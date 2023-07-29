Четверо российских бойцов погибли под колёсами цементовоза. Они возвращались домой с победой

В августе 2021 года Виктор Костюк, мастер спорта России по рукопашному бою и жиму лёжа, возвращался с коллегами с очередного первенства. Команда волгоградского спортсмена одержала на национальном турнире победу и наверняка готовилась отмечать этот успех с родными… Однако добраться до дома атлетам оказалось не суждено.

Соцсети Виктора Костюка

Одна ошибка водителя стоила четверым спортсменам жизни.

«Мастера спорта едут домой…»

Ранним утром 30 августа спортсмены возвращались домой из Твери, где проходили Всероссийские соревнования по универсальному бою. На турнире памяти олимпийского чемпиона Сергея Новикова, который и основал этот новый вид спорта, волгоградская команда одержала убедительную победу, так что город бойцы покидали в отличном расположении духа.

Молодые люди выкладывали с первенства радостные посты, в последний раз отметившись в социальных сетях незадолго до аварии. Виктор Костюк выложил в сеть фотографию с товарищами из салона своей «Тойоты», обращенную к их общему тренеру: «Мастера спорта по универсальному бою едут домой…», - незатейливо подписал снимок спортсмен.

В салоне иномарки, следовавшей по автодороге Тамбов-Волгоград-Астрахань, помимо Костюка находились трое: его брат Валерий - тренер по боксу, вместе с которым Виктор работал в фитнес-центре Alex Fitness; чемпион мира по грэпплингу Аманат Хамзин; и призёр чемпионата России по кикбоксингу Табриз Исмаилов.

Соцсети Виктора Костюка

Трагедия произошла в 7:35 на мосту через реку Бузулук в Новоаннинском районе. На 717-м километре трассы «Тойота» неожиданно вылетела на встречную полосу, в лоб столкнувшись с цементовозом. Под колёсами огромной машины иномарка мгновенно превратилась в груду металла. Трое пассажиров погибли на месте, а водитель «легковушки» был госпитализирован, но к вечеру того же дня скончался от полученных травм. Выжить удалось только мужчине, находившемуся у руля цементовоза.

Официально виновником происшествия был признан Виктор Костюк. В СМИ также начали тиражироваться новости о том, что за последние полтора года перед аварией на счету спортсмена было 53 штрафа, однако друг спортсмена в беседе с «Блокнот Волгоград» поставил этот факт под сомнение. По его словам, тренер имел несколько машин, которые сдавал водителям такси, так что предупреждения за все их нарушения приходили на его имя. За какую их часть отвечал сам Костюк - сказать трудно, но, по словам собеседника, водил атлет всегда «аккуратно».

«Мать потеряла двух сыновей»

Для родственников и знакомых Костюка новость об аварии стала страшным шоком. Дома 31-летнего спортсмена ждали жена Елена и дочь Варя, которой всего через два дня предстояло пойти в первый класс - для неё брат Виктора Валерий также был крёстным папой.

Варвара в один день потеряла двух отцов. Мать потеряла двух сыновей. Я потеряла двух близких людей. В последнем нашем разговоре Витя так гордо говорил, как на соревнованиях его братик всех раскидал. Я спросила: «Гордишься братом?». Сказал, ещё как… Они гордились друг другом. Два богатыря, два чемпиона, - писала в социальных сетях вдова Виктора.

Соцсети Виктора Костюка

Виктор бесконечно любил свою семью и в целом был добрым, отзывчивым и дружелюбным человеком - так о нём отзывались люди, занимавшиеся под его эгидой в фитнес-центре. Почтить память тренера под его последним постом в социальной сети пришли десятки человек:

- Витя, каждый раз, стоя перед зеркалом и пробивая двойку, вспоминаю тебя. Горжусь, что был знаком с этим человеком.

- Знал Виктора ещё с «Зебры». Потерял как будто брата. Теперь в церкви будем за тебя просить покоя.

- Виктору и Валерию вечная память! Примерами для остальных были. Так рано ушли. Город скорбит по вам!