси. В качестве же наказания за нарушение данного запрета предлагалось лишать федерации по видам спорта статуса национальной, что лишало их государственной поддержки.

Однако и это не сработало. Спортсмены бойкотировали чемпионат мира по боксу, однако и без их участия соревнования прошли на высшем уровне.

Отступление Украины

Месяц назад украинцы поняли — ситуация складывается явно не в их пользу. И уже в июне хитрым способом поменяли формулировку в приказе о запрете... попросту убрав из него слово «запрет». Вместо запрета на участие спортсменам в соревнованиях, в которых выступают россияне и белорусы, формулировка стала более мягкой. Они попросту заявили, что Украина не будет командировать делегации на соревнования с россиянами и белорусами.

Однако и такие изменения никак не повлияли на МОК и их желание всё же вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

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Одной из важных вех в развитии этой истории стала ситуация на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Россияне и белорусы туда поехали, поехали туда и украинцы, пусть и вопреки своим принципам. Однако наглядно дали понять, что соревноваться на одном помосте с россиянами они не будут, отказавшись от участия в тех видах фехтования, где предстоит соперничать с российскими спортсменами. Однако и на эту провокацию в МОК не повелись, дав понять, что решение остаётся за украинцами. Если они не хотят выступать в Олимпиаде и отборах на неё — это их дело, и позиции Международного олимпийского комитета остались непоколебимы.

Капитуляция украинского Минспорта

Осознав, что добиться бойкотами и шантажом от МОК ничего не получится, и единственное, чего можно этим добиться — Олимпиады без украинцев, в Минспорта приняли важнейшее решение. Разрешить своим спортсменам выступать на тех же соревнованиях, что и россияне с белорусами, но при одном условии – отсутствии национальной символики. Подавать это как условия, которые выставляют украинские чиновники, просто смешно — МОК уже официально объявил, что никакой символики на Олимпийских играх у российских и белорусских спортсменов не будет. Однако это не мешает Минспорта Украины подавать ситуацию как маленькую победу. Правда, вся адекватная часть спортивного сообщества понимает, что это не что иное, как капитуляция из-за неудачного шантажа.

НОК Украины перестал пытаться пилить сук, на котором сидит. Вопрос лишь в том, надолго ли.

Хотя, учитывая то, как складывается ситуация, если бы МОК разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на Олимпийских играх с флагом и гимном, украинским министрам в своих кабинетах не осталось бы ничего, кроме как подписать приказ о разрешении своим спортсменам участвовать в соревнованиях. В МОК заняли твердую позицию, и сколько бы на Украине ни подавали эту историю как маленькую победу, на деле все вокруг понимают, что им пришлось уступить, несмотря на выставленные ранее условия.