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Русский пловец установил мировой рекорд. Но золото чемпионата мира ему не дадут

Все эти липовые ценности нужны лишь для того, чтобы не пускать россиян на главные старты.
Русский пловец установил мировой рекорд. Но золото чемпионата мира ему не дадут
28 июля 2023 13:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: РИА Новости

Первые 10–15 лет нового тысячелетия для российского плавания были просто мёртвыми. Достаточно просто взглянуть на статистику предыдущих чемпионатов мира: в 2019 году наши пловцы собрали урожай из 16 медалей, в 2017 – 10, в 2015 (домашний турнир) – 4, в 2013 – 8, в 2011 – 4, в 2009 – 7, в 2007 – 5, в 2005 – 3. Как нетрудно догадаться, на Олимпийских играх ситуация была похожая: в 2020 году – 5, в 2016 – 4, в 2012 – 4, в 2008 – 4, в 2004 – 1.

Как видно по цифрам, существенный рост произошёл за последние пять лет. И хотя сейчас нет возможности сравнивать результаты с соперниками из других стран напрямую в одном бассейне, мы вполне можем присмотреться к цифрам. А они говорят о том, что на многих дистанциях российские спортсмены были бы уверенными участниками финалов, причём лидеры сборной боролись бы за победы и медали.

Климент Колесников на Кубке России на 100 м на спине показал результат, с которым разгромил бы всех соперников в Фукуоке, а на 50 м вообще обновил мировой рекорд. В апреле на чемпионате России Евгения Чикунова обновила лучшее мировое достижение на дистанции 200 м брассом, скинув с прежнего результата чуть ли не полторы секунды. «А что остаётся? Забиться в угол и плакать? Я позиционирую себя как сильного спортсмена, стараюсь выкладываться здесь и в таких условиях. Всё, что будет дальше, надеюсь, зависит и от наших результатов. Доказывая всем, что мы можем плавать и сейчас», – рассказал Климент. Правда, не у всех спортсменов есть такая мощная мотивация, как у Колесникова и Чикуновой.

Источник фото: РИА Новости

Хотя прибедняться точно не нужно. В текущем сезоне у российских пловцов два лучших результата сезона в мире (Чикунова и Олег Костин), ещё четыре вторых, а в топ-10 вообще 16. Нетрудно догадаться, что на чемпионате мира они были бы если не на первых ролях, то в числе лидеров. Вот только остальным командами зачем нужны конкуренты? Американцы переживают смену поколений, так как по-настоящему больших звёзд маловато. На ум сразу приходит Кэти Ледеки, а у мужчин после странным образом пропавшего Калеба Дрессела если не выжженная земля, то определённо пустовато. Опять же, по высоченным «звёздно-полосатым» меркам.

Источник фото: РИА Новости

Единственная россиянка, которая добралась до мирового первенства, – Анастасия Кирпичникова, выступающая сейчас за Францию. На дистанции 1500 м вольным стилем она оказалась очень близка к призовому месту, но в итоге всё-таки стала только четвёртой, а на 800 м остановилась в шаге от попадания в финал. Получается, что Настя чуть было не добралась до медалей, хотя в российской команде не сказать, что сильно выделялась на фоне других сборников. И это как раз говорит о высоком среднем уровне нашей команды, которой приходится сейчас вариться в собственном соку. Как бы это не привело к очередному спаду в нашем плавании.

А вот иностранцам, конечно, замечательно: делают вид, что соблюдают только им понятные моральные ориентиры, выкинули с главных турниров серьёзных конкурентов и теперь радуются собственным успехам. Никто не собирается принижать победы на чемпионате мира австралийцев, китайцев или тех же американцев, но разве не лучше, когда есть возможность соревноваться с лучшими из лучших, а не выборочно, как это происходит сейчас?

Источник фото: РИА Новости

Главная проблема в том, что выхода из сложившейся ситуации пока не видно. Плавание – вид спорта, в котором спортсмен соревнуется не столько с соперником, сколько со временем. Вот только если раньше это была лишь гонка со стрелкой секундомера, то теперь ещё и со временем в глобальном смысле, так как никто не скажет сейчас, когда российские пловцы смогут полноценно вернуться в мировую спортивную семью.

источник: «Советский спорт»
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