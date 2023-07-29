Русская гимнастка выступает за Болгарию и забирает всё юниорское золото мира. Упустили новую Кабаеву

В условиях изоляции российских спортсменов в мировом спорте, отечественные принцессы ленты и мяча проводят внутренние турниры и надеются, что когда-нибудь мы всё-таки вклинимся в несправедливо отобранное право участвовать в европейских и мировых стартах. Однако российская школа всегда была богатой на талантливых девочек. Одной из таких гимнасток является, представляющая Болгарию Эльвира Краснобаева.

Эльвира родилась в Санкт-Петербурге, но её родители, кстати, спортивные танцоры, были вынуждены переехать в Болгарию. Так, юная спортсменка, которая на тот момент уже два года занималась в школе художественной гимнастики «Жемчужина», оказалась в стране, где прекрасно развиты традиции этого вида спорта. Болгарки, в своё время, были чуть не главными соперницами советских и румынских гимнасток, постоянно навязывая борьбу фаворитам на больших стартах.

Источник фото: Федерация художественной гимнастики Болгарии

«Моя история началась в России. Мама хотела записать меня на балет, но записала на гимнастику. Я пошла на свою первую тренировку, где меня попросили сделать мостик и шпагат, у меня ничего не получилось. Однако, мне понравилось и меня взяли. Да, в семье есть спортсмены, мама и папа – танцор» - рассказывала Эльвира Краснобаева в одном из интервью.

Развитие Краснобаевой протекало довольно стремительно. Через короткое время она уже числилась в рангах одной из самых талантливых девочек Восточной Европы, покоряя внутри страны все турниры и чемпионаты, которые проводила местная федерация. Площадкой для тренировок была легендарная болгарская школа в городе Варна. Там-то из Эльвиры и куют будущую покорительницу олимпийских высот.

Источник фото: Федерация художественной гимнастики Болгарии

«Я начинала в клубе «Жемчужина» с тренером Ириной Гусаровой, а в Болгарии в клубе «Грация» со Светланой Юрьевной. Первое, чему меня научила тренер - делать то, за что я берусь с любовью и душой, иначе всё выглядит совсем иначе. А первое моё сознательное воспоминания - второй день в «Грации», я плакала, потому что не хотела брать мяч, а тренер меня успокаивала. Но ничего не помогало, пока она не сказала: «Ладно, сегодня ты не будешь брать мяч». Сегодня мяч - мой любимый предмет. Первым серьёзным стартом был Национальный Чемпионат, мне тогда было 9 лет. Там я впервые стала чемпионкой страны. Я была тогда в клубе «Чар-ДКС» под руководством Филипы Филиповой» - поделилась Эльвира Краснобаева в интервью.

Из-за болгарских юридических проволочек, Эльвира получила гражданство только в 2021 году, после чего была сразу допущена к выступлениям за сборную. В 2021 году Эльвира была включена в состав сборной Болгарии в преддверии юниорского чемпионата Европы и мира 2022/2023. Затем она стала чемпионкой страны, опередив всех своих более опытных соперниц. Настоящее европейское признание к юной россиянке пришло уже в 2022 году, когда она на юниорском чемпионате Европы в Израиле выиграла золотые медали в упражнениях с обручем, прибавив к этом «серебро» с мячом и «бронзу» в командном первенстве. Такой богатый улов континентального первенства заставил специалистов обратить самое пристальное внимание на русскую девочку из Болгарии.

Источник фото: Федерация художественной гимнастики Болгарии

В нынешнем сезоне Краснобаева уже отметилась наградами высшей пробы на втором чемпионате мира среди юниоров, завоевав золотые медали в командном зачете (индивидуальные + групповые) и в состязаниях «с мячом». Тем самым, Эльвира чётко дала понять, что уже на взрослом уровне у заведомых фавориток прибавится головной боли. В отсутствии блестящей сборной Ирины Винер на мировых чемпионатах, всем любителям отечественной художественной гимнастики всё равно будет за кого поболеть. Без наших исконно русский вид спорта не обойдётся.