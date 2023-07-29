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55-летний российский боец в одиночку раскидал толпу хулиганов. У ветерана отбивали девушку

Негодяи подло напали на спортсмена из-за спины, но тот не растерялся.
55-летний российский боец в одиночку раскидал толпу хулиганов. У ветерана отбивали девушку
29 июля 2023 08:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Международная академия боевого самбо

Илья Ципурский считается одним из основоположников боевого самбо. Выдающийся спортсмен входил в состав первой сборной СССР по дзюдо и дважды становился чемпионом страны. Он также вписал своё имя в историю российских смешанных единоборств, проведя первый номинальный турнир по боям без правил в 1995 году чемпионат Евразии по боевому самбо.

Федерация самбо Москвы

Легендарному бойцу удавалось сохранять потрясающую физическую форму даже после ухода из спорта. В 55 лет Илья Лазаревич был по-прежнему так хорошо подготовлен, что сумел в одиночку дать отпор… целой толпе хулиганов.

«Рассердился и своё дело сделал»

Произошёл инцидент в 1989 году в московском ресторане «Савой», куда Ципурский пришёл на встречу с давним приятелем. Немного расслабившись, спортсмен пригласил девушку из другой компании потанцевать. Поначалу никто не возражал, однако как только пара вышла на танцпол, пьяные друзья женщины окружили спортсмена.

Мир Дзюдо

- Они начали девушку из рук вырывать. Я возмутился, но драки не завязывал до тех пор, пока сзади меня под ухо кто-то не стукнул чем-то тяжёлым. Не то чашкой, не то стулом. Я повернулся, чтобы достать обидчика. И в этот момент меня задели кулаком. Пошла кровь. На меня налетели полтора десятка человек. Тут я, конечно, рассердился и своё дело сделал, — вспоминал Ципурский.

Из нападавших никто не смог дать отпор прославленному бойцу. Толпа хулиганов осталась лежать на полу, а Ципурский спокойно продолжил общаться с девушкой и своим товарищем.

- Они не извинились, но нас никто не ждал у подъезда. И нигде. Потому что поняли, что мы можем постоять за себя. Хотя кровь была у меня одного, но они все лежали, и я не знаю, чего у них было. Может, у кого рука была переломана, у кого позвоночник. Не знаю. Но мы досидели до конца. Да и не имели права уходить, рассказал Ципурский.

Вечно молодой

Окончив карьеру в 1972-м году, Илья Лазаревич переквалифицировался в статус арбитра: он возглавил всесоюзную коллегию судей по самбо, а в 1982 году встал во главе международной судейской организации. После распада СССР прославленный боец же сменил область деятельности, став профессором кафедры механизации строительства МГСУ (Московский государственный строительный университет). На его счету множество научных работ в этой области.

Федерация дзюдо России

Однако смена профессии не ослабила страсть бойца к единоборствам. После завершения выступлений Ципурский продолжал заниматься спортом для поддержания формы. В 64-летнем возрасте Илья Лазаревич завоевал бронзу Открытого чемпионата по дзюдо среди ветеранов в США, а через четыре года развил успех: две золотые медали на чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов в Лондондерри.

Федерация самбо Москвы

Незадолго до этого Ципурский стал одним из организаторов первого турнира MMA в России. Произошло это в 1995 году на чемпионате по боевому самбо, который назывался «Бои без правил». Эти соревнования проложили дорогу будущим мастодонтам смешанных единоборств Олегу Тактарову и братьям Емельяненко.

Последующие годы экс-спортсмен посвятил преподавательской и судейской деятельности. Легендарный боец скончался в 2022 году в возрасте 87 лет.

источник: «Советский спорт»
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