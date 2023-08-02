ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Звёзды гимнастики и фигурного катания снимутся в кино. В фильме о первой женщине-космонавте

Ульяна Донскова сыграет Валентину Терешкову, также будет роль у Аделины Сотниковой.
Звёзды гимнастики и фигурного катания снимутся в кино. В фильме о первой женщине-космонавте
02 августа 2023 21:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Сегодня стало известно, что чемпионка Олимпийских игр 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Ульяна Донскова сыграет в короткометражном фильме роль Валентины Терешковой. Картина будет о подготовке полета в космос первой женщины-космонавта. Также в этой короткометражке одну из ролей исполнит первая в российской истории олимпийская чемпионка (Сочи-2014) в женском одиночном катании Аделина Сотникова.

Российские спортсмены, в отличие от своих заграничных коллег, не так часто снимаются в игровом кино. Когда-то в СССР людей из спорта периодически приглашали на второстепенные роли, но это тоже было не очень часто и в основном в кино о спорте. Особенной популярностью в этом плане пользовались хоккеисты и футболисты.

Кадр из фильма "Тайна железной двери"

Например, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров в 1969 году принял участие в съемках детского фильма «Тайна железной двери», где сыграл самого себя, а легенда футбольного «Спартака» Фёдор Черенков в 1974 году снялся в эпизодических ролях в художественном фильме «Ни слова о футболе».

Если брать современную историю, не считая эпизодов в различных сериалах и ситкомах, полноценно снимался в кино бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. В 2008 году он сыграл главную роль (боксёра) в драме«Каменная башка», а в 2009 Валуев принял участие в съемках боевика «Путь». В остальном же, из-за плотного графика, спортсменам, особенно действующим, очень сложно переключаться на такой трудоёмкий процесс, как работа на съёмочной площадке.

РИА Новости

Появление, пускай даже в короткометражке, сразу двух олимпийских чемпионок, тем более в кино не о спорте – определённый нонсенс для наших реалий. Тем интереснее будет посмотреть, что в итоге из этого получится. Ульяне Донсковой выпала задача из разряда элементов «ультра-си» - сыграть первую-женщину космонавта Валентину Терешкову. Роль не лёгкая, и, если ты не с детства в киноиндустрии, то превратиться на некоторое время в нерядового человека с такой шикарной историей – подобно подвигу. Что касается Аделины Сотниковой, то пока неизвестно, как и кого она будет играть в этом фильме, но уже радует, что точно не саму себя, так как в начале 60-х годов прошлого века наша чемпионка игр в Сочи-2014 ещё не появилась на свет.

источник: «Советский спорт»
Ямайка выбила Бразилию с чемпионата мира по футболу. Деньги на перелёт собрали фанаты
Ямайка выбила Бразилию с чемпионата мира по футболу. Деньги на перелёт собрали фанаты
Вопрос об участии команды Лорна Дональдсона в главном турнире четырёхлетия решился в последний момент.
02.08.2023 19:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Буффон ушёл из футбола. На этот раз официально
Буффон ушёл из футбола. На этот раз официально
Легендарный итальянский голкипер объявил о завершении карьеры.
02.08.2023 17:59
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Дочь Тутберидзе выступила в США под флагом Грузии. Этери не видела успех Дианы
Дочь Тутберидзе выступила в США под флагом Грузии. Этери не видела успех Дианы
Дмитрий Губерниев и Татьяна Тарасова хвалят Дэвис и Смолкина.
02.08.2023 16:29
Фигурное катание
автор: Юрий Усынин
3 удара в створ против «Нижнего» и «Ростова». В «Зените» больше некому забивать?
3 удара в створ против «Нижнего» и «Ростова». В «Зените» больше некому забивать?
Сине-бело-голубые выигрывают только за счёт Кассьерры и удачи, так как в атаке мысль пока просто отсутствует.
02.08.2023 12:30
Футбол
автор: Юрий Усынин
«Я не хотел этого». Марсело нанёс жуткую травму сопернику и плакал на поле
«Я не хотел этого». Марсело нанёс жуткую травму сопернику и плакал на поле
Шокирующий эпизод произошёл в матче плей-офф Кубка Либертадорес.
02.08.2023 11:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
«В матче с «Зенитом» хорошо показал себя вратарь Яшин»
«В матче с «Зенитом» хорошо показал себя вратарь Яшин»
«Советский спорт» вместе с НЭБ и Яндексом изобрели Машину Времени.
02.08.2023 10:30
Футбол
автор: Евгений Слюсаренко
В США неожиданно вступились за хоккеистов из России. Без русских в НХЛ играть не будут!
В США неожиданно вступились за хоккеистов из России. Без русских в НХЛ играть не будут!
Переубедить американцев не смогли даже чешские власти.
02.08.2023 08:00
Хоккей
автор: Сергей Чиков
«Ехать под нейтральным флагом — унижение». Русский чемпион мира объявил бойкот Олимпиаде
«Ехать под нейтральным флагом — унижение». Русский чемпион мира объявил бойкот Олимпиаде
Знаменитый спортсмен мечтал увидеть на Играх российский триколор.
02.08.2023 00:00
Лыжный спорт
автор: Сергей Чиков
«Меня били втроём». На чемпиона Европы по баскетболу совершено нападение
«Меня били втроём». На чемпиона Европы по баскетболу совершено нападение
Никита Шабалкин доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.
01.08.2023 18:19
Баскетбол
автор: Владимир Лазарев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.