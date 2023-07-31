Российский боец отдал жизнь ради спасения ребёнка. Родители не сказали даже спасибо

Алексей Никифоров входил в элиту хапсагая, национального якутского единоборства, и профессионально занимался вольной борьбой – в регионе перед парнем открывались солидные перспективы. Однако летом прошлого года путь 24-летнего спортсмена неожиданно прервался.

Борец заметил тонущего ребёнка и без раздумий бросился на помощь… Спасти мальчика удалось лишь ценой собственной жизни.

Героическое спасение

16 июля 2022 года Никифоров услышал крики о помощи, когда вместе с друзьями загорал на пляже «Петуховка» в посёлке Пригородное. Маленького мальчика подхватило сильным течением, и тот никак не мог вернуться на берег. Вместе с приятелями спортсмен бросился спасать ребёнка: парням удалось вытащить его из воды, однако сам Никифоров на берег вернуться не смог.

– Я пытался изо всех сил его спасти, течение и волны были очень сильными. Схватил его и тащил, он был весь опухший, не говорил, я по-разному пытался его вытащить, пытался и за руки, и со спины, оглядывался, чтобы найти помощь, увидел только своих парней, которые тоже захлёбывались, появлялись и исчезали в воде. Никто не подплыл на помощь ко мне, видимо, подумали, что я сам его спасу. Я из последних сил пытался, но не смог, – вспоминал друг Никифорова в интервью «News.Ykt».

Источник фото: соцсети Алексея Никифорова

Друзья борца передали мальчика родителям, которые, не сказав ни слова, поспешили скрыться с места происшествия… Спустя несколько дней водолазам удалось обнаружить тело погибшего борца. После случившегося родственники спортсмена неоднократно просили журналистов помочь найти родителей мальчика, но тщетно.

Местные жители долгие годы призывали закрыть опасный пляж. Горожане сообщают, что сотрудникам МЧС регулярно приходится спасать жизни людей на «Петуховке» – Никифоров был далеко не первой жертвой коварной реки. Лишь в 2017 году власти предприняли меры и перекрыли пляж траншеей: к тому моменту там погибли не менее восьми человек.

«Такие люди бывают только в книгах»

Спустя пару месяцев Никифорова посмертно наградили медалью «Спешите делать добро». Также для студентов СВФУ (Северо-восточный федеральный университет), юрфак которого окончил погибший спортсмен, учредили ежегодную премию в его честь.

Источник фото: ЯСИА

Благодаря конкурсу инициатив «Народный бюджет — 2016» в селе Пригородное также было решено построить спортивный комплекс, названный в честь героя. В 2016 году строительство завершилось. Рядом с площадкой установили мемориальную плиту Алексея Никифорова. На торжественном открытии присутствовал глава города Якутска Айсен Николаев. Он лично почтил память молодого спортсмена:

– Алексей Никифоров мог бы жить еще долгие годы, но его духовная суть не позволила ему встать в стороне, увидев тонущего ребёнка. Это подвиг человека, отдавшего свою жизнь во имя спасения других. Нам иногда кажется, что такие люди бывают только в книгах или кинофильмах, но они живут среди нас. Уверен, что память об Алексее Никифорове, замечательном человеке, настоящем герое нашего времени, будет всегда жить в сердцах горожан, – сказал Айсен Николаев.

Позже в честь героя в Якутске также назвали набережную у озера Сайсары, а в 2019 году в республике также стартовало лично-командное первенство по хапсагаю, названное в честь Алексея.