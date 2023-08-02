Звёзды гимнастики и фигурного катания снимутся в кино. В фильме о первой женщине-космонавте

Сегодня стало известно, что чемпионка Олимпийских игр 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Ульяна Донскова сыграет в короткометражном фильме роль Валентины Терешковой. Картина будет о подготовке полета в космос первой женщины-космонавта. Также в этой короткометражке одну из ролей исполнит первая в российской истории олимпийская чемпионка (Сочи-2014) в женском одиночном катании Аделина Сотникова.

Российские спортсмены, в отличие от своих заграничных коллег, не так часто снимаются в игровом кино. Когда-то в СССР людей из спорта периодически приглашали на второстепенные роли, но это тоже было не очень часто и в основном в кино о спорте. Особенной популярностью в этом плане пользовались хоккеисты и футболисты.

Кадр из фильма "Тайна железной двери"

Например, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров в 1969 году принял участие в съемках детского фильма «Тайна железной двери», где сыграл самого себя, а легенда футбольного «Спартака» Фёдор Черенков в 1974 году снялся в эпизодических ролях в художественном фильме «Ни слова о футболе».

Если брать современную историю, не считая эпизодов в различных сериалах и ситкомах, полноценно снимался в кино бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. В 2008 году он сыграл главную роль (боксёра) в драме«Каменная башка», а в 2009 Валуев принял участие в съемках боевика «Путь». В остальном же, из-за плотного графика, спортсменам, особенно действующим, очень сложно переключаться на такой трудоёмкий процесс, как работа на съёмочной площадке.

РИА Новости

Появление, пускай даже в короткометражке, сразу двух олимпийских чемпионок, тем более в кино не о спорте – определённый нонсенс для наших реалий. Тем интереснее будет посмотреть, что в итоге из этого получится. Ульяне Донсковой выпала задача из разряда элементов «ультра-си» - сыграть первую-женщину космонавта Валентину Терешкову. Роль не лёгкая, и, если ты не с детства в киноиндустрии, то превратиться на некоторое время в нерядового человека с такой шикарной историей – подобно подвигу. Что касается Аделины Сотниковой, то пока неизвестно, как и кого она будет играть в этом фильме, но уже радует, что точно не саму себя, так как в начале 60-х годов прошлого века наша чемпионка игр в Сочи-2014 ещё не появилась на свет.